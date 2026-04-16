Festival de Cine Latino en Chicago ofrece un retrato multidimensional de Latinoamérica 

Después de más de cuatro décadas, el Festival de Cine Latino de Chicago sigue siendo una de las actividades anuales de cultura latina más cotizadas por la diáspora latinoamericana que reside en Chicago y sus vecinos de otras nacionalidades.

Este festival, en el que se celebra a los cineastas latinos y a los países que los formaron, es una ventana al mundo y un vínculo que forja una conexión profunda entre los connacionales que residen en Chicago y sus compatriotas latinos creando contenido visual sobre sus países natales.

A través de la cobertura de temas relevantes y la celebración de las historias y tradiciones de los países hispanohablantes, estas películas invitan a conocer las travesías que deben superar los latinoamericanos en sus países natales o como migrantes en el extranjero.

Son estos desafíos y triunfos los que enriquecen los guiones de los largometrajes y cortometrajes y fortalecen la resiliencia de Pepe Vargas, el fundador colombiano del festival y director ejecutivo del International Latino Cultural Center (ILCC), para lograr levantar el amplio despliegue de la cultura latinoamericana que se proyectará a través de las pantallas grandes del Landmark Century Center.

Durante el festival, los espectadores podrán seleccionar películas de una cartelera extensa, que incluye 51 largometrajes y 31 cortometrajes. Estas selecciones hechas por Vargas y su equipo son procedentes de 22 diferentes países de América Latina, el Caribe, España, Portugal y Estados Unidos.

Cada año, la meta de Vargas es construir sobre el éxito del año anterior, e inventarse una propuesta fresca que atraiga a las nuevas generaciones de cinéfilos e inspire a los espectadores a regresar a las butacas.

La película de apertura ‘Aún es de noche en Caracas’, de Venezuela. (Cortesía Festival de Cine Latino de Chicago) Crédito: Cortesía

La cuadragésimosegunda versión del festival de cine llega en uno de los momentos más tumultuosos en la historia reciente que se vive entre Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, entre ellos Venezuela y Cuba.

“El proceso es el mismo, buscar representación de la mayoría de los países y después categorizarlos en los diferentes géneros, y los temas recurrentes. Por esa razón decidimos inaugurar el festival con una película venezolana”, dijo Vargas, en entrevista con La Raza.

Según Vargas, la película ‘Aún es de noche en Caracas’, dirigida por Mariana Rondón, oriunda de Venezuela, y la directora peruana Marité Ugás refleja la realidad de acontecimientos sociopolíticos que ocurrieron en Venezuela y las protestas antigubernamentales de 2017. En la película, la vida de Adelaida toma un giro inesperado con la muerte de su madre y debe transformarse para sobrevivir la tormenta política. La película estelar se presentará el 16 de abril a las 7 p.m. y contará con la presencia de las dos directoras después de la proyección.

Documentales sobresalientes

El festival de cine destaca las producciones de los cineastas latinos que se inspiran en la realidad para relatar sus historias a través del lente de su cámara.

Durante 12 días, una selección amplia de películas de comedia, suspenso, drama, romance, fantasía y animación invitará a los espectadores a alimentar su curiosidad.

Para aquellas personas que no siguen la noticia internacional, el cine latino será una verdadera revelación. Asimismo, nuevas generaciones de jóvenes conocerán sobre la historia de los países de origen de sus antepasados a través de estas películas.

“El cine fortalece el sentido de la pertenencia, y exalta el orgullo por nuestra cultura y antepasados”, dijo Vargas.

Entre las selecciones dramáticas, biográficas y documentales que sobresalieron en la conversación con Vargas se encuentran:

Música, danza y cultura

‘PARA VIVIR: El implacable tiempo de Pablo Milanés’ es una oferta musical del director cubano Fabien Pisani. La película explora el ímpetu detrás de la creación del Movimiento de la Nueva Canción Cubana y honra la memoria de su fundador, y padrastro del director, Silvio Rodríguez. Las proyecciones serán el 24 y 25 de abril.

‘Um Lobo Entre Os Cisnes’ nos presenta a Thiago, un bailarín del Ballet Royal de Londres, quien encuentra una nueva pasión por la danza tras su retiro profesional. La película biográfica de los directores brasileños Marcos Schechtman y Helena Varvaki tendrá dos proyecciones, el 18 y 19 de abril.

