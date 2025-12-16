Los cafés: clásicos espacios de encuentro social en nuestras comunidades latinas

Una leyenda dice que el café fue descubierto en la altiplanicie de Etiopía allá por el siglo nueve por un pastor que cuidaba su rebaño de cabras.

El pastor, de nombre Kaldi, notó que cada vez que sus cabras comían unos arbustos como de moras, sus animales brincaban con bastante energía.

Luego a estas moras, que resultaron ser cafetos, se les agregó agua caliente para convertirlas en una bebida en la península árabe allá por Yemen.

Ahí los sufís necesitaban una bebida que los mantuviera despiertos para cumplir con sus oraciones religiosas.

Luego, del Medio Oriente esta bebida fue llevada al Imperio Otomano y después a Europa.

Como los mercaderes europeos viajaban al Medio Oriente a traer especias y luego café, ellos regresaban a Europa entusiasmados por esta bebida.

Luego se descubrió que lo que hacía brincar a las cabras, y a los escritores quedarse media noche escribiendo, era la cafeína, un ingrediente del café.

Los primeros cafés

El primer café en Londres fue abierto en 1652 por Pasqua Rosee, un sirviente armenio del mercader Daniel Edwards, quien importaba café del Medio Oriente.

Luego James Baar abrió en 1656 el segundo café en Londres, el cual se llamó Temple Bar Café.

Ya para entonces los cafés se convirtieron en sitios de reunión para hablar de arte, libros y poesía.

En París el primer café se abrió en 1686, el cual se llamó Café Le Procope. Este fue abierto por Francesco Procope de Coltelli. Sigue abierto hasta hoy día.

En los cafés se reunían filósofos, poetas y escritores quienes deseaban compartir ideas y, claro, tomarse un café.

Mucho se ha dicho del escritor Ernest Hemingway, quien nació en Oak Park, Illinois.

Durante la década de 1920 en París, Hemingway prácticamente escribió su novela ‘The Sun Also Rises’ (‘Fiesta’) en el Café La Closerie des Lilas.

De Europa los cafés luego llegaron a este continente y el primer café en Estados Unidos fue abierto en Boston en 1676 por John Sparry.

En la Ciudad de México han existido cafés desde finales del siglo XVIII pero es difícil encontrar los datos. Por ejemplo, el Café Manrique abrió allá por 1789 o 1790 para retar la preferencia que, entonces, los mexicanos tenían por el chocolate.

El Café Tacuba fue abierto en 1912 y sigue operando hasta la fecha. La leyenda dice que Agustín Lara escribió la canción ‘Señora tentación’ en una visita al café.

Otro café de Ciudad de México es Café La Blanca el cual fue abierto por el español Higinio Gutiérrez Peláez en 1915.

Anécdota de Galeano

Una de mis historias favoritas sobre los cafés tiene que ver con el escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor de ‘Las venas abiertas de América Latina’.

Galeano visitó el Café Brasileiro en Montevideo por 20 años. Cada miércoles, Galeano llegaba a dicho café, fundado en 1877, y ordenaba un café con leche y un pan llamado media luna.

Ahí se sentaba Galeano todo el día al lado de una ventana que daba a la calle y ya al atardecer el escritor comenzaba a leer el periódico de atrás hacia adelante.

Galeano les dio crédito a los cafés por haberlo convertido en escritor.

“En los cafes aprendí el arte de vivir y el oficio de narrar”, dijo Galeano, quien falleció en 2015.

Unas definiciones de los diferentes cafés

Aquí solo algunas definiciones de lo que se puede ordenar en un café.

1. Café espresso. Una bebida con café hervido que forza el agua caliente vaporizada a través de café finamente molido.

2. Café latte. Hecho con espresso y leche al vapor, lo que resulta en una bebida suave y cremosa.

3. Capuchino. Un clásico café italiano con partes iguales de espresso, leche evaporada y espuma de leche.

4. Café cortadito. Un café espresso cubano hecho con partes iguales de espresso y leche tibia al vapor.

5. Flat White. Este café se originó en Australia en la década de 1980. Es hecho con espresso, leche al vapor y microespuma, lo que resulta en una textura aterciopelada y un sabor a café más fuerte.

