Tensión y dudas ante investigaciones de abusos de ICE y por su presencia en estadios del Mundial 2026

La Policía Estatal de Illinois ha abierto una investigación sobre la muerte de Silverio Villegas González, un inmigrante que murió por disparos de un agente federal de ICE durante las redadas migratorias de la Operación Midway Blitz en el área de Chicago en septiembre de 2025. Sin embargo, líderes comunitarios advierten que la investigación podría llegar demasiado tarde.

El caso y la prolongada espera por rendición de cuentas fueron el eje del más reciente episodio de ‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’, el nuevo videopodcast en español producido por La Raza con apoyo del Lenfest Institute for Journalism y disponible en LaRaza.com y en el canal YouTube.com/LaRazaChicago.

El conductor Jesús del Toro y sus invitados Jesús García, periodista experto en política e inmigración, y Ricardo López, experto en deportes, analizaron el deterioro de la economía estadounidense y el impacto que las políticas migratorias podrían tener sobre la próxima Copa Mundial de la FIFA.

Ocho meses después, comienza una investigación

Del Toro, director de La Raza y conductor de ‘Voces abiertas’, recordó que Villegas González murió el 12 de septiembre de 2025 en Franklin Park, Illinois, durante un operativo federal de inmigración. Sus dos hijos permanecen en Estados Unidos sin su padre.

La investigación sobre el caso estará a cargo de la Fiscalía del Condado de Cook, que ha desarrollado un protocolo específico para examinar presuntos abusos cometidos por agentes federales durante operaciones migratorias.

Sin embargo, Baltazar Enríquez, presidente del Consejo Comunitario de La Villita y uno de los defensores más visibles de la familia Villegas desde el día de la muerte, expresó una profunda frustración por la demora.

Enríquez calificó la investigación como “una tontería” y afirmó que las primeras 48 horas después de un incidente son fundamentales para cualquier pesquisa significativa.

Ocho meses después, señaló, pruebas importantes podrían haberse perdido y los recuerdos de los testigos podrían haberse debilitado, al igual que su disposición a colaborar.

Su organización también ha exigido reiteradamente que se revele la identidad del agente de ICE que efectuó el disparo fatal, una petición que hasta ahora no ha recibido respuesta. Las solicitudes dirigidas al FBI para abrir una investigación federal paralela tampoco han producido resultados.

Del Toro dijo que algunos observadores consideran que la pesquisa estatal podría ser más un gesto político que un verdadero esfuerzo por lograr rendición de cuentas.

“Hay frustración, hay tensión, hay esperanza de justicia, pero también hay dudas”, dijo Del Toro.

Silverio Villegas González y sus dos hijos. (Cortesía GoFundMe/Familia Villegas) Crédito: Cortesía

Presentan denuncias por violaciones de derechos civiles durante la Operación Midway Blitz

La Operación Midway Blitz, que movilizó a centenares de agentes federales en Chicago, también dio origen a una ofensiva legal paralela.

La organización de derechos civiles MALDEF, junto con el MacArthur Justice Center y el National Immigrant Justice Center, presentó peticiones para que se investiguen más a fondo al menos 18 de los casos más graves relacionados con el operativo, que afectó no solo a inmigrantes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses.

Jesús García afirmó que la operación “desató muchas violaciones en derechos civiles” y sostuvo que estas acciones legales representan un primer paso hacia la rendición de cuentas, aunque reconoció que el camino será complejo.

Añadió que, si bien los tribunales han fallado con frecuencia a favor de inmigrantes en casos relacionados con violaciones al debido proceso, con decenas de decisiones ya emitidas, la administración Trump ha solicitado en algunos casos revisiones de emergencia ante la Corte Suprema, que en ocasiones ha fallado a favor del gobierno.

Además, recordó que una decisión previa de la Corte Suprema determinó que los agentes federales de inmigración y frontera gozan de una amplia inmunidad frente a demandas personales por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, lo que complica los litigios por derechos civiles.

Aun así, García señaló que todavía existen vías legales para quienes buscan justicia.

“No cierra completamente la puerta”, añadió.

La inflación alcanza su nivel más alto en tres años

La conversación también abordó el panorama económico nacional, que García describió como cada vez más preocupante.

La inflación en Estados Unidos alcanzó en abril de 2026 el 3.8%, su nivel más alto desde 2023, impulsada por una combinación de aranceles, el conflicto militar entre Estados Unidos e Irán y, también, las políticas migratorias que han reducido la disponibilidad de trabajadores en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios.

García sostuvo que Trump construyó gran parte de su campaña sobre promesas económicas, pero que sus propias decisiones han debilitado esos objetivos.

“El presidente mismo dijo que no pensaba en lo más mínimo en la economía de los estadounidenses cuando decidió las operaciones en Irán”, afirmó García. “Eso refleja muy bien la perspectiva que tiene sobre la economía de los estadounidenses”.

