El Consulado de México en Chicago ha ampliado la ayuda legal y el diálogo institucional en el contexto de las redadas de inmigración

A medida que la ansiedad por la aplicación de las leyes migratorias continúa afectando a las comunidades inmigrantes en el área de Chicago, el Consulado General de México en Chicago ha ampliado la protección legal, la supervisión en centros de detención y los servicios comunitarios para los ciudadanos mexicanos impactados por los operativos de control migratorio, informó la cónsul general Reyna Torres Mendivil.

Durante su conversación en el programa Voces Abiertas de La Raza con el director de este periódico, Jesús Del Toro, Torres Mendivil señaló que cerca de 2,800 ciudadanos mexicanos en la región de Chicago fueron arrestados y sometidos a procesos de deportación en 2025. Más de 1,000 de esos arrestos ocurrieron durante el periodo de mayor intensidad en la aplicación de operativos, entre finales de septiembre y noviembre.

“Todos lo vivimos”, dijo Torres Mendivil. “Vimos las consecuencias de los operativos migratorios y, sobre todo, el impacto que dejan, no solamente en las familias de las personas que fueron arrestadas, sino en toda la comunidad”.

En respuesta, el consulado incrementó su presencia en centros de procesamiento migratorio, en particular en la instalación de Broadview, en los suburbios de Illinois, que ha sido escenario de varias protestas comunitarias y demandas legales por las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas.

El personal consular realizó entrevistas con ciudadanos mexicanos detenidos varias veces por semana y actualmente lo hace de manera diaria, conforme han cambiado los patrones de traslado. Estas entrevistas permitieron al personal consular poner en contacto a las personas detenidas con sus seres queridos y facilitar el acceso a sus medicamentos.

“La idea es estar muy cerca de las personas que están siendo directamente afectadas y de sus familias”, dijo Torres Mendivil.

La cónsul subrayó que mantener comunicación con las autoridades migratorias de Estados Unidos es una responsabilidad fundamental del consulado conforme al derecho internacional. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares establece el marco legal que permite a los funcionarios consulares tener acceso a los ciudadanos mexicanos detenidos. Cuando se registran violaciones a sus derechos, explicó Torres Mendivil, el consulado presenta las observaciones correspondientes a través de los canales oficiales.

Una de las iniciativas más relevantes anunciadas es la asignación al Consulado General de México en Chicago de $300,000 dólares para el pago de fianzas migratorias, recursos provenientes de un sorteo especial de la Lotería Nacional de México impulsado por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Los fondos están destinados a apoyar a personas detenidas sin antecedentes penales y que hayan sido arrestadas sin una orden judicial.

“Si el abogado dice que la persona puede salir bajo fianza pero no tiene el recurso para pagarla, acérquense con nosotros”, exhortó Torres Mendivil. “Este dinero es exclusivamente para temas de protección”.

A lo largo de la conversación, Torres Mendivil insistió en la importancia de recurrir a información oficial y confiable y explicó que el miedo ha vuelto a muchos migrantes vulnerables a fraudes. Invitó a la comunidad a buscar orientación en el consulado y en organizaciones de confianza, y señaló que el consulado mantiene una estrecha colaboración con grupos defensores de derechos en Chicago y el Medio Oeste.

“Hay un gran grupo de buenas voluntades para atender a las familias y hacer que estos procesos sean lo menos dolorosos posibles”, dijo.

Torres Mendivil también dijo que uno de los resultados más significativos del último año ha sido el fortalecimiento de la solidaridad dentro de la comunidad mexicana. En el punto más álgido de la Operación Midway Blitz emprendida en el área de Chicago por el gobierno federal, vecinos se apoyaron mutuamente con el cuidado de niños, la compra de alimentos y otras tareas cotidianas, cuando el temor mantenía a muchas familias recluidas en sus hogares.

“Si está en mis manos ayudar a mi vecina que tiene miedo de ir por sus hijos, ¿por qué no hacerlo?”, dijo Torres Mendivil en relación con la solidaridad mostrada por la comunidad mexicana y latina en Chicago.

De cara al futuro, el consulado está dando prioridad a los servicios de registro civil, en particular a los trámites de doble nacionalidad. La demanda se ha más que duplicado, al pasar de aproximadamente 3,800 casos en 2024 a más de 9,600 en 2025. Para atender este incremento, el consulado planea implementar jornadas mensuales de atención los sábados exclusivamente para estos trámites y ampliar los operativos móviles.

Las familias que enfrentan procesos de deportación y tienen hijos menores de edad están siendo atendidas de manera prioritaria, dijo Torres Mendivil.

“Nos urge hacer esos trámites”, dijo, “porque no queremos que niñas y niños se queden sin su nacionalidad mexicana”.

Para concluir, Torres Mendivil resaltó la difusión cultural como un componente esencial de la protección comunitaria y la diplomacia. Algunos eventos destacados incluyen conciertos de artistas mexicanos (como el reciente de la Orquesta Sinfónica de Minería), una ópera inspirada en Frida Kahlo y Diego Rivera (presentada por la Lyric Opera de Chicago), apoyo a creadores mexicanos y mexicoamericanos locales, así como celebraciones comunitarias con motivo del Día de Reyes, el Cinco de Mayo, el 16 de septiembre (Independencia de México) y el Día de Muertos.

“Todas esas manifestaciones que crean la identidad mexicana y latina son claves para mantener el orgullo y la fortaleza como comunidad”, dijo Torres Mendivil, “pero también para establecer diálogo con otras comunidades que valoran la riqueza de la cultura mexicana”.

