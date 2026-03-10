Un innovador programa en español abre oportunidades a techadores latinos

Nathaly Gajardo tuvo un asiento en primera fila ante un problema en el que pocas personas piensan.

Como copropietaria de Roofing Academy X, una escuela de preparación en inglés que ayuda a contratistas a aprobar el examen estatal de licencia de techador en Illinois, veía como techadores (roofers) latinos con amplia experiencia llegaban, invertían el dinero que tanto les había costado ganar en el curso y luego reprobaban el examen. No porque no supieran hacer el trabajo, sino porque la prueba estaba completamente en inglés.

“Seguía viendo a contratistas latinos talentosos y trabajadores quedarse atrás, no por falta de capacidad, sino por las barreras del idioma y la falta de orientación”, dijo Gajardo. “Y quise cambiar eso”.

A finales de 2024, Gajardo lanzó RAX Español, el único programa de preparación en español para el examen de techador en Illinois.

Para obtener una licencia como contratista de techos en Illinois es necesario aprobar un examen estatal cronometrado de opción múltiple que se administra exclusivamente en inglés. La prueba suele realizarse en salones grandes con capacidad para entre 100 y 200 personas. Para muchos de los estudiantes de Gajardo, ese entorno por sí solo puede deshacer meses de preparación.

“Cuando entran, se ponen muy nerviosos”, explicó. “A veces ni siquiera entienden bien lo que están leyendo”.

Gajardo primero se comunicó con el estado para preguntar si el examen estaba disponible en español. La respuesta fue no. Así que, en lugar de esperar a que el sistema cambiara, decidió crear su propia solución.

RAX Español enseña todo el contenido del examen en español, utilizando ayudas visuales e imágenes para facilitar la comprensión de conceptos técnicos. Además, el programa prepara a los estudiantes en algo que muchos nunca han enfrentado antes: cómo tomar un examen estandarizado de opción múltiple.

Para prepararlos para el ambiente de alta presión, Gajardo realiza simulacros que replican las condiciones reales. Despeja el salón, coloca un reloj y les pide que guarden todas sus pertenencias. El objetivo es que el día del examen se sienta familiar.

En 2025, el primer año completo de operación del programa, 27 estudiantes aprobaron el examen estatal de techador en Illinois, muchos de ellos sin hablar una sola palabra de inglés.

Gajardo también trabaja para desmentir conceptos erróneos. Uno de los más comunes, dijo, es que se necesita un número de Seguro Social para obtener la licencia. En Illinois, un número ITIN es suficiente.

El programa funciona en ciclos de dos meses alineados con las fechas del examen estatal, con sesiones intensivas de tres a cuatro días que se realizan en un centro de conferencias en Oak Brook. Los estudiantes pueden elegir entre dos opciones: una licencia residencial, para quienes trabajan exclusivamente en viviendas, o una licencia ilimitada que cubre edificios comerciales y otras estructuras.

El deseo de ayudar de Gajardo está profundamente ligado a su propia experiencia con las barreras del idioma, dijo. Aunque nació en Estados Unidos, creció en el extranjero y regresó al país a los 16 años sin hablar inglés. Cursó el programa de ESL en su escuela, terminó la preparatoria y pagó por sí misma sus estudios universitarios.

“Fue un gran sacrificio”, dijo. “Pero cuando haces algo de corazón, porque tienes una meta. Es algo que realmente quieres lograr”.

El impacto de las redadas

Pero el camino no siempre ha sido fácil. Durante periodos de mayor ansiedad por la aplicación de leyes migratorias el otoño pasado, su negocio se vio afectado. Un número significativo de posibles estudiantes dejó de responder llamadas y evitó cualquier inversión. Las clases, que normalmente atraen entre 10 y 12 alumnos, bajaron a alrededor de siete en esos momentos.

“Muchos en la comunidad latina tenían miedo”, dijo. “Estaban tratando de ahorrar lo más posible porque no sabían qué iba a pasar… No querían invertir en educación, aunque tuvieran el dinero para hacerlo. Fue un momento difícil”.

Para contrarrestar esas barreras, Gajardo se ha enfocado en construir una red de apoyo más amplia alrededor de sus estudiantes.

A través de una colaboración con la Cámara de Comercio Hispana de Illinois, ahora invita a representantes de organizaciones como Wintrust Bank, compañías de seguros y proveedores de materiales para techos como ABC Supply y Free Charts a dar presentaciones en sus clases, todas en español.

“Queremos conectar a nuestros estudiantes, latinos y dueños de negocio por primera vez, con organizaciones y compañías que también están ahí para ayudarlos”, explicó. “Muchos trabajan en labores físicas y no todos tienen los fondos para comenzar un nuevo negocio. A veces ni siquiera pueden pagar la escuela. Quieren hacerlo, pero simplemente no pueden”.

Para enfrentar esa realidad, Gajardo trabaja con la Cámara en un programa de becas que espera lanzar a mediados de 2026, con el fin de ayudar a cubrir el costo de las clases para quienes no pueden pagarlas. También planea ofrecer capacitación adicional en normas de seguridad de OSHA y apoyo con el papeleo de licencias.

De cara al futuro, su meta más ambiciosa es convertirse en la primera escuela propiedad de una latina en Illinois en asociarse directamente con el estado para administrar el examen de techador en sus propias instalaciones. Esto eliminaría la necesidad de que los estudiantes entren a un salón lleno de desconocidos para presentar un examen de alto impacto en un idioma que no es el suyo.

“Cada persona que aprueba tiene una historia”, dijo Gajardo. “Cuando obtienen esta licencia, les da esperanza de que van a cambiar su vida. Y no solo cambia su vida, sino también la de su familia”.

