Falso agente del DHS estafaba a inmigrantes con supuestas tarjetas de inmunidad

Un ciudadano brasileño fue acusado de montar una supuesta agencia vinculada al gobierno federal para estafar a inmigrantes con promesas falsas de protección frente a autoridades migratorias. El caso, que ya es investigado por varias agencias federales, involucra la venta de identificaciones fraudulentas que, según el sospechoso, otorgaban “inmunidad” ante operativos de inmigración.

De acuerdo con autoridades federales, Mario Cesar Dos Santos Jr., de 50 años, fue arrestado en Florida tras ser acusado de uso fraudulento de sellos gubernamentales. La acusación fue presentada por la fiscalía federal en el Distrito Medio de Florida luego de una investigación conjunta que involucró al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Según la investigación, Dos Santos se presentaba como presidente de una organización llamada “Chaplain Emergency Management Agency” o CEMA, una entidad que afirmaba tener vínculos con el gobierno estadounidense, pero que, en realidad, no existía como organismo oficial.

Las autoridades sostienen que el acusado organizaba seminarios de capacitación dirigidos a inmigrantes, en los que ofrecía supuestos cursos relacionados con emergencias y seguridad. Al finalizar el programa, los participantes recibían un certificado que incluía sellos del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional (DOJ) y de la propia CEMA.

Sin embargo, los investigadores concluyeron que tanto la organización como los documentos eran falsos.

Promesas de “inmunidad” ante autoridades migratorias

De acuerdo con la acusación, el sospechoso cobraba alrededor de $400 por persona para asistir a los cursos y obtener la credencial. En total, las autoridades estiman que recaudó aproximadamente $14,000 mediante este esquema.

La investigación señala que Dos Santos aseguraba a los asistentes que las identificaciones les permitirían evitar problemas con autoridades federales de inmigración. Según los fiscales, el acusado afirmaba que quienes portaran las tarjetas tendrían algún tipo de protección o inmunidad frente a agentes migratorios.

Un portavoz del DOJ condenó el presunto esquema y advirtió que el gobierno federal no tolerará el uso fraudulento de símbolos oficiales.

“Este individuo hizo más que violar nuestras leyes. Defraudó descaradamente al gobierno al dirigir una agencia fantasma y utilizar sellos oficiales para engañar a las personas”, señaló un portavoz del DHS en declaraciones citadas por Fox News.

El funcionario añadió que las autoridades mantienen una política de “cero tolerancia” frente a quienes utilicen emblemas federales para cometer fraudes o explotar a comunidades vulnerables.

“Tenemos cero tolerancia con cualquiera que utilice nuestro sello como arma para construir una plataforma fraudulenta o subvertir nuestro sistema de inmigración”, afirmó el portavoz.

Las autoridades también indicaron que Dos Santos se encontraba en Estados Unidos con una visa vencida, por lo que ahora enfrenta un proceso de deportación además de los cargos federales.

Cambios en el liderazgo del DHS

El caso se conoce en un momento de cambios dentro del Departamento de Seguridad Nacional. El presidente Donald Trump anunció recientemente la salida de Kristi Noem como secretaria del DHS, quien fue designada como enviada especial para una nueva iniciativa de seguridad regional.

En su lugar, Trump nominó al senador republicano Markwayne Mullin, de Oklahoma, para asumir el cargo a partir del 31 de marzo de 2026.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el presidente elogió al legislador y lo describió como un “guerrero MAGA” que ayudará a impulsar la agenda de seguridad fronteriza de su administración.

Mientras tanto, el caso contra Dos Santos continúa su curso en los tribunales federales. Las autoridades han advertido que seguirán investigando posibles fraudes similares que buscan aprovecharse de los inmigrantes.

