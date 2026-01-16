Sheinbaum pide a EEUU respeto mutuo y responsabilidad compartida

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este viernes que la cooperación con Estados Unidos en seguridad ha dado “resultados muy contundentes” y sostuvo que el balance debe medirse bajo principios de “respeto mutuo” y “responsabilidad compartida” en medio de las nuevas críticas de Washington a las políticas de seguridad mexicanas.

“Respeto mutuo es tener confianza. Estamos trabajando bien, nos coordinamos; responsabilidad compartida, a ellos también les toca una parte, la parte de una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas de jóvenes en Estados Unidos. No puede pensarse que este problema del cruce de drogas, puede resolverse sólo de este lado de la frontera, del otro lado también tiene que haber su parte”, aseguró en su conferencia de prensa desde el central Estado de México,

Sheinbaum respondía así a un mensaje del Departamento de Estado de EEUU de este jueves en redes sociales que reclamó a México resultados “concretos y verificables” y advirtió que el “progreso gradual” ante los retos de seguridad fronteriza es “inaceptable”, en un contexto de tensiones por amenazas del presidente Donald Trump de posibles acciones contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

Sus declaraciones se dan luego de la llamada telefónica del canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que ambos coincidieron en que es necesario “hacer más” frente a “amenazas compartidas”.

La mandataria enumeró tres indicadores que, dijo, muestran avances de la estrategia y la coordinación: una reducción del 50 % en las incautaciones de fentanilo en la frontera del lado estadounidense y el aseguramiento de cerca de 320 toneladas de diversas drogas en territorio mexicano, incluidas 51 toneladas en el mar.

Asimismo, remarcó una disminución del 40 % en los homicidios dolosos desde el inicio de su Gobierno en octubre de 2024.

Sheinbaum también pidió a Washington reforzar acciones contra el tráfico de armas hacia México, al recordar un reconocimiento del Departamento de Justicia de que una proporción mayoritaria de las armas aseguradas en México llega de manera ilegal desde el vecino del norte.

Por último, la presidenta agregó que del lado estadounidense “hay distribución de drogas” y “lavado de dinero”, por lo que reiteró que la cooperación debe incluir investigaciones y detenciones en ese territorio.

“Hasta ahora hemos colaborado y nos hemos coordinado muy bien”, sostuvo, al mencionar extradiciones de capos del narcotráfico solicitados por EEUU y el intercambio de información.

La llamada entre De la Fuente y Rubio se dio después de la conversación telefónica entre Trump y Sheinbaum, tras la cual la presidenta aseguró que quedó “descartada” una intervención militar en México, y en la antesala de nuevas reuniones bilaterales previstas para el 23 de enero y a comienzos de febrero en Washington.