Mural en La Villita expresa empatía a las víctimas del cáncer en la comunidad Latina

Un nuevo mural en Chicago rinde homenaje a las víctimas latinas del cáncer. El mural está ubicado en la esquina noroeste de la avenida Drake y la Calle 26 en La Villita.

La idea del mural fue de la activista y trabajadora de la salud pública con la Universidad de Illinois Dolores Castañeda, quien perdió a un hermano a causa del cáncer de colon en diciembre de 2025.

Castañeda dijo a La Raza que su hermano José Trinidad Vera Lule falleció a los 62 años después de cinco años de luchar contra esa grave esta enfermedad.

Castañeda, conocida en La Villita por sus obras de apoyo a los desamparados que viven en la calle, dijo que quiso con el mural honrar a su entrañable hermano, quien luchó sin jamás quejarse por su vida.

Castañeda dijo que su hermano José Trinidad llegó a Chicago en 1980 y como muchos inmigrantes se puso a trabajar, en su caso en una fábrica en la que se producían sillas para restaurantes y salones.

Dolores Castañeda, activista y trabajadora de la salud pública con la Universidad de Illinois. Crédito: Cortesía

Después del trabajo, José Trinidad asistía a una escuela para adultos interesados en aprender inglés.

No fue hasta 20 años después, contó Castañeda, que su hermano logro obtener su residencia permanente.

“Él nunca iba al doctor, él nunca se enfermaba, él siempre iba del trabajo a la casa, convivía mucho con la familia”, señaló Castañeda.

Fue hace poco más de cinco años que a José Trinidad se le diagnosticó el cáncer de colon, dijo Castañeda.

Castañeda agregó que ella le brindó todo el apoyo posible a su hermano mientras él combatía esta seria enfermedad, algo que incluyó quimioterapia.

José Trinidad Vera Lule, hermano de Dolores Castañeda, fallecido a causa del cáncer de colon. Castañeda concibió el nuevo mural en La Villita para honrarlo a él y a otras víctimas latinas del cáncer. Crédito: Cortesía

En Illinois, cada año de 2,000 a 2,200 personas pierden la vida al cáncer del colon, según el Chicago Health Atlas.

Castañeda describió a su querido hermano como la alegría y la luz de la familia ya que él se preocupaba por todos su hermanos y parientes.

José Trinidad Vera Lule era de Salvatierra, Guanajuato, de donde es la familia Castañeda también.

Fue después que José Trinidad falleció que a Castañeda le llegó la idea de recordar y honrar a su hermano, y a otras víctimas, con un mural en la comunidad.

Castañeda dijo que soportó los cinco años que su hermano estuvo enfermo “con paciencia, amor, dolor”.

“Estas personas que padecen cáncer son héroes”, opinó Castañeda.

Castañeda contó que su hermano nunca se quejó y le decía a ella “estoy bien, estoy bien” para no afectar a la familia.

El mural, que se comenzó a pintar en marzo de 2026 y se inauguró el pasado abril, muestra a la izquierda a un Cristo de cuerpo entero con sus manos extendidas.

Al centro del mural está pintado un árbol con ramas y raíces y más arriba a la derecha está escrita la oración del Padre Nuestro y en otra parte están los nombres de José Trinidad y unas 50 víctimas más del cáncer cuyos nombres la comunidad le proporcionó a Castañeda.

Castañeda dijo que a ella le gustaría fundar una clínica médica especializada en las enfermedades de los hombres como, por ejemplo, el cáncer de próstata.

Para lograr esto, dijo Castañeda, se necesitaría la colaboración de las instituciones y también de la comunidad.

Imágenes del nuevo mural en La Villita de Chicago en homenaje a las víctimas del cáncer. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Castañeda, conocida como ‘la Madre Dolores’ entre los desamparados a quienes ella ha ayudado, también dio a entender que el machismo y las duras condiciones de trabajo de los hombres, en este caso mexicanos, les previene a veces ir a consultas a un médico.

Este mural memorial fue pintado por el artista Juan Manuel Cortina, un joven de DACA que aspira a ser un artista, según relato Castañeda.

Como trabajadora de la salud pública, Castañeda ha realizado varios estudios y reportes de cómo las condiciones de trabajo afectan a las personas.

“Si uno no tiene salud, uno no tiene vida”, dijo la activista Dolores Castañeda.

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