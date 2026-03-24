Consideran en Chicago “alarmante y perturbadora” la muerte de joven mexicano bajo custodia de ICE

Royer Pérez-Jiménez, de tan solo 19 años, fue declarado muerto el pasado lunes 16 de marzo en el centro de detención del Condado Glades en Florida.

Las autoridades en dicho centro encontraron a Pérez “inconsciente y sin responder” a las 2:34 de la mañana de ese día, reportó la Policía de inmigración y Aduanas (ICE).

Las autoridades llamaron a los auxiliares médicos de emergencia, pero al joven mexicano lo declararon muerto a las 2:51 de la mañana, se reportó.

El 21 de enero, Pérez-Jiménez había sido arrestado cuando viajaba en una “scooter” eléctrica en Edgewater, Florida. Alguaciles lo arrestaron, acusándolo de usurpar la identidad de otra persona y resistirse a un oficial y lo enviaron a la cárcel del condado Volusia.

Las mismas autoridades de ICE anunciaron que el pasado 21 de febrero el joven, que era indocumentado, lo transfirieron de la cárcel de Volusia al centro de detención del Condado Glades.

Al anunciar su fallecimiento, oficiales de ICE declararon que la causa fue “presunto suicidio” pero las causas físicas de su muerte no se dieron a conocer ni que había causado su muerte.

En lo que va de este año otras 10 personas han fallecido bajo custodia de ICE en todo el país.

Sus nombres y edades son: Víctor Manuel Díaz, 36; Heber Sánchez Domínguez, 34; Luis Beltrán Yánez–Cruz, 68; Luis Gustavo Núñez Cáceres, 42; Jairo Cáceres, 27; Lorth Sim, 59; Mohammad Nazeer Paktiawal, 41; Emanuel Cleeford Damas, 56; Pejman Karshenas Najafabadi, 59; y Alberto Gutiérrez Reyes, 48.

La misma semana que falleció Royer Pérez-Jiménez, otro inmigrante detenido en un centro de detención de ICE murió en Texas. El inmigrante era de Afganistán.

El diario británico The Guardian citó a Emma Shaw Crane, profesora de antropología de la Universidad Standford, que declaró que en el centro donde falleció el joven mexicano las autoridades supuestamente “rocían a la gente con sprays antibacteriales a niveles tóxicos de concentración, los exponen a escapes de monóxido de carbón y les echan gas pimienta como castigo cuando los detenidos exigen cosas necesarias como agua y papel del baño”.

Crane le dijo a The Guardian que “estos peligros hacen el aire adentro de la cárcel irrespirable y colectivamente castigan a la gente, que no puede respirar libremente adentro de este centro de

Reacciones de la comunidad en Chicago

Dolores Castañeda, líder de La Villita de Chicago y quien tiene una maestría en salud pública, dijo a La Raza que la muerte del joven de 19 años es “alarmante y perturbadora”.

Castañeda agregó que, si es cierto lo que reportó The Guardian, “cada persona tiene un nivel diferente de tolerancia a los químicos”.

Además, agregó esta líder, diferentes personas son alérgicas a diferentes químicos y a productos como son el cacahuate, el gluten, camarones y el pescado, por ejemplo.

Castañeda afirmo que “para mí es muy alarmante este caso, se ve que no hay protección para los detenidos”.

Autoridades reportaron que cuando Royer Pérez-Jiménez ingreso a dicho centro, le hicieron varias preguntas de rutina sobre su salud y estado de ánimo.

“Al llegar fue evaluado por el equipo médico”, dijo ICE en un informe de prensa. “Él negó cualquier cuestión de salud o preocupaciones y contesto ‘no’ a todas las preguntas sobre el suicidio”.

Ambrosio Martínez, un asesor legal con la organización Chicago Workers Collaborative, dijo que es típico que en estos casos los centros de ICE no asuman ninguna responsabilidad por lo que les ocurre a los inmigrantes como Pérez-Jiménez.

“No asumen nada de responsabilidad por lo que están haciendo”, dijo Martínez. “Es triste que alguien caiga en manos de ICE y luego pierda la vida”.

La oficina de ICE en Florida indicó que Pérez-Jiménez había entrado al país en febrero de 2022. Pero que al confrontar a los agentes de la Patrulla Fronteriza él había decidido regresar a México.

Martínez dijo que cuando el joven ingresó en 2022, Pérez-Jiménez era aún considerado menor de edad.

Martínez dijo que hay protecciones legales para los menores no acompañados que llegan a la frontera buscando ayuda.

En todo caso, Martínez dijo que tal parece que al joven mexicano le negaron acceso a un abogado, lo cual está garantizado por la Constitución, pero que en dichos centros estos derechos no están siendo respetados.

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