En la República Dominicana, la oferta cinematográfica de este país nos transporta al barrio de Capotillo en Santo Domingo. El punto de arranque de la película titulada ‘La 42’, es el barrio donde artistas, músicos y bailarines se inspiran para crear arte en medio del acoso policial. El 17 y 19 de abril se proyectará esta película del director de origen dominicano, José María Cabral.

La película colombiana “Soñé su nombre’. (Cortesía Festival de Cine Latino de Chicago) Crédito: Cortesía

Cine político

La película ‘Escritor’ gira en torno a la dictadura brutal y violenta que se vivió en Argentina en los años 50. Rodolfo Walsh, un traductor, emprende una búsqueda por el único sobreviviente de una masacre liderada por la dictadura en la película de la directora Paula de Luque. Esta película se ofrecerá el 22 y 23 de abril.

En Colombia, las desapariciones de miles de colombianos dejan a una niña de siete años sin su padre. El campesino afrocolombiano y activista reaparece en los sueños de su hija 30 años después para pedirle que lo encuentre. La directora Ángela Carabalí se reencuentra finalmente con la historia de su familiar al regresar al pueblo de su papá. El documental ‘Soñé su nombre’ se ofrecerá el 22 y 23 de abril.

“No importa que hayan pasado 50 años, se sigue repitiendo la historia y por esa razón existe la necesidad y el compromiso de los artistas de asegurarse de que esta historia no se pierda”, explicó Vargas, quien reafirmó que el objetivo del festival es mostrar estas interpretaciones de los sucesos para resaltar las realidades que se viven en los países latinoamericanos y crear un sentido de conciencia y así intentar que este tipo de injusticias no sucedan de nuevo.

Temas conmovedores

Asimismo, la meta de Vargas es lograr que la trama de una película conmueva a las audiencias en el cine y los motive a concientizarse sobre el tema.

Vargas hizo referencia a la película española de nombre ‘Sorda’ para resaltar su punto. El drama explora la incertidumbre que vive la protagonista, sorda al dar a luz y sin saber si su hija será oyente como su papá o sorda. El debut directoral de Eva Libertad se ofrecerá el 17 y 26 de abril.

“Este tipo de películas invitan al público a conectarse con diferentes comunidades y van más allá de entretener al público al fomentar la empatía y desvanecer estereotipos”, explicó Vargas. En la película puertorriqueña ‘De tal palo’ y la producción salvadoreña ‘Antes la lluvia’ conocemos a familias que deben encarar trastornos del cerebro como la demencia y Alzheimer.

De hecho, en uno de los cuatro cortometrajes basados en Chicago, titulado ‘Created with Purpose’, sobresalen las historias de la fortaleza inquebrantable de personas con autismo en Chicago.

Igual, el cine no es todo serio y las comedias ofrecen un descanso optimista, incluyendo la película ecuatoriana titulada ‘Nosotros, mi papá y el perro’, con la cual cerrará el festival de cine el 27 de abril, a las 7 p.m.

La película española ‘Sorda’. (Cortesía Festival de Cine Latino de Chicago) Crédito: Cortesía

Impacto económico

“Este festival ha creado un modelo para seguir basado en determinación”, exaltó Vargas, quien ofrece una de las pocas oportunidades para que cineastas latinos galardonados por sus creaciones se presenten en el extranjero ante audiencias estadounidenses.

Este año, habrá menos fanfarria durante la fiesta de apertura debido a los continuos recortes al apoyo patrocinado y de fondos para organizaciones culturales y sin fines de lucro. Como resultado, el festival de cine se inaugurará sin la gala de apertura que acompañaba la proyección de la película de honor.

En su apogeo, Vargas explicó que la organización recibía hasta medio millón de dólares al año en patrocinios y apoyo financiero. Hoy, se logra recaudar menos del 10%.

El descenso en contribuciones para apoyar uno de los primeros festivales de cine latino comenzó en el 2010 y los costos principales, que son la renta de la película y el teatro, siguen aumentando.

“Hay que hacerlo estratégicamente y si hay buena asistencia al cine, eso cubre 20% de los gastos y lo demás se cubre con donaciones y becas”, contó Vargas.

La taquilla

El 42 Festival de Cine Latino de Chicago se celebra del 16 al 27 de abril en Landmark Century Center, ubicado en 2828 N. Clark St.

Un pasaporte para ver 10 películas se ofrece por $100. El precio regular para asistir a una proyección es $17 y $15 para miembros del ILCC, personas mayores de 60 años y estudiantes. Los lunes y martes habrá boletos con descuento a $12.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.