La Universidad DePaul y Public Narrative lanzan en Chicago el Instituto de Periodismo y Justicia Racial

La Universidad DePaul y la organización Public Narrative presentaron el miércoles su nuevo Instituto de Periodismo y Justicia Racial, un programa dirigido a apoyar el periodismo independiente, a los periodistas freelance y a promover una cobertura más equitativa de las comunidades históricamente marginadas en Chicago.

El instituto se encuentra dentro de la Facultad de Comunicación y está arraigado en la misión de la universidad, según indicaron los líderes universitarios.

“Es un compromiso con la justicia social, con la dignidad de cada persona y con una educación que sirva al bien público”, dijo Lexa Murphy, decana de la Facultad de Comunicación, durante el evento de lanzamiento. “El Instituto de Periodismo y Justicia Racial es una poderosa expresión de esa misión en acción”.

Murphy agregó que el instituto llega en un momento crítico para los medios de comunicación, ya que los despidos generalizados afectan a las salas de redacción tradicionales, mientras que los medios hiperlocales y sin fines de lucro continúan creciendo en Chicago.

“El instituto importa porque el periodismo importa, especialmente ahora”, dijo Murphy. “Importa quién cuenta la historia. Importa cómo se cuentan las historias. Importa cómo se entienden las comunidades”.

El instituto está diseñado para servir tanto como un espacio académico como un puente entre la universidad y las salas de redacción locales. El instituto se lanza con alianzas en todo el ecosistema de medios independientes de Chicago, incluyendo la Chicago Independent Media Alliance, Public Narrative, Reparations Media y el Medill Local News Accelerator.

“Estas alianzas encarnan lo que representa este instituto: el periodismo como una práctica cívica colaborativa”, dijo Murphy. “Un trabajo que se hace con las comunidades, no solo sobre ellas”.

Judith McCray, directora ejecutiva del instituto, señaló que un enfoque clave será apoyar a los periodistas freelance, especialmente a los recién graduados y a los profesionales en etapa media de su carrera afectados por los despidos en Chicago y a nivel nacional. Para diseñar el programa, DePaul y Public Narrative realizaron encuestas y “sesiones de descubrimiento” cualitativas con freelancers, estudiantes y organizaciones de medios locales.

“Había un verdadero deseo de una mejor conexión y comunicación”, dijo McCray. Las organizaciones de medios reportaron trabajar con algunos de los mismos colaboradores sin saber cómo ampliar sus redes, mientras que muchos freelancers sentían que “no había un punto de conexión real, un centro o una red”, añadió.

La investigación también reveló brechas entre las expectativas y la realidad, incluyendo disparidades en las tarifas de pago, procesos administrativos dependiendo del tamaño del medio y preocupaciones sobre habilidades fundamentales.

El instituto ofrecerá talleres, oportunidades de mentoría y eventos enfocados en prácticas innovadoras como el periodismo de soluciones, capacitación en cambio de narrativa y enfoques basados en recursos, dijo McCray.

“¿Cómo podemos hacer un mejor trabajo ofreciendo a nuestros jóvenes periodistas y narradores emergentes la oportunidad de desarrollar esas habilidades y fomentar un periodismo más inclusivo?”, preguntó McCray.

Se planea un “boot camp” para freelancers en la primavera de 2026, agregó McCray, que incluirá actualización de habilidades como cobertura del estilo AP y técnicas de entrevista, así como oportunidades para que los participantes conozcan a editores y representantes de medios hiperlocales y comunitarios.

Más allá de las habilidades técnicas, el instituto también busca ser un espacio donde estudiantes, periodistas, académicos y miembros de la comunidad puedan “imaginar” nuevas formas de ejercer el periodismo con la justicia racial como eje central, indicaron los líderes.

“Hoy es el comienzo”, dijo Murphy. “El Instituto de Periodismo y Justicia Racial será un lugar para aprender de manera diferente”.

