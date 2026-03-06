El DHS bloqueó investigaciones por abusos de ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habría bloqueado investigaciones internas relacionadas con presuntos abusos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), según una carta firmada por el inspector general Joseph Cuffari y dada a conocer por The Wall Street Journal.

En la misiva, Cuffari sostiene que líderes del DHS han “obstruido sistemáticamente” el trabajo de la Oficina del Inspector General (OIG), al negar o limitar el acceso a registros clave necesarios para auditorías e investigaciones, incluida una pesquisa criminal federal.

“Dijo que la negativa del DHS a cooperar en la investigación criminal, que según él tenía implicaciones para la seguridad nacional, era ‘particularmente atroz'”, escribió el medio antes citado.

De acuerdo con el documento, se trataría de al menos 11 episodios en los que su equipo no pudo obtener información esencial para cumplir con su función de supervisión.

Uno de los puntos más delicados señalados en la carta es la revocación del acceso de la OIG a la Base de Datos Integrada de Cumplimiento de ICE; durante una década, esa herramienta fue utilizada por los auditores para revisar operativos, procedimientos y posibles irregularidades dentro de la agencia encargada de la aplicación de leyes migratorias.

Además, el DHS también habría retirado el acceso a una base de datos que identifica qué empleados y contratistas están autorizados a manejar información clasificada. Según el inspector general, este tipo de registros resulta indispensable cuando las investigaciones tocan asuntos de seguridad nacional o datos sensibles.

El DHS replicó que Cuffari no proporcionó la información necesaria y lo acusó de actuar de mala fe al recurrir al Congreso. Una portavoz del departamento afirmó que “la responsabilidad recae completamente en la OIG”.

Las restricciones no se limitarían a ICE

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) tampoco estaría facilitando el acceso al Sistema de Vuelo Seguro, mientras que ICE habría mostrado resistencia para compartir información sobre arrestos, detenciones y liberaciones.



Cuffari también relata que, cuando solicitó acceso a ciertos sistemas en abril de 2025, se le impusieron condiciones que consideró inaceptables, como revelar detalles sensibles de investigaciones a personal que podría estar vinculado con los casos bajo revisión.

La OIG tiene como misión “proporcionar una supervisión objetiva e independiente de los programas y operaciones del DHS y promover la excelencia, la integridad y la responsabilidad dentro del DHS”. En ese contexto, el inspector general advirtió que los actos del departamento le restan credibilidad.

El caso llegó al Congreso

El senador republicano de Carolina del Norte,Thom Tillis, aprovechó la audiencia de supervisión del martes para confrontar a la entonces cabeza del DHS, Kristi Noem, por las acusaciones de obstrucción a investigaciones internas.

Tillis presentó la carta enviada por la OIG y, visiblemente molesto, cuestionó la gravedad de la situación y el impacto que podría tener en la credibilidad del organismo de control.

“¿Alguien tiene idea de lo mal que debe estar la Oficina del Inspector General de esta agencia para hacer esto públicamente?”, dijo el senador. “Eso es evadir la situación. Es una falta de liderazgo, y por eso he pedido su renuncia”.

Noem no respondió directamente a las acusaciones durante la audiencia, pero su rostro dejó entrever una ligera molestia, la misma que se extendió hasta Trump, quien no tardó en buscarle un reemplazo.

