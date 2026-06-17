DACA bajo presión, tensiones en Chicago y sorpresas del Mundial 2026 en el nuevo episodio de ‘Voces Abiertas’

Aproximadamente 300 beneficiarios de DACA han sido detenidos bajo la actual administración a pesar de contar con protecciones activas, y alrededor de 90 han sido deportados, mientras el programa, que cumplió 14 años, enfrenta su mayor erosión legal hasta la fecha.

Las protecciones legales de DACA fueron uno de los temas principales del episodio más reciente de ‘Voces Abiertas con Jesús del Toro’, un videopodcast producido por La Raza que cubre temas de inmigración, política y asuntos cívicos que afectan a la comunidad latina de Chicago. El episodio, que también abordó dos incidentes alarmantes en Chicago, el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y los primeros días de la Copa del Mundo 2026, está disponible en el canal de YouTube de La Raza en youtube.com/larazachicago. Del Toro estuvo acompañado por el analista deportivo Ricardo López Juárez y el periodista y experto en inmigración Jesús García.

Las protecciones de DACA se debilitan en su 14º aniversario

Lanzado bajo la presidencia de Barack Obama tras la presión sostenida de organizaciones de derechos de los inmigrantes, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) ofrece dos protecciones principales: la suspensión de la deportación y la autorización para solicitar permisos de trabajo. García señaló que la edad promedio de los beneficiarios de DACA al momento de su llegada a Estados Unidos era de seis años, lo que convierte a este país en el único que la mayoría de ellos ha conocido.

Solo en Illinois se estima que hay entre 88,000 y 100,000 Dreamers, de los cuales aproximadamente 34,000 cuentan actualmente con protecciones activas de DACA.

Bajo la administración actual, dijo García, esas protecciones están siendo debilitadas en múltiples frentes. Se estima que alrededor de 300 beneficiarios de DACA han sido detenidos a pesar de su estatus protegido, y cerca de 90 han sido deportados. Entre los detenidos, García describió el caso de un residente de Florida, el beneficiario de DACA con más tiempo en el programa, que fue arrestado mientras dejaba a sus hijos con sus abuelos y ahora se encuentra en un centro de detención en Nuevo México.

Una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, que opera bajo el Departamento de Justicia, ha complicado aún más la situación. La junta determinó en un caso reciente que el estatus de DACA por sí solo no era suficiente para impedir una deportación, creando un precedente legal que los fiscales federales pueden invocar en cualquier caso que involucre a un beneficiario de DACA.

“Lo que está haciendo actualmente ICE es detener a personas por faltas incluso pequeñas en cuestiones… viales, por ejemplo”, dijo García.

Añadió que infracciones menores de tránsito han sido utilizadas como pretexto para detenciones, enmarcándolas como violaciones del estándar de “buen carácter moral” requerido por la ley migratoria.

Un segundo punto de presión es administrativo: graves retrasos en el procesamiento de renovaciones de DACA están dejando a los beneficiarios en un limbo legal con permisos de trabajo vencidos. A diferencia de administraciones anteriores, incluida la primera presidencia de Trump, la administración actual no está respetando la protección implícita para quienes están en proceso de renovación.

“No cometer ningún tipo de falta que pudiera ponerles como centro o como objetivo por parte de los agentes migratorios, porque están buscando básicamente cualquier pretexto para hacerlo”, dijo García. Instó a los beneficiarios a evitar cualquier situación que pueda llamar la atención de las autoridades migratorias.

Del Toro añadió que las nuevas inscripciones siguen cerradas, que solo se permiten renovaciones y que no se vislumbra una mejora a corto plazo.

Una cámara de seguridad captó la explosión afuera de la casa del concejal Byron Sigcho. (Cortesía/Captura de video) Crédito: Cortesía

Dos incidentes en Chicago generan condena

Del Toro abrió el episodio condenando dos incidentes recientes que describió como actos de intimidación.

El primero fue la colocación de una cruz en llamas, un símbolo históricamente asociado con el odio racial, en Grant Park, en el centro de Chicago.

“Un símbolo que históricamente tiene connotaciones de odio, tiene connotaciones de racismo, tiene connotaciones de discriminación y de violencia contra los diferentes”, dijo Del Toro. Añadió que las autoridades han identificado a una persona de interés en el caso, pero no se habían, al momento de emitir el episodio, presentado cargos formales.

El segundo incidente fue una explosión afuera de la casa del concejal Byron Sigcho-López (Distrito 25), cuyo distrito incluye el barrio predominantemente latino de Pilsen. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a dos personas saliendo de un vehículo, detonando un artefacto cerca de la vivienda del concejal y huyendo del lugar. Una ventana resultó dañada.

