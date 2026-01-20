Rendirán homenaje al activista Omar López el 7 de febrero en Pilsen

A Héctor Rico, líder comunitario del vecindario West Lawn de la ciudad, le sorprendió mucho la reciente muerte de un amigo y activista.

Y es por eso es que Rico, director de la organización Latinos del Suroeste, y su colega Juan de Dios Matus, están planeando una serie de eventos para rendir un tributo a otros activistas hispanos en vida.

“Juan Matus y yo queremos homenajear a los compañeros que aún están con nosotros en vida”, dijo Rico.

Este activista dijo que la muerte, el pasado 13 de octubre de 2025, del actor, cantante, danzante y activista Héctor de Alva los sorprendió y los dejó deshechos.

Y por eso que ahora ellos, con el respaldo de su organización LOS, tienen planeado rendirle un merecido tributo al activista mexicano Omar López en el centro cultural Citlalin, en 2005 S. Avenida Blue Island, en Pilsen, el próximo 7 de febrero de 2026 de las 6 pm en adelante.

La entrada, dijo Rico, será gratuita al público.

En el evento, en donde habrá antojitos gratis, participarán seis otros activistas que conocen bien la larga trayectoria de López, originario de San Luis Potosí, México.

Omar López, uno de los participantes en Chicago en una marcha en solidaridad con los estudiantes mexicanos asesinados en 1968 en Tlatelolco, Ciudad de México. (Cortesía Omar López) Crédito: Cortesía

Cada ponente en la mesa redonda hablará de la vida de López y resaltará sus logros en cada una de las seis décadas de activismo de López.

“Le vamos a otorgar algo simbólico”, dijo Rico refiriéndose a un premio que están diseñando.

Rico dijo a La Raza que el conoció a López hace apenas cinco años.

Fue López, dijo Rico, quien le pidió ayuda para llevar a cabo la marcha del Primero de Mayo del año pasado.

López, quien vino de joven a Chicago, ha participado en varias luchas para defender los derechos civiles de las comunidades boricuas y mexicanas.

El activista tiene 82 años y está en buena salud, se dijo a La Raza.

De joven, López fue ministro de información del grupo Young Lords y también ayudó a organizar la Organización de Estudiantes Latinoamericanos en el Colegio Loop.

Aparte de eso fundó la organización CALOR y ha estado luchando por los derechos de los inmigrantes por muchos años, al lado de otros líderes.

Rico agregó que los jóvenes deben de aprender de líderes comunitarios como López y de lo que han logrado.

Omar López durante una protesta que exigía la renuncia del entonces alcalde Rahm Emanuel (que gobernó Chicago entre 2011 y 2019). (Cortesía Juan Matus /LOS) Crédito: Cortesía

Matus, quien trabaja con Rico en la organización LOS, dijo que López es “uno de los líderes latinos de más importancia”.

Matus agregó que están formando un comité para rendir un homenaje similar a otros activistas como Carmen Velázquez, Teresa Fraga y otras figuras.

Para celebrar a Omar López, “el día 7 de febrero el centro Citlalin va a estar lleno, le caben 150 personas que hemos invitado y la entrada es gratuita”, dijo Matus.