Claro, estas no son las únicas bebidas de café; hay muchas y una gran variedad de ingredientes. Lo que usted debe hacer es experimentar hasta que sepa lo que le gusta. ¡Buen provecho!

COMUNIDAD DE LA VILLITA

La Catedral Café

2500 S. Christiana Avenue, Chicago, Illinois, 60623

(773) 823-7546

Horario: lunes a domingo de 7:00 AM a 3:00 PM.

Starbucks Café (cerca de los Arcos)

3105 W. 26th Street, Chicago, Illinois, 60623

(423) 770-7404

Horario Lunes a domingo: 5:00 AM a 9:00 PM.

COMUNIDAD DE PILSEN

Café Jumping Bean

1439 W. 18th Street, Chicago, Illinois, 60608

(312) 455-0019

Horario: lunes a viernes 6:00 AM a 7:00 PM. Sábado y domingo de 6:30 AM a 7:00 PM.

‘L” Cafecito Jumping Bean

2010 S. Damen Avenue, Chicago, Illinois, 60608

(312) 366-2930

Horario: lunes a sábado de 6:30 AM a 3:00 PM. Domingo de 7:00 AM a 3 PM.

Café Jumping Bean Este

2025 S. Halsted Street, Chicago, Illinois, 60608

Este local, el tercero del dueño Eleazar Delgado, está por inaugurarse pronto.

La Malinche Coffee & Tea

2110 S. Halsted Street, Chicago Illinois 60608

(312) 265-0337

Horario: Lunes a Viernes de 7:00 AM a 5:00 PM.; Sábado de 8:00 AM a 5:00 PM. Domingo 8:00 AM a 4 PM.

Anticonquista Café

952 W. 18th Street, Chicago, Illinois, 60608

(773) 514-9257

Horario: Lunes cerrado. Martes a viernes: 7:30 AM a 3:30 PM.; Sábado y domingo 8:00 AM a 5:00 PM.

VECINDARIO DE BRIDGEPORT

Bridgeport Coffeehouse

3101 S. Morgan Street (esquina con 31 Street), Chicago, Illinois, 60608

(773) 247-9950

Horario: Lunes a sábado 6:00 AM a 8:00 PM. Domingo 7:00 AM a 7:00 PM.

The Stockyard Coffeehouse

558 W. 37th Street, Chicago, Illinois, 60609

(312) 866-5886

Horario: Lunes a viernes de 7:30 AM a 3:00 PM.; Sábado y domingo de 8:00 AM a 3:00 PM.

BARRIO DE LAS EMPACADORAS

Back of the Yards Coffeehouse

1621 W, 47th Street, Chicago, Illinois, 60609

(773) 475-6010

Horario: Lunes a viernes 6:00 AM a 6:00 PM.; Sábado y domingo 8:00 AM a 5:00 PM.

Dream Catcher Café

1824 W. 47th Street, Chicago, Illinois, 60609

(312) 696-9006

Horario: Lunes a viernes 7:00 AM a 4:00 PM.; Sábado y domingo 8:00 AM a 4:00 PM.

VECINDARIO MCKINLEY PARK

Cardinho Bakery & Café

3483 S. Archer Avenue (esquina con 35th Street), Chicago, Illinois, 60608

(773) 801-0508

Horario: Lunes a viernes 7:00 AM a 5:00 PM.; Sábado y domingo 8:00 AM a 5:00 PM.

Starbucks Café

3800 S. Western Avenue, Chicago, Illinois, 60609

(773) 263-9300

Horario: Lunes a domingo de 4:30 AM a 10:00 PM.

Starbucks Café (adentro de la tienda Target)

1940 W. 33rd Street, Chicago, Illinois, 60608

(773) 843-9121

Horario: Lunes a domingo 8:00 AM a 8:00 PM.

