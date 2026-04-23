La televisión nos dice qué comer en ciertos días nacionales de consumo colectivo

Hay un día nacional de las empanadas, nos dicen en un canal de televisión.

Y un día nacional de los wafles.

Y así, el día del pollo frito, un día de las hamburguesas y un día del hot dog.

Y por supuesto existe ya el ‘Taco Tuesday’, o sea el día martes de consumir tacos.

¿Pero de dónde vienen estos anuncios que nos indican que cada día está dedicado al consumo de ciertos comestibles a nivel nacional? Eso me gustaría averiguar.

He aquí otras fechas en las que se propone que la gente consuma otras comidas.

Marzo 23 es el día nacional de comer chips y dip

Marzo 28 es el día nacional de comer algo que se pueda picar con un palillo.

Marzo 30 es el día nacional de comer caldo de cuello de pavo.

Marzo 31 es el día nacional de comer papas, llamadas “taters” en inglés.

Abril 1 es el día nacional de comer carbonara, la cual es una pasta italiana.

Abril 8 es el día nacional de las empanadas, que ya mencioné arriba.

Abril 11 es el día nacional de comer fondue, la cual es una comida suiza.

Abril 12 es el día nacional de comer el dulce llamado licorice.

Y, así, me imagino que cada día del resto del año hay algo que nos ordenan consumir.

Pero pasemos a los comentarios. Primero, yo no creo que todos tomen esto en serio. La mayoría de la gente ni cuenta se da de esto.

Pero por otro lado aquí se ve un intento de “programar” a la gente a consumir. Se dice por ahí que cada persona en este país consume 30 libras de french fries al año, por ejemplo.

Me viene a la mente esa canción que dice ‘¡Ay se me sube el colesterol, mamacita!’.

Ya cuando no cuestionemos nada de lo que nos dicen que hagamos, sí seremos ‘robots’ programados para consumir.

Pero, por otro lado, también se nota que en esta inmensa y compleja sociedad nosotros los seres humanos vivimos aislados unos de los otros.

Aparte de las celebraciones grandes como Navidad y Año Nuevo, la gente casi no tiene una vida colectiva. Ni tampoco espiritual.

Celebrar el día nacional del hot dog, por ejemplo, que cae cada 15 de julio, es como un intento perdido de tratar de sentirse parte de algo más grande.

Y se dice que cada 23 de noviembre se celebra el día nacional del café espresso, el cual los inmigrantes italianos introdujeron allá en el Caffé Trieste en San Francisco en 1954.

Bueno, como a mí me encanta el café espresso yo lo consumo cuando quiero y no tengo que esperar hasta el 23 de noviembre para saborearlo.

Y para concluir, eso de que alguien en la televisión nos diga lo que tenemos que comer en cada fecha me suena ya como un intento de acostumbrarnos a ser ‘robots de consumo ‘a la merced de los medios publicitarios.

¿Y usted cómo lo ve y qué opina?