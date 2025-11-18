El popular Café Jumping Bean abrirá su tercera sede en Pilsen

El Café Jumping Bean pronto abrirá una nueva sede de este icónico establecimiento en Pilsen.

El nuevo sitio se ubicará en 2025 S. Halsted y abrirá a fines de noviembre o a comienzos de diciembre de este año.

Bautizado como el Café Jumping Bean Este, el nuevo local estará situado en la esquina sureste de las calles Canalport y Halsted.

El nuevo café tendrá espacio para que se sienten los clientes y además una cocina propia en donde les será posible a los empleados cocinar su propia oferta de muffins y pasteles.

Además, este nuevo negocio del empresario Eleazar Delgado tendrá una carta o menú expandido de ofertas para el desayuno.

El segundo negocio de la misma cadena es “L” Cafecito, abierto en noviembre de 2016 y situado en la parada de la avenida Damen del tren rosa de la CTA, cerca de la calle Cullerton.

El negocio insignia o principal es el Café Jumping Bean, en 1439 W. 18th Street, en la Calle 18 de la comunidad cambiante de Pilsen, en el cercano suroeste de la ciudad de Chicago.

Delgado, un comerciante mexicano, abrió este café el 3 de enero de 1994 cuando en Pilsen no existía un café o espacio que vendiera cafés capuchinos, espressos o lattes.

En este sentido, el Café Jumping Bean marcó el tono de lo que podría ser un café moderno y urbano, pero netamente mexicano.

A través de los años, 31 para ser exactos, Delgado con acumen certero de comerciante ha sabido ser innovador con su oferta o carta para su clientela.

Aquí se ofrecen molletes, pan focaccia, ensaladas, sándwiches y paninis, bagels y croissants.

Una de las innovaciones mas populares, dijo Delgado a la prensa, ha sido su Choco-Espresso, una bebida que incluye chocolate mexicano.

Los molletes, un pan o bolillo con frijoles refritos y queso de Oaxaca, dijo Delgado, los incorporó después de una visita años atrás a la Ciudad de México.

Al fundar o abrir su negocio matriz en Pilsen en 1994, Delgado dijo que buscaba ofrecer un lugar “donde la gente se congregara” y pudiera obtener su café diario a bajo costo.

Mas que por ganancias, Delgado dijo que está motivado por servir a su comunidad.

El nuevo local del Café Jumping Bean, ubicado en 2025 S. Halsted, esquina con Canalport, en el barrio de Pilsen, Chicago. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Delgado de vez en cuando comparte una anécdota de cómo algunos residentes han reaccionado al tener un café mexicano en su propio barrio.

Delgado cuenta de un joven que aún estaba en el cuarto grado de primaria y un día entró al café.

El joven le dijo a Delgado que él pensaba probar y comprar cada uno de los diferentes cafés en el menú.

Delgado dijo que el joven comenzó con un café regular con crema y azúcar.

El joven luego asistió a la Universidad Northwestern y graduó de abogado.

Al mudarse a trabajar en California, el ya joven abogado solía venir a Chicago a visitar a sus padres.

Y, cuenta Delgado, el ya abogado visitaba también al Café Jumping Bean. Delgado dice que le dijo “Yo te vi crecer”.

A lo largo de los años, mucha gente famosa también ha visitado el Café Jumping Bean en 1439 W. 18th Street.

Entre ellos están el expresidente Barack Obama, el gobernador JB Pritzker, la luchadora social Dolores Huerta, el escritor Dominic Pacyga, María Sánchez, una de las estrellas futboleras del equipo Tigres Femenil, y otras celebridades más.

A Eleazar Delgado y a su equipo de empleados, ahora de los tres cafés, les deseamos todo el éxito del mundo. Enhorabuena.