Una encuesta reciente de Voto Latino encontró que el 83% de los latinos encuestados considera que los funcionarios electos, incluidos Trump y miembros del Congreso de ambos partidos, no están haciendo nada para mejorar la economía. Además, el 65% afirmó que trabajar arduamente ya no es suficiente para alcanzar el sueño americano.

Casi la mitad de los encuestados, un 47%, señaló que conduce considerablemente menos debido al aumento en el precio de la gasolina, cuyo promedio nacional alcanzó los $4.50 dólares por galón y se acerca a los 5 dólares en algunos estados.

García también indicó que un informe del Congreso concluyó que 8.5 millones de estadounidenses podrían perder su seguro médico como consecuencia de decisiones presupuestarias republicanas, un factor que, según dijo, podría influir en los votantes de cara a las elecciones de medio mandato de 2026.

Sin embargo, señaló que la opinión pública podría cambiar antes de noviembre si las condiciones económicas mejoran, independientemente de quién reciba el crédito político.

“Entre más se acercan las elecciones vamos a ver cómo es lo más cercano a la decisión de la gente”, dijo García. “La gente olvida muy rápido todo”.

Los integrantes de la selección nacional de mayores de México que competirá en el Mundial de Fútbol de 2026 posando frente a la Piedra Sol, en el museo Nacional de Antropología en Ciudad de México. Crédito: EFE

Mundial 2026: entusiasmo opacado por preocupaciones migratorias

El editor y experto deportivo Ricardo López habló sobre la próxima Copa Mundial de la FIFA, que comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, aunque la mayoría de los partidos se disputarán en Estados Unidos.

Lo que debería ser una celebración mundial del fútbol ha generado una creciente preocupación, dijo López, principalmente por la incertidumbre sobre si agentes de ICE llevarán a cabo operativos migratorios dentro o en los alrededores de las sedes mundialistas.

La controversia se intensificó cuando Kathryn Schloessman, directora ejecutiva del comité organizador del Mundial en Los Ángeles, reconoció al reportero de La Opinión Jorge Luis Macías que agentes de ICE estarían presentes en el SoFi Stadium, sede de ocho partidos, por motivos de seguridad pública.

Sin embargo, cuando se le preguntó si podía garantizar que no habría redadas migratorias durante los encuentros, respondió: “Eso yo no sé. Eso yo no lo puedo garantizar”.

López afirmó que sus declaraciones desencadenaron un intercambio con periodistas que evidenció una “falta de transparencia” y mensajes contradictorios. Posteriormente, Schloessman matizó sus comentarios en otra entrevista, para luego volver a modificar su postura.

“Ya el hecho de verlos [a los agentes de ICE] ya provoca una reacción muy negativa en el público por la violencia, por la arbitrariedad, por el abuso que hemos visto por tanto tiempo”, dijo López sobre la presencia de ICE.

Según López, la disminución del entusiasmo ya se refleja en las ventas de boletos y las reservaciones hoteleras. La ocupación hotelera en Los Ángeles se encuentra aproximadamente un 60% por debajo de las proyecciones iniciales y aún quedan entradas disponibles para partidos que deberían haberse agotado hace meses, incluido el encuentro inaugural de la selección de Estados Unidos contra Paraguay en el SoFi Stadium.

López atribuyó gran parte de la responsabilidad a la propia FIFA, a la que dijo ha mostrado servilismo ante la administración Trump para proteger sus intereses económicos. Como ejemplo, mencionó que la organización otorgó al presidente un “premio de la paz” en Washington el pasado diciembre.

Sin embargo, advirtió que la FIFA podría enfrentar mermas en su reputación.

“La marca FIFA, la marca mundial de fútbol, está sufriendo cierto daño”, afirmó López, pues una gran parte de la conversación pública sobre el torneo tiene un tono negativo.

También citó reportes de aficionados que pagaron miles de dólares por sus asientos y posteriormente descubrieron que sus ubicaciones habían sido modificadas sin explicación, así como de compradores que adquirieron boletos a elevados precios y se sintieron traicionados cuando vieron cómo su valor se desplomaba en el mercado de reventa.

“Hay mucho descontento, hay mucha confusión, hay mucho malestar y hay poca emoción futbolera”, dijo López. “No estamos hablando de quién va a ser la figura del mundial, quiénes son los equipos que van a llegar y que son los favoritos, nadie está hablando del que podría ser el partido del Mundial o el grupo de la muerte, todas esas cosas de las que hablamos cada cuatro años”.

Cuando quedan unos días para que comience esta Copa del Mundo, López concluyó que “el Mundial más grande en tamaño de la historia, pero al menos en cuanto a emoción por ahora está muy lejos de ser el más grande”.

—

‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.