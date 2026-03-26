Líderes de Chicago critican el despliegue de agentes de ICE en O’Hare

La decisión de la administración Trump de desplegar agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional O’Hare ha generado fuertes críticas por parte de líderes locales, quienes aseguran que la medida ya está provocando temor en las comunidades latinas e inmigrantes del noroeste de Chicago.

Jessica Vásquez, comisionada del Condado de Cook, dijo que su primera reacción fue de incredulidad. La comisionada representa el Distrito 8 en el noroeste del área de Chicago, que incluye Hermosa, Belmont Cragin, Irving Park, Portage Park, Logan Square, Humboldt Park, Dunning y Avondale.

“Me sorprendió la frialdad casual de esta decisión”, dijo Vásquez a La Raza. “No creo que el presidente haya tomado esta decisión pensando en el bienestar de los viajeros. Creo que este es otro intento de teatro político”.

La medida federal llega en medio de la escasez de personal de la Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA) causada por el cierre del Departamento de Seguridad Interior ante la falta de un presupuesto aprobado para esa agencia. Pero Vásquez y otros señalan que la presencia de agentes de inmigración en un importante centro de transporte como O’Hare hace poco para mejorar el flujo de viajeros y, en cambio, genera preocupaciones sobre la aplicación de la ley y la elaboración de perfiles raciales.

‘Esto generó miedo’

La comunidad latina de Chicago, ya en alerta tras recientes operativos de inmigración, reaccionó rápidamente, dijo Vásquez, quien también es copresidenta del Equipo de Respuesta Rápida del Noroeste.

“Muy pronto después de que se anunció esto, hubo muchas solicitudes de acompañamiento al aeropuerto, vigilancia en los vecindarios alrededor del aeropuerto… para asegurarse de que estos agentes no estuvieran usando esto como una oportunidad para continuar con sus ataques crueles y violentos”, dijo.

Los miembros de la comunidad también temen la repetición de los llamados “arrestos colaterales”, en los que personas que no eran el objetivo inicial terminan detenidas. Ese temor no se limita a los residentes latinos, agregó. Las comunidades inmigrantes africanas y haitianas de Chicago también están sintiendo el impacto.

“Para nuestra comunidad haitiana en Chicago, para nuestra comunidad inmigrante africana en Chicago, esto también ha sido increíblemente aterrador”, dijo Vásquez. “Ha habido mucha brutalidad hacia la comunidad afroamericana por parte de estos agentes de ICE”.

Funcionarios federales han dicho que los agentes de ICE están siendo desplegados en un papel limitado de apoyo en los aeropuertos. Pero Vásquez afirmó que acciones pasadas han erosionado la confianza en esas garantías.

“Nos dijeron que iban a arrestar a criminales, ¿verdad? Y lo que terminó pasando fue que detuvieron a personas que estaban aquí legalmente, personas que estaban esperando su estatus, e incluso ciudadanos”, dijo. “Así que, en realidad, lo que ha hecho esta administración es erosionar completamente la confianza entre nuestra comunidad y el gobierno federal”.

Defensores advierten que incluso una presencia limitada de ICE podría llevar a perfiles raciales o detenciones injustas, especialmente en un aeropuerto internacional de alto tráfico como O’Hare. Por ejemplo, el 22 de marzo, agentes de ICE arrestaron a una madre y su hija llorando en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

La medida también choca con la identidad de Chicago como ciudad acogedora, dijo Vásquez.

“Creo que la socava… esta administración continúa enviándonos [un mensaje]… de que está priorizando las deportaciones masivas sobre financiar nuestra economía y nuestras escuelas”, dijo.

Impacto en trabajadores del aeropuerto

También expresó preocupación por el impacto en los trabajadores del aeropuerto, muchos de los cuales son inmigrantes o provienen de familias inmigrantes. Los trabajadores en O’Hare, desde agentes de la TSA hasta encargados de equipaje, ya enfrentan presión, agregó, con muchos empleados federales sin recibir salario durante el cierre.

“Esto también está enviando un mensaje a nuestros grupos laborales en el aeropuerto de que este presidente va a priorizar su campaña de deportaciones masivas sobre sus trabajadores”, dijo Vásquez.

Vásquez afirmó que “no hay razón” para que agentes de ICE estén en O’Hare, señalando que los tiempos de espera en Chicago se han mantenido manejables en comparación con otras ciudades.

Su oficina y otros líderes locales están pidiendo que ICE sea retirado completamente del aeropuerto, junto con reformas federales más amplias, incluyendo que los agentes se identifiquen y obtengan órdenes judiciales antes de realizar detenciones.

“Queremos la oportunidad de exigirles cuentas”, dijo Vásquez, criticando el uso de máscaras y la falta de transparencia en las acciones de cumplimiento.

Mientras tanto, organizaciones locales se están movilizando. Redes de respuesta rápida en el Noroeste están coordinando acompañamiento al aeropuerto y monitoreando la actividad cerca de O’Hare, dijo Vásquez. Grupos laborales también están recolectando recursos para apoyar a trabajadores federales sin pago.

También se está alentando a los residentes a mantenerse conectados con los esfuerzos comunitarios a medida que evoluciona la situación. Para muchos trabajadores del aeropuerto, hablar públicamente no es una opción, añadió, lo que hace aún más importante la defensa por parte de funcionarios electos y miembros de la comunidad.

“Hay mucha gente que está siendo afectada… y que tiene miedo de hablar sobre lo que está viendo”, dijo Vásquez. “Por eso es aún más importante que personas como yo… denunciemos lo que está ocurriendo ahí”.

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