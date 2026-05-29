Lo que debe saber en Chicago sobre el ébola, la temporada de mosquitos y las vacunas contra el mpox

Funcionarios de salud vigilan un brote de ébola en el extranjero, pero dicen que el riesgo para Chicago es bajo

Un brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda ha superado los 500 casos sospechosos, lo que ha llevado a las autoridades de salud de Chicago a vigilar de cerca la situación, aunque no existe una amenaza inmediata a nivel local.

No se han reportado casos confirmados de ébola en ninguna parte de Estados Unidos, y el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) afirma que el riesgo para los habitantes de Chicago sigue siendo bajo. Aun así, la ciudad dijo estar preparada para actuar rápidamente si eso cambia.

Como medida de precaución, todos los viajeros que ingresen a Estados Unidos y que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días están siendo dirigidos al Aeropuerto Internacional Washington Dulles para someterse a evaluaciones de salud adicionales. El CDPH informó que será notificado cuando residentes de Chicago regresen de regiones afectadas y monitoreará a esas personas para detectar signos de enfermedad.

La temporada de mosquitos ya llegó y el virus del Nilo Occidental ya fue detectado en los suburbios

El Departamento de Salud Pública de Illinois anunció a mediados de mayo que se encontraron mosquitos positivos al virus del Nilo Occidental en los suburbios del Condado de Cook, la primera detección confirmada en el estado este año. Eso sirve como recordatorio de que la temporada de mosquitos ya comenzó oficialmente.

El virus del Nilo Occidental, la enfermedad transmitida por mosquitos más común del país, generalmente causa síntomas similares a los de la gripe en aproximadamente una de cada cinco personas infectadas. En casos más raros, alrededor de uno de cada 150, provoca complicaciones graves, incluida inflamación cerebral.

El CDPH comenzó a tratar las alcantarillas de la ciudad con un larvicida aprobado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a principios de mayo y planea tratar más de 80,000 desagües durante el verano. Los residentes también pueden ayudar. Aquí le mostramos cómo protegerse:

Use repelente de insectos registrado por la EPA que contenga DEET, picaridina, IR3535 o aceite de eucalipto limón

Vacíe semanalmente el agua estancada de macetas, canaletas, platos de mascotas y bebederos para aves

Mantenga el césped y las malezas recortados para reducir los lugares donde se esconden los mosquitos

Use ropa holgada, de colores claros, con mangas largas y pantalones largos si estará afuera al amanecer o al atardecer

Revise que las mallas de puertas y ventanas no tengan agujeros o espacios

Clínicas gratuitas de vacunación contra el mpox llegarán a su vecindario

El verano en Chicago significa desfiles, festivales callejeros, días de playa y noches largas fuera de casa. Un caso de mpox, con sus dolorosas erupciones y el aislamiento obligatorio, puede detener todo eso de golpe. El CDPH está instando a los residentes, especialmente a hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, a vacunarse completamente antes de que la temporada entre en pleno apogeo.

La protección completa requiere la serie de dos dosis. Las próximas clínicas gratuitas incluyen:

Jueves 28 de mayo, de 9 a 11 a.m.: Life is Work, 600 N. Cicero Ave.

Jueves 28 de mayo, de 2:30 a 5:30 p.m.: Task Force Chicago, 9 N. Cicero Ave.

Sábado 6 de junio, de 11 a.m. a 3 p.m.: Puerto Rican Cultural Center, 2531 W. Division St.

Las vacunas también están disponibles en las clínicas de salud sexual del CDPH en Lakeview, Roseland y Austin. Se prefieren las citas, pero se pueden aceptar algunas personas sin cita previa.

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