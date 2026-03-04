Grupos e individuos en Chicago se organizan para ayudar a Cuba

Mientras algunos activistas en el área de Chicago están exigiendo el fin del bloqueo económico Cuba, otros están recaudando fondos, medicinas y comida para enviarlos a la isla que está a solo 90 millas de la Florida.

Andy Thayer, del Comité de Chicago Contra la Guerra y el Racismo, dijo que están pidiendo a los residentes de Chicago que pidan al gobierno terminar con el bloqueo de petróleo que otros países envían a Cuba.

Además, Steve Eckardt, de la Coalición Chicago Cuba, críticó a l administración Trump por amenazar con sanciones a países que ayuden a enviar petróleo a Cuba.

“Como se sentirían los residentes de Chicago si un poder externo cortara todo el suministro de energía a nuestra ciudad?”, pregunto Eckardt.

Eckhardt agregó que el bloqueo del petróleo a Cuba ha causado en ese país mucho daño con apagones y hospitales a veces afectados sin corriente eléctrica.

Eckhardt dijo que les piden a todos los funcionarios electos en Illinois exigir que se permita a otros países ayudar a Cuba.

Entre los otros oradores en este evento estaban programados el activista Jorge Mujica, el concejal Byron Sigcho-López y Cristina Pérez, una profesora universitaria con familiares en Cuba.

otros. La protesta estaba programada a las 5 p.m. de este miércoles 4 de marzo de 2026.

Eckhardt y Thayer ambos insistieron en que los funcionarios electos deben pedir a la actual administración federal frenar sus ataques a Cuba y no amenazarlos con una intervención como lo hizo con Venezuela.

Mientras tanto, otro grupo bajo los auspicios de The HotHouse, un centro cultural y artístico, está recaudando donaciones de fondos, medicinas y comida para enviar a Cuba.

“Nuestra América Convoy a Cuba” se llama su proyecto, que tiene fijado viajar a Cuba entre el 18 y el 23 de marzo.

Este acto de solidaridad global tiene como meta llevar ayuda a Cuba “por aire, tierra y mar”, dijeron sus organizadores.

HotHouse anunció que en cooperación con la organización Global Health Partners quieren llevar medicina y otros productos esenciales a la isla, donde la población es de 9 millones de personas.

El gobierno de Estados Unidos ha mantenido un bloqueo contra la isla por cerca de seis décadas.

El centro cultural HotHouse anunció que llevará a cabo un evento para recaudar fondos y llevar ayuda a Cuba el 15 de marzo 2026 de 3 p.m. a 5 p.m. en el Edgewater Beach Apartments, 5555 N. Sheridan Road, en Chicago. La entrada será de $25 dólares por persona.

Este evento esta siendo anunciado como “Cuba No Está Sola/ Fiesta Solidaria”.

Amenizarán el evento los cantantes Ramon y Haydee Marino y el trío Fuego de Cumbia.

Boletos pare este evento humanitario se pueden conseguir: tinyurl.com/4arrtr9c.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.