Crean en La Villita programa para llenar locales comerciales vacíos en la Calle 26 y Cermak

largo de dos de los corredores más concurridos del suroeste de Chicago, ofreciendo a emprendedores una forma de bajo riesgo para abrir un negocio y, potencialmente, establecerse a largo plazo.

El alcalde Brandon Johnson y el Departamento de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor de Chicago otorgaron $250,000 a la Cámara de Comercio de La Villita, en colaboración con Latinos Progresando, para liderar el Programa de Activación de Locales Comerciales para Pequeños Negocios en South Lawndale.

Financiado a través del Chicago Road to Recovery Plan con fondos federales del American Rescue Plan Act, el programa se enfocará en los corredores de la Calle 26 y la avenida Cermak, zonas que han visto un aumento en locales vacíos y una disminución en el flujo de clientes en los últimos años. Estos desafíos se intensificaron debido a los operativos de inmigración durante la administración Trump, conocidos localmente como el ‘Midway Blitz’.

En la Calle 26, los locales vacíos que antes se ocupaban rápidamente ahora permanecen desocupados por más tiempo, dijo Jennifer Aguilar, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de La Villita.

“Antes, incluso si un negocio cerraba, el local no permanecía vacío más de un mes antes de que alguien más lo rentara”, dijo Aguilar a La Raza. “Ahora estamos viendo espacios vacíos por mucho más tiempo porque la gente no está dispuesta a asumir ese riesgo”.

En la avenida Cermak, Latinos Progresando documentó impactos similares tras el Midway Blitz, dijo Patricia Medina, directora de desarrollo de corredores de la organización.

“Todos los negocios que solicitaron nuestro Fondo de Resiliencia del Corredor reportaron una disminución en el tráfico de clientes y en sus ventas”, dijo Medina a La Raza.

La organización distribuyó subvenciones de emergencia de $5,000 a más de una docena de negocios, pero algunos aún no lograron recuperarse. Cuatro negocios cerraron en 2025, dijo Medina.

A través del nuevo programa, las organizaciones asociadas identificarán locales listos para ocuparse y negociarán contratos de arrendamiento a corto plazo con propietarios, permitiendo a los emprendedores lanzar negocios temporales sin la presión inmediata de compromisos a largo plazo. Estos negocios “pop-up” operarán hasta finales de año.

Activación de locales en la Calle 26 y Cermak

La Cámara de Comercio de La Villita espera activar cuatro de los aproximadamente 20 a 30 locales vacíos en la Calle 26, mientras que Latinos Progresando busca ocupar entre dos y tres espacios en Cermak, donde existen alrededor de 110 negocios.

“Un local vacío es una puerta cerrada”, dijo Medina. “Este programa ayuda a abrir esas puertas a la próxima generación de emprendedores”.

Los negocios seleccionados también recibirán apoyo gratuito e individualizado a través del programa ‘De la Mano’ de la Cámara, que ofrece asesoría en planificación empresarial, manejo de inventario, mercadeo y más.

“Tenemos asesores que pueden reunirse con los negocios para ayudarles con su plan de negocios, la planificación de inventario, todo lo que un negocio necesita para tener éxito, especialmente en las etapas iniciales”, dijo Aguilar.

El programa también incluye asistencia especializada en marketing, como apoyo con redes sociales, desarrollo de sitios web y estrategias para atraer nuevos clientes.

Latinos Progresando conectará a los participantes con instituciones financieras de desarrollo comunitario y otros recursos de financiamiento, además de ayudarles a planificar su sostenibilidad a largo plazo.

“Si un negocio temporal funciona bien, podemos ayudarles a negociar un contrato de arrendamiento que los prepare para el éxito a largo plazo”, dijo Medina.

Los organizadores señalan que la accesibilidad es una prioridad clave, especialmente para emprendedores inmigrantes o que inician por primera vez. La Cámara de Comercio de La Villita, que opera como un Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios para la ciudad, ofrece servicios tanto en inglés como en español, atrayendo a dueños de negocios de todo Chicago y los suburbios.

“Sabemos que el idioma puede ser una gran barrera”, dijo Aguilar. “Por eso la gente viene aquí no solo de Little Village, sino de todas partes… porque saben que pueden recibir apoyo en español”.

Los solicitantes serán evaluados mediante un proceso estandarizado de la ciudad. La Cámara está particularmente interesada en negocios que estén preparados para permanecer en el corredor a largo plazo, idealmente firmando contratos de al menos tres años después del periodo temporal.

Aguilar dijo que otro objetivo es diversificar la oferta en la Calle 26, atrayendo negocios menos comunes en la zona, como cafeterías y nuevos conceptos de venta al por menor.

En última instancia, dijo Medina, el programa va más allá de simplemente llenar espacios vacíos.

“Se trata de fomentar la estabilidad económica y la autosuficiencia, brindando a estos pequeños negocios la exposición y el apoyo técnico necesario para pasar de activaciones temporales a un éxito comercial a largo plazo, y así atraer más clientes”, dijo. “No solo ayudará a los nuevos emprendedores, sino también a todo el corredor y a la comunidad en general”.

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