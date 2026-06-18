Organizaciones de Chicago crean espacios para latinos LGBTQ+

En el vecindario de Gage Park en Chicago, una bandera del orgullo LGBTQ+ ondea afuera de un centro comunitario durante todo el año; no solo en junio.

Para Antonio Santos, cofundador y director ejecutivo del Gage Park Latinx Council, esa visibilidad en un vecindario predominantemente latino en el lado suroeste de la ciudad es intencional y necesaria.

“Simplemente existir es, de alguna manera, un acto de rebeldía”, dijo Santos a La Raza.

Mientras el Mes del Orgullo pone el foco en las comunidades LGBTQ+ a nivel nacional, organizaciones como el Gage Park Latinx Council y el Trans Empowerment Project (TEP) realizan trabajo durante todo el año para apoyar a latinos queer en Chicago, una población que a menudo navega barreras culturales, lingüísticas y sociales superpuestas.

Datos demográficos de la comunidad LGBTQ+ en Chicago muestran que las personas latinas representan aproximadamente el 22% de la población LGBTQ+ total de la ciudad.

Santos, quien es queer, describió una tensión familiar para muchas personas dentro de la comunidad: la presión de compartimentar la identidad dependiendo del espacio en el que se encuentren.

“Con frecuencia, las personas que son tanto latinas como LGBTQIA sienten que tienen que elegir una u otra identidad en muchos espacios”, dijo. “Quizás te sientes cómodo en espacios latinos, pero no completamente como persona queer, y a veces vas a espacios queer y te sientes cómodo como persona queer pero no completamente como latino”.

El Gage Park Latinx Council, cofundado por Santos en 2018, fue creado para cerrar esa brecha. Lo que comenzó como un pequeño grupo de vecinos reuniéndose en la Biblioteca de Gage Park para abordar programas de alfabetización juvenil con pocos recursos ha crecido hasta convertirse en un centro comunitario que ofrece servicios sociales gratuitos, asistencia alimentaria, apoyo con DACA y programación cultural. El consejo atiende a Gage Park, una de las comunidades latinas más grandes de Chicago, donde aproximadamente el 90% de los residentes son latinos.

“Servimos a familias y niños dentro de la comunidad”, dijo Santos. Añadió que, aunque la organización es liderada por personas queer, no se enfoca exclusivamente en programación LGBTQ+. “Las familias a las que hemos servido a lo largo de los años han visto que jóvenes queer están apareciendo de maneras en las que quizá los funcionarios electos no lo han hecho”.

Ambas organizaciones señalan barreras superpuestas que pueden impedir que latinos queer accedan a apoyo, incluyendo el acceso al idioma, el estigma familiar, el miedo a ser “outing” y el acceso limitado a atención médica afirmativa. Santos dijo que, en particular, las personas hispanohablantes siguen siendo desatendidas.

“Eso realmente limita la cantidad de espacios queer a los que tienen acceso, simplemente por la barrera del idioma”, dijo.

Jack Knoxville, codirector del Trans Empowerment Project, llegó al activismo por un camino poco convencional. Después de perder su trabajo en Knoxville, Tennessee, tras su transición, condujo más de 100 millas por las montañas para una cita médica de $165 que apenas podía costear.

Más tarde se convirtió en el primer hombre trans en postularse a un cargo político en el sur de Estados Unidos como candidato a la alcaldía de Knoxville, y fundó TEP en 2016 tras escuchar historias similares en el este de Tennessee: aislamiento, disforia y depresión entre personas trans con acceso limitado a apoyo.

“Lo que necesitamos es el uno al otro”, dijo Knoxville a un grupo de hombres trans en ese momento, una frase que, según dijo a La Raza, es la base de la organización.

Ahora, con base en Chicago desde enero de 2025, Knoxville ha expandido TEP a una organización nacional e internacional. El grupo ha brindado ayuda directa a más de 2,500 personas trans y no binarias en Estados Unidos, África y Canadá.

Sus programas incluyen microsubvenciones, capacitaciones antirracistas, talleres de alianzas con empleadores y una iniciativa de videojuegos y streaming llamada Influence for Good, que utiliza streamers de Twitch para construir comunidad y recaudar fondos para ayuda directa.

Knoxville, quien es puertorriqueño y afrolatino, dijo que su propia experiencia en la intersección de múltiples identidades informa el enfoque de TEP hacia la defensa de derechos.

“No estoy poniendo excusas de cómo las personas afroamericanas, morenas o blancas… todos tienen que aprender y desaprender el mismo conjunto de valores”, dijo a La Raza. “Tenemos que avanzar hacia el futuro con la misma comprensión de que esa basura no puede venir con nosotros”.

TEP está planeando dos eventos próximos en Chicago: un día de campo en el South Side en colaboración con la ACLU y un intercambio de ropa, ambos diseñados como puntos de entrada de bajo umbral a la comunidad para personas trans y de género expansivo de color.

La organización Trans Empowerment Project, realiza eventos comunitarios en apoyo de latinos LGBTQ+. (Cortesía TEP) Crédito: Cortesía

Ambas organizaciones enfatizan modelos basados en la ayuda mutua y la autosuficiencia comunitaria en lugar de servicios jerárquicos tradicionales.

En el Gage Park Latinx Council, eso se refleja en vecinos compartiendo habilidades y recursos: clases de yoga en español dirigidas por un residente local, sesiones gratuitas de Zumba organizadas por otro y grupos comunitarios de tejido, apoyados con espacio gratuito y financiamiento de materiales y estipendios para instructores.

Durante el Mes del Orgullo, el consejo organiza una fiesta de baile queer en Gage Park y lleva a cabo Queer Riot, un programa juvenil que enseña la historia de latinos LGBTQ+ y culmina en una exhibición comunitaria.

“Con frecuencia esas historias son borradas o no se hablan”, dijo Santos. “Nuestros vecinos están llenos de lecciones y habilidades que pueden transmitir. Solo se trata de crear un espacio y un momento donde eso sea posible”.

Santos también señaló el caso de Tania Córdova, una mujer trans latina y activista y educadora de larga trayectoria en Chicago que recientemente fue detenida por ICE. Debido a que es trans, Santos dijo que está siendo mantenida en confinamiento solitario en una instalación para hombres en Luisiana.

“Mientras celebramos el Orgullo, también somos conscientes de que los latinos queer y los latinos trans no pueden tener la libertad y visibilidad que estamos tratando de fomentar dentro de nuestras comunidades”, dijo.

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