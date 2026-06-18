Caucus Latino expresa solidaridad al concejal Sigcho-López y repudia la explosión frente a su casa en Pilsen

El Caucus Latino del Concilio de la Ciudad de Chicago anunció hace unos días su solidaridad con el concejal Byron Sigcho-López después de que el sábado por la madrugada personas desconocidas hicieron explotar un artefacto en frente de su casa en Pilsen.

“Este no es un incidente aislado”, dice el comunicado del Caucus Latino. “Varios miembros del Caucus Latino han enfrentado amenazas y actos violentos a lo largo del tiempo en que hemos estado organizando y protegiendo a nuestros vecinos de ser secuestrados y atacados por ICE”.

“No nos callarán a través del miedo”, agrega el comunicado.

El comunicado enfatiza que en este preciso momento las comunidades latinas sufren los ataques de ICE en violación a sus derechos civiles y constitucionales.

El Caucus Latino también agrega que “el gobierno federal está intentando limitar nuestra representación electoral y poder político”.

“Es nuestro derecho y nuestra responsabilidad hablar, organizar y representar a nuestros constituyentes sin temor de represalias”, dice el comunicado.

“Lo que el concejal Sigcho-López, sus niños y su esposa enfrentaron este pasado fin de semana es indefendible y es algo que cada uno de nosotros sentimos”.

El comunicado termina hacienda un llamado al Departamento de Policía de Chicago para que haga una investigación exhaustiva y completa del incidente de las 12:45 de la mañana de la madrugada del sábado 13 de junio en las cercanías de la calle 21 y la avenida Damen en el Distrito 25 de Pilsen.

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