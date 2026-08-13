Cómo hacer una donación para ayudar a Colombia tras el terremoto

El Consulado de Colombia en Chicago está orientando a las personas que desean ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia a realizar sus donaciones a través de la Cruz Roja Colombiana, al tiempo que advierte a la comunidad sobre las colectas no verificadas.

El consulado informó que no está recibiendo dinero, alimentos, medicamentos, ropa ni otros artículos para la ayuda humanitaria tras el terremoto. La Cruz Roja Colombiana habilitó una campaña oficial de donaciones para atender la emergencia. Las personas pueden realizar sus aportes a través de su plataforma en línea.

Según la Cruz Roja, las donaciones ayudarán a brindar asistencia de emergencia a las comunidades afectadas por el terremoto, incluidos servicios médicos, agua potable, alimentos, kits de emergencia y apoyo psicosocial. Los fondos también apoyarán las labores de rescate, telecomunicaciones y los esfuerzos para restablecer el contacto entre familiares.

El terremoto, de magnitud 7.4, tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, según la Cruz Roja Colombiana.

La organización reportó daños en varias zonas del país, entre ellas Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Caldas. La evaluación de los daños en Chocó continuaba mientras los equipos de emergencia llegaban a las comunidades afectadas.

El consulado emitió inicialmente un comunicado el 10 de agosto en el que informó a la comunidad que no había autorizado ni establecido campañas de recolección de dinero o donaciones físicas.

En una actualización posterior, el consulado informó que la Cruz Roja Colombiana había habilitado canales oficiales para las personas que deseen contribuir económicamente a la respuesta humanitaria.

El consulado pidió a la comunidad evitar donar a colectas cuyos organizadores o destino no puedan ser verificados.

Las autoridades señalaron que cualquier centro oficial de acopio o programa de ayuda humanitaria adicional que se establezca dentro de la jurisdicción del Consulado de Colombia en Chicago será anunciado a través de sus canales institucionales.

Para los colombianos en Chicago que quieran ayudar, las autoridades recomiendan actualmente realizar donaciones económicas a través de la Cruz Roja Colombiana en lugar de enviar ropa, alimentos, medicamentos u otros artículos físicos.

El consulado destacó la importancia del apoyo de la comunidad, pero pidió a los residentes asegurarse de que sus donaciones se realicen a través de canales oficiales y verificados.

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