Lightfoot lanza proyecto para documentar abusos de ICE y exige acción de fiscales locales

La exalcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, exfiscal federal y defensora de larga trayectoria de la supervisión policial, encabeza el ICE Accountability Project (reporticenow.com), una plataforma en línea que recopila y archiva videos y testimonios sobre presunta mala conducta de agentes federales de inmigración que operan en Chicago y sus suburbios.

El sitio, dijo Lightfoot durante un foro realizado hace unos días en DePaul University, está diseñado para preservar evidencia y presionar a los fiscales locales para que actúen.

“Nuestro objetivo es asegurarnos de que toda esta información… que vive en los teléfonos de las personas, que puede estar en una cuenta de redes sociales, no desaparezca”, dijo Lightfoot. “No hay plazo de prescripción para el asesinato, ninguno. No hay plazo de prescripción para el intento de asesinato… Es muy importante que recopilemos, que documentemos”.

El proyecto surge en medio de una creciente controversia por varios incidentes de alto perfil que involucraron a agentes de inmigración en el Illinois y Minnesota. Lightfoot citó la muerte el 12 de septiembre de Silverio Villegas González, padre de dos hijos, en Franklin Park, y el tiroteo no fatal del 4 de octubre contra Marimar Martínez en Brighton Park como ejemplos de por qué el proyecto es necesario.

Pero lo que más la frustra, dijo la exalcaldesa, es lo que describió como una falta de investigaciones visibles por parte de las autoridades locales.

“Con lo que nos hemos encontrado aquí en el Condado de Cook es con absoluto silencio e inacción, y eso no es aceptable”, afirmó.

El 19 de febrero, la fiscal del Condado de Cook, Eileen O’Neill Burke, anunció un nuevo protocolo que establece procedimientos para investigar y potencialmente procesar a agentes federales de inmigración que utilicen fuerza ilegal, lo que podría incluir el uso de grandes jurados para evaluar evidencia. Si los fiscales del condado solicitan material mediante una citación judicial, Lightfoot dijo que el proyecto cumplirá.

Sin embargo, también cuestionó por qué la Oficina de la Fiscalía del Condado de Cook, que cuenta con más de 100 investigadores y una unidad dedicada a la mala conducta policial, no ha iniciado públicamente investigaciones sobre los tiroteos u otros incidentes captados en video.

“¿Dónde está la justicia para [Villegas González]?… ¿Dónde está la justicia para [Martínez]?”, dijo Lightfoot. “Es fácil decir, ahora que la presión ha bajado, voy a hacer esto, esto y esto. Pero lo que quiero saber… ¿dónde está la investigación?”.

El ICE Accountability Project, accesible en reporticenow.com, busca funcionar como un repositorio centralizado de videos y otra documentación sobre presunta mala conducta en espacios públicos. Lightfoot dijo que el sitio fue diseñado con salvaguardas para evitar la desinformación.

“Nuestra expectativa era que recibiríamos información falsa con la esperanza de que la publicáramos y luego nos ‘exhibieran’”, dijo. Para evitarlo, la organización utiliza una herramienta de inteligencia artificial para evaluar la autenticidad y realiza revisiones en varias etapas que involucran a exfuncionarios de las fuerzas del orden, abogados e investigadores capacitados antes de publicar el material.

Si el material supera ese proceso de verificación, se hará público, dijo.

Lightfoot añadió que el proyecto no publica los nombres de los agentes a menos que ya formen parte del registro público y no divulga direcciones de domicilio u otros detalles privados. En cambio, el grupo está compilando perfiles para identificar a los agentes involucrados en incidentes captados en video.

“No se puede ser una fuerza legítima para el bien y ocultar la identidad”, dijo, al criticar el uso de máscaras por parte de agentes federales durante operativos. “Tienen que quitarse las máscaras y rendir cuentas”.

El proyecto ya ha generado críticas de funcionarios de la administración Trump, incluida la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, quien advirtió públicamente que “doxear” a agentes federales sería ilegal.

Lightfoot dijo que no ha recibido una carta formal, pero reconoció que se está preparando para posibles desafíos legales. La plataforma, explicó, está alojada fuera de Estados Unidos debido a preocupaciones sobre presiones políticas a empresas tecnológicas.

“Todo lo que estamos haciendo es fundamentalmente sólido dentro de nuestros derechos de la Primera Enmienda”, afirmó.

También se negó a revelar los nombres de los donantes del proyecto y citó temores de represalias por parte de la administración Trump o sus aliados.

“Vivimos en un momento en el que tenemos un gobierno federal que se ha vuelto contra su propia gente”, dijo. “Si simplemente entregáramos esa información, los estaríamos convirtiendo en un objetivo”.

Mientras algunos funcionarios de la Casa Blanca han argumentado que los agentes federales gozan de “inmunidad absoluta” bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución, Lightfoot desestimó esa afirmación como “palabras vacías”. No existe precedente en el país que sugiera inmunidad para agentes que disparan y matan a personas que no representan una amenaza, sostuvo.

También instó a periodistas independientes a seguir documentando lo que ocurre en sus vecindarios, en un contexto en el que los medios locales se reducen y las redacciones tradicionales enfrentan despidos.

“Tenemos que dedicarnos a recopilar esta evidencia y a obligar a nuestras autoridades locales a hacer lo correcto”, dijo. “Lo que no queremos que ocurra es que todo esto desaparezca en el éter y que, francamente, le demos a alguien la excusa de decir: ‘Bueno, no tenemos la evidencia para hacer nada’”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.