Sigcho-López, quien estaba en su casa con su familia y sus tres hijos pequeños, calificó el hecho como un ataque dirigido a su casa y exigió una investigación exhaustiva. Las autoridades inicialmente describieron el dispositivo como un objeto tipo pirotecnia, pero Sigcho señala que se trató de un ataque.

Del Toro dijo que ambos incidentes deben ser investigados con seriedad y llamó a la comunidad a responder con unidad en lugar de miedo.

“En momentos de tensión, en momentos de amenaza, la comunidad debe estar unida”, dijo.

Alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

García y Del Toro también abordaron el reciente acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que reabriría el estrecho de Ormuz al transporte comercial y restablecería el flujo de petroleros a través de esta vía marítima clave.

García afirmó que el conflicto, iniciado, según dijo, por presión de Israel y comenzado a finales de febrero, ha costado a Estados Unidos aproximadamente $100,000 millones de dólares, ha incrementado los precios del combustible y los alimentos, y ha generado una amplia oposición pública. Más del 60 por ciento de los estadounidenses, dijo García, se oponen a las operaciones militares, según encuestas.

El marco del alto el fuego, que se está finalizando con apoyo diplomático de Pakistán, contempla que Irán congele su programa nuclear en su estado actual, que Estados Unidos levante su bloqueo naval y eventualmente retire sanciones, y que Irán garantice el paso seguro por el estrecho.

Un fondo de reconstrucción de hasta $300 mil millones de dólares para Irán sigue en negociación, aunque el vicepresidente JD Vance ha cuestionado esa cifra.

García dijo que el acuerdo se asemeja en gran medida al acuerdo nuclear alcanzado por la administración Obama años atrás, el mismo marco que, indicó el analista, la actual administración desmanteló antes de iniciar operaciones militares.

“Se generó un conflicto para llegar a un punto de algo que ya existía”, dijo García.

El alivio económico para los consumidores estadounidenses, coincidieron ambos expertos, no será inmediato. García estimó que una mejora significativa no llegaría hasta principios de 2027 como muy pronto.

Del Toro sugirió que el acuerdo de paz podría estar más relacionado con cálculos políticos internos que con estrategia geopolítica, ante la cercanía de las elecciones intermedias.

“El objetivo ya no es quizá necesariamente… resolver el asunto de fondo allá, sino mitigar los problemas que le puede causar aquí de cara a las elecciones de noviembre”, dijo.

Jugadores de Cabo Verde celebran su empate a cero con España, selección favorita en el Mundial 2026. Crédito: AP

Panorama del Mundial 2026 en sus primeros días

El periodista deportivo Ricardo López Juárez, veterano de múltiples ciclos mundialistas, se unió a la transmisión para analizar los primeros días del torneo.

López Juárez elogió el ambiente en distintas sedes del país, citando como ejemplo un partido en Santa Clara entre Qatar y Suiza que reunió a 67,000 aficionados al mediodía a pesar del intenso calor, como evidencia de que la decisión de la FIFA de otorgar el torneo a Norteamérica fue acertada.

El resultado más destacado de las primeras jornadas, dijo, fue el empate sin goles de Cabo Verde contra España, una de las selecciones favoritas.

“Cabo Verde debutaba en un mundial, es el país más pequeñito en haber llegado a una Copa del Mundo”, dijo López Juárez. “Es un pequeño archipiélago en el oeste de África y dejó a España sin gol”.

Calificó el resultado como una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales.

Estados Unidos, añadió, ha sido el equipo más destacado del torneo en las primeras rondas, al menos hasta el momento de emisión del episodio, tras vencer con autoridad a Paraguay 4-1.

“Estados Unidos jugó los primeros 45 minutos más brillantes de su historia”, dijo López Juárez. Destacó al defensor Chris Richards, quien completó 83 de 83 pases, una cifra que dijo como sin precedentes, como símbolo de un equipo que juega con precisión y madurez adquiridas en su experiencia mundialista previa.

México debutó con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica, pero López Juárez consideró que el desempeño fue poco convincente. El capitán César Montes fue expulsado al final del partido y se perderá el segundo encuentro del grupo el jueves contra Corea del Sur, una baja que López Juárez dijo es “casi imperdonable” dadas las circunstancias.

Estimó que México necesita mejorar entre un 50 y 60% su rendimiento para generar confianza de cara al futuro, aunque reconoció que sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase siguen siendo altas.

Del Toro también destacó a Brian Gutiérrez, jugador de la selección mexicana nacido en el área de Chicago y formado en la academia del Chicago Fire antes de su paso a las Chivas de Guadalajara. Gutiérrez cuenta con ciudadanía mexicana por sus padres y representa, dijo Del Toro, un motivo de orgullo para la comunidad futbolística mexicano-estadounidense de la ciudad.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.