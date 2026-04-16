Inmigración: motor fiscal silencioso que fortalece a Estados Unidos

Un nuevo análisis vuelve a poner sobre la mesa un dato incómodo para ciertos discursos: la inmigración no debilita las finanzas públicas de Estados Unidos, las fortalece.

De acuerdo con un estudio del Cato Institute, los inmigrantes no solo participan activamente en la economía, sino que generan un impacto fiscal positivo sostenido en el tiempo. Lejos de ser una carga para el sistema, su contribución ayuda a sostener ingresos clave del gobierno federal.

El dato más revelador no está únicamente en cuánto pagan, sino en el efecto acumulado. Durante casi tres décadas, los inmigrantes han aportado más impuestos per cápita que los ciudadanos nacidos en el país. Esto se traduce en un flujo constante de recursos que, en términos netos, supera los beneficios que reciben.

Pero el punto de quiebre en la discusión está en el mercado laboral. La alta participación de los inmigrantes en la fuerza de trabajo los convierte en un motor silencioso de la recaudación fiscal. No solo trabajan más, también lo hacen en sectores estratégicos donde la demanda de mano de obra es crítica, como salud, cuidados y servicios.

Este fenómeno tiene un efecto dominó: al haber más personas activas generando ingresos, aumenta la base tributaria. Y aunque sus salarios promedio suelen ser más bajos, el volumen total de trabajo compensa esa diferencia. En otras palabras, el sistema recauda más porque hay más personas produciendo.

Además, una gran parte de los impuestos que sostienen al país no proviene directamente del ingreso personal. Impuestos sobre la nómina, contribuciones empresariales y otros gravámenes indirectos forman la base del sistema, y ahí los inmigrantes tienen un peso significativo.

Incluso en el caso de los inmigrantes irregulares, el panorama es más complejo de lo que suele plantearse en el debate público. Muchos de ellos contribuyen al sistema fiscal sin tener acceso pleno a sus beneficios, lo que amplía aún más el saldo positivo.

Este enfoque coincide con evaluaciones de la Congressional Budget Office, que ha advertido que reducir la inmigración podría tener un costo elevado. En particular, la disminución de trabajadores impactaría directamente en la recaudación y, a largo plazo, en el déficit federal.

Más allá de las cifras, el estudio invita a replantear la narrativa. La discusión no debería centrarse únicamente en cuánto cuestan los inmigrantes, sino en cuánto aportan y qué pasaría si dejaran de hacerlo.

En un contexto donde Estados Unidos enfrenta retos demográficos y económicos, la inmigración aparece no como un problema a resolver, sino como una pieza clave para sostener el crecimiento y la estabilidad fiscal.

La evidencia, al menos desde el terreno económico, apunta en una dirección clara: cerrar la puerta a la inmigración no solo sería una decisión política, sino también un riesgo financiero.

Sigue leyendo: