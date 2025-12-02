Vecinos de Brighton Park se quejan de rediseño de la importante Avenida Archer

Una protesta en Brighton Park mostró la frustración y coraje de vecinos de esa comunidad, molestos con el proyecto de rediseñar la Avenida Archer, de la Avenida Western hasta la Calle 47, para supuestamente prevenir accidentes.

Dicha protesta se llevó a cabo el lunes 1 de diciembre 2025 a las 4 pm en la Avenida Archer en Brighton Park.

En las redes sociales, y en particular en un grupo de Facebook dedicado a la comunidad de Brighton Park (www.facebook.com/groups/203987006458331/), numerosas personas expresaron su sentir sobre este proyecto. Reproducimos aquí algunos de los comentarios, ligeramente editados (y en algunos casos traducidos del inglés) para mejorar su legibilidad.

“Yo iba por la Archer y venía una ambulancia. ¿Para dónde se hace uno? Se muere el herido o el enfermo. Más de 50 años viviendo en el área, creo que fue una estupidez este proyecto y mis taxes son para mejoras no para descomponer las calles”, escribió Celia Villanueva.

“¡No, no, pongan nuestra avenida de dos sentidos como estaba!”, escribió Alice Fabian Corona.

“Pequeña pero gran manifestación de los que asistimos (a la protesta). Esto es solo el comienzo. Gracias a todos los que sonaron el claxon. La mayor sorpresa fueron todos los choferes de la CTA que apoyaron nuestra protesta. ¡Seguiremos adelante!”, escribió Jazmín García.

“Esto es un desastre, ¿quién aprobó esto a fin de cuentas?”, escribieron Eddie y Estrella Molina.

“Esto es un verdadero desastre. No pensaron en que si pasa una emergencia en plena hora pico, ¿por dónde van a pasar bomberos o ambulancias? Tienen que quitarlos, les afecta también a los negocios que tenemos en esa área. ¿De quién fue la idea? Tapen los baches, eso es más importante”, escribió Rosa Nunez en las redes.

“Culpen a Julia Ramírez y su circo con Johnson como jefe… Ellos no pensaron bien sobre esto. Imaginen cuando los vehículos de emergencia necesiten pasar. ¿A dónde se supone que irá el tráfico? Arriba uno del otro. Ahí van sus dólares de impuestos. Ramírez tiene que irse”, escribió Ricardo Díaz.

Respuesta de la oficina de la concejala Ramírez

La Raza contactó a la oficina de la concejala del Distrito 12, Julia Ramírez y un miembro de su equipo comento al respecto.

El proyecto de rediseñar la Avenida Archer, con una línea para ciclistas y cerrar un carril de ida y otro de venida, fue planeado bajo el exalcalde Rahm Emanuel, nos informó Alex Díaz, de la oficina de la concejal Ramírez. La meta más importante en este rediseño, según Alex Díaz, es salvar vidas.

Díaz dijo a La Raza que la Avenida Archer es una causa de accidentes, muchos de ellos mortales.

A la pregunta que si la concejal estaba obligada a proceder con dicho plan que no fue de su autoría, Díaz dijo que la ciudad realizó varios estudios para planear los cambios a esa vialidad.

Según los comentarios citados de los vecinos de Brighton Park, su mayor preocupación es hacia dónde se moverán los autos cuando venga una ambulancia a gran velocidad o una patrulla del Departamento de Policía de Chicago.

Cambios similares se le hicieron a la Calle Pershing de la Damen a la Western y ahí las pistas de ciclismo generalmente están vacías, sin usar, y ya no es factible estacionarse allí.

—

