Remodelarán la Avenida Archer en Brighton Park para hacerla más inclusiva y segura

El Departamento de Transporte de Chicago (CDOT) está rediseñando la Avenida Archer, de la Calle 47 a la Avenida Western, en el área de Brighton Park, para servir mejor a los automovilistas, a los peatones y a los ciclistas, según se informó.

Entre las mejoras que se están instalando o creando están las siguientes:

Cruceros más cortos para los peatones con más visibilidad para gente que cruza la Avenida Archer con islotes de refugio y extensiones de la banqueta.

Islas de abordar para los autobuses de la CTA para que sirvan como espacios exclusivos para los pasajeros y reduzcan el tráfico para que los autobuses de la CTA no tengan que fluir dentro y fuera del tráfico.

Vías para bicicletas protegidas para separar a los ciclistas de los automóviles y así aumentar la seguridad de todos en la vía pública.

Mejor organización de la calle con lineamientos de los espacios para todos los usuarios de la calle y asignando más espacio para la gente que camina.

Líneas de dar vuelta a la izquierda para así mantener el flujo del tráfico y evitar que los carros entren y salgan de su carril.

La comunidad opinó sobre el proyecto

La oficia de la concejal Julia Ramírez, del Distrito 12, informó que se llevaron a cabo dos reuniones comunitarias para consultar a la gente sobre este proyecto.

La primera reunión ocurrió el 25 de junio de 2024 en Gunsaulus Scholastic Academy de 6 pm a 8 pm. La otra reunión comunitaria ocurrió el 16 de junio de 2025 en la Columbia Explorers Academy de 6 pm a 8 pm.

En estas y otras reuniones similares que también se efectuaron en los distritos 11 y 14, se consultó a cerca de 12 organizaciones comunitarias, con unas 700 personas participantes, y además se contó con 400 personas que contestaron una encuesta.

Un 80% de la gente encuestada dijo que ellos experimentan situaciones peligrosas cuando manejan en el área de Brighton Park.

Dos terceras partes de los encuestados dijeron que manejar es peligroso, que no hay seguridad al caminar y que tampoco hay una infraestructura segura para los ciclistas. Ellos dijeron que esto representa la mayor barrera para ellos.

Accidentes en el área

Según la oficina de la concejal Ramírez, del Distrito 12, hay 47% más accidentes y 33% más lesiones en Brighton Park que en el área comunitaria promedio.

Según las estadísticas, 14 personas fallecieron en accidentes en Brighton Park entre 2019 y 2023.

Las mayores víctimas a veces son los peatones. Los peatones solo representan el 2% de todos los accidentes en Brighton Park, pero representan el 11% de las lesiones y el 50% de las víctimas mortales de los accidentes.

Otro dato sorprendente es que el 70% de las personas que causan accidentes de tráfico son de otras comunidades y no viven en Brighton Park.

Trabajos en la Avenida Archer en Brighton Park, Chicago. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

La visión de la concejal Ramírez

Durante una breve entrevista, la concejal Julia Ramírez dijo que el objetivo principal del proyecto de rediseñar la Avenida Archer es reducir el número de accidentes para beneficiar a automovilistas, peatones y ciclistas.

“La Avenida Archer es una avenida grande con dos carriles para el lado este y el lado oeste”, dijo Ramírez. “Mucha gente no se siente segura.”

Las innovaciones, dijo ella, son para que todos en la comunidad de Brighton Park tengan mejor servicio para transportarse ya sea en autos, autobús de la ciudad o bicicleta.

Al mismo tiempo, Ramírez admitió que “hay gente que se está quejando” de los cambios que vienen a dicha avenida, pero para eso, dijo ella, se llevará a cabo una reunión virtual en los próximos días.

También su oficina tendrá una forma que la gente puede llenar para expresar su opinión o su queja.

Al preguntarle que, en muchas ocasiones, las vías para los ciclistas no están siendo usadas, la concejal dijo que es una opción para las personas que prefieren transportarse en bicicleta y no en auto.

Otras ciudades, dijo ella, como la Ciudad de México, París y Nueva York están rediseñando sus calles para servir mejor a todos.

El Departamento de Transporte de Chicago encontró, por ejemplo, que, en Chicago en la Avenida Milwaukee, en el lado norte de la ciudad, los accidentes se redujeron en 50% después que esa calle fue rediseñada para servir mejor a todos los usuarios.

La Avenida Archer, esquina con Kedzie, en el barrio de Brighton Park, Chicago. Crédito: Google Maps

Reunión comunitaria virtual

El Departamento de Transportación de Chicago (CDOT) y la concejal Julia Ramírez realizarán una sesión informativa virtual el martes 25 de noviembre de 2025, de 6 pm a 8 pm, para proveer actualizaciones sobre las mejoras en el corredor de las avenidas Archer y Kedzie. Habrá espacio para preguntas y respuestas después de las presentaciones.

Para participar es necesario registrarse vía internet en bit.ly/archerkedzie antes de las 7 pm del sábado 22 de noviembre.

Para ms información sobre el foro virtual, la gente se puede comunicar a la oficina de la concejal Ramírez al teléfono: 773-475-6783.

