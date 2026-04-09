ICE detiene a beneficiario DACA y separa a padre de su hija recién nacida

El arresto de un beneficiario del programa DACA en Texas ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos y la vulnerabilidad de miles de jóvenes que, pese a cumplir con la ley, enfrentan la amenaza de deportación. El caso de Juan Sebastián Chávez Velasco, documentado por el medio MyRGV, pone rostro humano a una discusión que suele quedarse en cifras.

El 18 de febrero comenzó como cualquier otro día para Chávez Velasco en Weslaco, Texas. Llevó a su hijo a la escuela, pasó tiempo con su familia y se preparó para su turno como técnico de laboratorio clínico. Antes de ir a trabajar, tenía previsto visitar a su hija recién nacida, quien permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Pero ese plan nunca se concretó. En el camino al hospital, fue interceptado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes lo detuvieron tras confirmar su identidad. “Al principio estaba muy asustado y muy triste. No podía creerlo”, relató Chávez Velasco en una llamada desde el centro de detención.

El joven, originario de Colombia, llegó a Estados Unidos en 1999 cuando tenía apenas ocho años. Desde entonces construyó su vida en Texas: estudió, se graduó en biología y trabajaba en el sector salud. Era beneficiario del programa DACA desde 2012 y, según su defensa, había cumplido con todos los requisitos legales.

Sin embargo, su solicitud de renovación llevaba meses sin resolverse. “No han procesado la solicitud a pesar de que lleva más de cinco meses pendiente”, explicó su abogada, Jodi Goodwin. “Hemos solicitado acelerar el trámite, pero el gobierno también negó la suspensión de deportación”.

Tras su detención, Chávez Velasco fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Webb, en Laredo, donde permanece bajo custodia. Desde ahí, ha seguido de cerca la lucha de su familia por lograr su liberación, mientras teme no volver a ver a sus hijos.

“El sueño americano se convirtió en una pesadilla“

“Tenía muchas ganas de llorar porque sabía que no iba a volver a ver a mi esposa, a mis hijas ni a mi hijo”, confesó. Su mayor angustia, dijo, es no haber podido abrazar a su bebé desde su nacimiento.

El caso ha generado indignación entre familiares y defensores de inmigrantes. Su hermana, Isabela, aseguró que la familia creía que el estatus DACA ofrecía cierta protección. “Sabíamos que existía riesgo, pero pensábamos que él estaba protegido. Fue un shock total”, dijo.

De acuerdo con datos del Migration Policy Institute, más de 500 mil personas estaban inscritas en DACA hasta septiembre de 2025, incluyendo más de 84 mil en Texas. No obstante, reportes citados por medios como CBS indican que al menos 261 beneficiarios fueron arrestados por ICE en los primeros meses del actual mandato presidencial.

Para especialistas, estos casos reflejan un endurecimiento en la política migratoria. El congresista Vicente González calificó la detención como preocupante. “Juan tenía estatus DACA activo y cumplía con todos los requisitos legales. Sin embargo, la Administración está actuando cada vez más al margen de la ley”, señaló en un comunicado difundido por MyRGV.

Mientras tanto, la familia de Chávez Velasco enfrenta el impacto emocional de la separación. “No entiendo cómo el sueño americano se convirtió en una pesadilla”, expresó su madre entre lágrimas, según relató su hermana.

A medida que se acerca el primer cumpleaños de su hija mayor, la incertidumbre crece. Sus familiares continúan tocando puertas en busca de apoyo político y legal, con la esperanza de evitar su deportación.

El caso no solo expone fallas en el sistema migratorio, sino también el dilema de una generación que creció en Estados Unidos, pero que aún vive sin garantías plenas. Para muchos jóvenes con DACA, la promesa de estabilidad sigue siendo frágil.

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