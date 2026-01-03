Inquietud en Chicago por la intervención militar de EEUU en Venezuela

Ana Gil García se mantuvo despierta en Chicago casi desde las 2 de la mañana del 3 de enero mientras le llegaban llamadas desde su país, Venezuela.

Le estaban informando sus familiares en Caracas y en la isla Margarita de que un despliegue de helicópteros y militares estaban atacando a Caracas, la capital de Venezuela.

Ella dijo a La Raza que tiene a siete hermanos y a un hijo en Venezuela, en donde en tempranas horas de la mañana del 3 de enero Estados Unidos incursionó y capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

“Me llamaban mis familiares y me decían que había una presencia militar visible, no era que no se esperaba, pero era un despliegue de lo más ultramoderno me decían mis familiares”, dijo Gil García a La Raza.

Fue hasta mas tarde, pero aún por la mañana, que el presidente Donald J. Trump confirmó a la prensa mundial que militares estadunidenses habían capturado al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y a su esposa.

“La gente en Venezuela no queríamos que militares de otro país vengan a intervenir”, dijo Gil García, fundadora de la organización Alianza de Venezolanos de Illinois.

A la declaración de que las compañías petroleras estadounidenses llegarán a su país a reestructurar a la industria petrolera, esta venezolana declaró que tanto la industria petrolera de Venezuela y otros negocios han sido negativamente impactados por sanciones económicas de Estados Unidos.

Gil García añadió que Venezuela necesitará ayuda de la comunidad internacional para restaurar su industria petrolera pero añadió que “Venezuela nacionalizo el petróleo años atrás y los países son autónomos”.

En cuanto a que Estados Unidos imponga otra elección, ella dijo que la oposición ya ganó la pasada elección y no sería justo que los venezolanos tengan que acudir a las urnas de nuevo.

Manifestantes rechazan, frente a la Casa Blanca, la intervención militar de EEUU en Venezuela. Crédito: AP

Activistas locales opinan

Laura Paz, una activista de Pilsen, dijo que ella reaccionó con asombro e incredulidad a los acontecimientos en Venezuela.

“Estoy totalmente en shock”, dijo Paz a La Raza.

Paz dijo que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno progresista y dijo que no cree en las acusaciones del presidente Trump.

“Él [Trump] es tan arrogante y además la captura de Maduro y la agresión a su país es totalmente equivocada e inmoral”, precisó Paz.

“Las acciones de Trump son absolutamente indignantes así que va y secuestra a un presidente, es indignante”, afirmó Paz.

“Es una terrible situación ahora, y solo le compete al pueblo venezolano quitar o remover a un presidente”, finalizó Paz.

Para Carlos Arango, veterano activista de la comunidad, los sucesos del 3 de enero en Venezuela y la detención de Maduro son “una violación a la soberanía de Venezuela”.

Que Maduro esté o no implicado en “narcoterrorismo”, como se le acusa, “es un pretexto para apoderarse del petróleo”, opinó Arango.

A lo anunciado por Trump de que compañías estadunidenses reestructurarán la industria petrolera de Venezuela para ayudar a los venezolanos, Arango reacciono diciendo: “No, ese ya es un cuento, es una gran mentira”.

Jorge Mujica, otro activista y organizador, también dijo que desde temprano en la mañana estuvo viendo las redes sociales sobre lo que acontecía en Venezuela.

“Es una invasión sin justificación”, dijo Mujica y agregó que lo acontecido en Venezuela le recuerda los hechos de hace 26 años cuando Estados Unidos invadió a Panamá para arrestar a su presidente Manuel Noriega.

“Es un acto ilegal como ese de Noriega”, señaló Mujica. “No hay una justificación por detener a Maduro, lo que quieren es el petróleo”.

A Manuel Revueltas, otro activista de la comunidad mexicana de Chicago, le preocupan los hechos de esta mañana en Venezuela.

“Como vimos ya en la conferencia de prensa, van a utilizar esto para fortalecer su agenda contra los inmigrantes”, dijo Revueltas.

Revueltas dijo que no hay una justificación política de parte de Estados Unidos para intervenir en los países de América Latina.

Revueltas recalcó que las intervenciones de Estados Unidos a países Latinoamericanos es una causa del flujo de inmigración hacia Estados Unidos.

“Por eso hay inmigración de Centroamérica para acá, la gente sale de los países que este país desestabiliza”, finalizó Revueltas.

Manifestantes celebran, en Florida, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de militares de EEUU. Crédito: AP

Reacciones oficiales de Illinois

El ataque contra Venezuela y la captura de Maduro han sido criticados porque el gobierno federal no tuvo aprobación del Congreso, ni notificó siquiera a legisladores clave, para ello y porque esta intervención en Venezuela supone una violación de la ley internacional.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo en la red social X que “la inconstitucional acción militar de Donald Trump en Venezuela está poniendo a nuestras tropas en peligro sin una estrategia de largo plazo. El pueblo estadounidense merece un presidente enfocado en hacer sus vidas más asequibles”.

Donald Trump’s unconstitutional military action in Venezuela is putting our troops in harm’s way with no long-term strategy. The American people deserve a President focused on making their lives more affordable.

El senador Dick Durbin dijo en un comunicado: “No estoy de acuerdo con el uso que el presidente Trump hace de las fuerzas militares estadounidenses sin la aprobación del Congreso y me preocupa profundamente la forma en que esta Administración lleva a cabo sus intervenciones en materia de política exterior. Además, una acusación del Departamento de Justicia no puede justificar la falta de autorización del Congreso. Al mismo tiempo, Nicolás Maduro ha negado repetidamente la voluntad del pueblo venezolano, incluso cuando dos tercios de él votaron a favor de poner fin a décadas de ruina política y económica y criminalidad en el verano de 2024”.

La congresista Delia Ramírez indicó en un comunicado que “la operación militar de hoy en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro son violaciones ilegales y peligrosas del derecho internacional y estadounidense que nos ponen a todos en peligro. La Administración Trump continúa con una agenda de intervencionismo estadounidense en América Latina que solo ha conducido a violaciones de los derechos humanos, retrocesos democráticos, desestabilización económica, pobreza extrema, genocidio y migración masiva. La historia nos ha demostrado que la paz y la democracia en América Latina nunca se han logrado mediante intervenciones militares no autorizadas de Estados Unidos”.

Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo en un comunicado que “la acción militar de la administración Trump en Venezuela viola el derecho internacional y aumenta peligrosamente la posibilidad de una guerra a gran escala. Las acciones ilegales de la administración Trump no tienen nada que ver con la defensa del pueblo venezolano; se trata únicamente de petróleo y poder. Como hemos dicho durante los últimos dos años, la deshumanización de los migrantes de Venezuela, y de los inmigrantes en general, por parte de la extrema derecha ha sentado las bases para una acción militar en América Central y del Sur. Condeno enérgicamente el trato inhumano de la administración Trump hacia los migrantes en nuestro país y este cambio de régimen ilegal en el extranjero. En Chicago, seguiremos defendiendo los valores de la paz, la diplomacia y el respeto mutuo para todas las personas”.

