Trump debe aprender a gobernar con inmigrantes, advierte asesor de Poder Latinx

El presidente Donald Trump debe aprender a gobernar con la comunidad inmigrante porque forma parte esencial de Estados Unidos y de su futuro político, advirtió Ben Monterroso, asesor de la organización Poder Latinx, quien criticó con dureza el tono del mandatario hacia los migrantes durante su reciente discurso del Estado de la Unión.

En entrevista un reporte especial de esta casa editorial, Monterroso calificó como “insultantes” las palabras del presidente, a quien acusó de presentar a los inmigrantes como criminales en lugar de reconocer sus aportes a la sociedad estadounidense. Según explicó, el problema no es solo el discurso del mandatario, sino también el respaldo político que recibe de su entorno.

“El presidente se la pasó insultando y tachando de criminales a los inmigrantes que llegaron a este país buscando una vida mejor”, afirmó Monterroso. A su juicio, los aplausos de legisladores y aliados políticos reflejan que ese mensaje es compartido dentro de su círculo cercano.

El activista sostuvo que la comunidad inmigrante no solo es parte de la economía estadounidense, sino también de su vida social y política. Por ello, insistió en que cualquier administración debe reconocer esa realidad. “Somos parte de este país y va a tener que gobernar con nosotros y para nosotros”, afirmó.

Críticas a políticas migratorias y al voto latino

Monterroso también expresó preocupación por las políticas impulsadas por el gobierno en materia electoral, en particular la llamada Ley SAVE, que exigiría documentos como pasaporte o acta de nacimiento para registrarse como votante. Según explicó, el problema no es presentar identificación, sino los requisitos adicionales que podrían dificultar el acceso al voto.

“Aproximadamente 150 millones de estadounidenses no tienen pasaporte porque no lo necesitan. Eso podría convertirse en un obstáculo para muchos votantes, especialmente dentro de la comunidad latina”, señaló.

El asesor denunció el aumento de operativos migratorios, describiendo escenas en las que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan arrestos en las calles, en algunos casos con el rostro cubierto y en vehículos sin identificación visible.

En su opinión, estas acciones generan miedo e incertidumbre en las comunidades inmigrantes.

Monterroso sostuvo que la retórica y las medidas migratorias del gobierno han contribuido a criminalizar a los inmigrantes, pese a que la mayoría trabaja y contribuye a la economía del país. Reconoció que existen casos de personas que cometen delitos, pero insistió en que no representan al conjunto de la comunidad.

“Cuando escuchas hablar al presidente sobre los inmigrantes, nunca menciona lo positivo que aportan al país”, señaló.

De cara a las próximas elecciones, el activista destacó la importancia de la participación ciudadana, recordando que estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 puestos en el Senado y decenas de gobiernos estatales. A su juicio, el voto latino será clave para definir el rumbo político del país.

Monterroso también cuestionó la estrategia política del mandatario, al señalar que intenta sembrar dudas sobre el sistema electoral, como ocurrió tras las elecciones de 2020. Según afirmó, estas acciones reflejan preocupación ante un posible rechazo en las urnas.

Para el asesor de Poder Latinx, el futuro político de Trump y del Partido Republicano dependerá en buena medida de su capacidad para reconocer que los inmigrantes son parte inseparable de Estados Unidos. “Este país no puede gobernarse ignorando a millones de personas que viven, trabajan y contribuyen todos los días”, concluyó.