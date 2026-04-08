El Museo Nacional de Arte Mexicano en Pilsen recibe $1 millón de la Fundación de la Familia Bayless

El Museo Nacional de Arte Mexicano (MNAM) en Pilsen anunció un regalo de $1 millón de dólares de parte de la Fundación de la Familia Bayless. Dichos fondos serán usados para transformar el ala oeste de este museo en un moderno espacio para las artes.

La renovación, la cual ya empezó, creará un espacio profesional llamado Foro de Artes Bayless, el cual apoyará a nuevos artistas de origen mexicano y a organizaciones comunitarias, según informo Diane J. Laux, vocera de dicho museo.

Este es el mayor regalo o donación para la renovación del ala oeste de este museo, que abrió sus puertas en 1987, según Laux.

Laux agregó que el proyecto del ala oeste es parte de un esfuerzo mayor para modernizar las facilidades del MNAM para artistas que se presentan y será de un costo de $5 millones de dólares y el proyecto se llevará a cabo entre 2026 y 2028.

Esta modernización, dijo Laux, gratificará la experiencia para artistas, el público y las diferentes organizaciones comunitarias que dependen de dicho espacio en el museo.

José Ochoa, presidente y CEO del Museo Nacional de Arte Mexicano, dio las gracias a la Fundación de la Familia Bayless por su generosidad con el museo.

“Este generoso compromiso de $1 millón de la Fundación de la Familia Bayless es una grande inversión en nuestra comunidad y en los artistas que cuentan nuestras historias”, dijo Ochoa.

“Con el Foro de Artes Bayless, nosotros construiremos una plataforma profesional donde los artistas locales emergentes del teatro mexicano y de las organizaciones de las artes puedan llegar a un púbico mas amplio y elevar su trabajo y crecer”, dijo Ochoa.

Ochoa agregó que cada día hay más interés en todas las comunidades de aprender y saber más sobre las artes y los mexicanos.

“Hay un creciente deseo a través de todas las comunidades, especialmente ahora, de aprender mas sobre la cultura mexicana y reconocer las contribuciones de los latinos a este país”, agregó Ochoa. “Este regalo nos ayuda a enfrentar este momento con más espacio, recursos y más orgullo”.

Rick Bayless, aclamado chef y empresario gastronómico, dedicado a exaltar las artes culinarias de México. (Cortesía) Crédito: Cortesía

Un ejecutivo de la Fundación de la Familia Bayless dijo que están orgullosos de apoyar al Museo Nacional de Arte Mexicano.

“Estamos orgullosos de apoyar al Museo Nacional de Arte Mexicano y el futuro del ala oeste de su museo”, dijo Kevin Sullivan, el director ejecutivo de la Fundación Bayless.

“Nuestras raíces están aquí en Chicago y creemos profundamente en fortalecer las instituciones culturales que hacen a esta una extraordinaria ciudad. Esperamos que esta inversión ayude a catalizar apoyo filantrópico más amplio para el MNAM para que este museo eleve las artes en Pilsen al mismo tiempo que crea mas oportunidades para conectarse con la cultura mexicana y fortalezca el impacto del museo a las nuevas generaciones”.

Laux Dijo que Rick Bayless, un reconocido chef que se ha consagrado a destacar la gastronomía mexicana, y su esposa Deann Bayless han ayudado al museo con colaboraciones, apoyo financiero y regalos.

Rick Bayless también ha servido en la Junta Directiva del museo.

Además, Rick y Deann Bayless han sido galardonados con el premio Sandra Cisneros durante la Gala de Arte del museo en 2025.

José Ochoa, presidente del Museo Nacional de Arte Mexicano de Pilsen, Chicago. (Cortesía) Crédito: Cortesía

Laux dijo que tanto el museo como la familia Bayless comparten una historia singular. Tanto el museo como el restaurante Frontera Grill de los Bayless abrieron sus puertas en 1987 y ambos han compartido eventos y aniversarios.

“Nosotros somos fanáticos de las artes y por las ultimas cuatro décadas, nosotros hemos sido privilegiados en ver el crecimiento y evolución del MNAM al lado de la nuestra propia”, dijo Rick Bayless, quien ha sido ganador de un premio James Beard y es dueño de los restaurantes de comida mexicana Frontera Grill, Topolobampo, Bar Sótano y Xoco.

Bayless dijo que su fundación se siente honrada de poder hacer este regalo de $1 millón de dólares para que el museo pueda llegar a mas personas con sus programas culturales.

Por su parte Ochoa, el CEO del museo, dijo estar agradecidos con tal regalo.

“Este regalo refleja lo que es posible cuando dos instituciones se preguntan qué podemos logar hacer juntos,” agregó Ochoa. “Estamos muy agradecidos y llenos de energía de poder invitar a los que apoyan nuestra misión a llevar esta visión a la realidad”.

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