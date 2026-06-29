Activistas hispanos expresan su rechazo a la decisión de la Corte Suprema sobre el TPS

Activistas de la comunidad hispana de Chicago reaccionaron con fuertes críticas al hecho de que la Corte Suprema, con un voto de 6 a favor y 3 en contra, avaló la remoción hecha por el gobierno de Donald Trump del programa TPS para Haití y Siria.

El TPS (Estatus de Protección Temporal) es un beneficio humanitario temporal otorgado a personas de ciertos países que están pasando por desastres naturales, conflictos armados u otras emergencias extraordinarias. El TPS permite a esas personas vivir y trabajar en Estados Unidos.

La decisión de la Corte Suprema se basa en el caso Mullin vs Doe y valida la capacidad del Departamento de Seguridad Interior (DHS) de retirar esa protección a los inmigrantes de Haití y de Siria.

La decisión podría afectar a 350,000 haitianos que salieron de su país y a 6,000 inmigrantes sirios que escaparon de Siria.

“Es horrible, absolutamente horrible”, dijo la activista Victoria Pérez. “Esto representa una amenaza a los demás inmigrantes de otros países que aún están bajo el TPS”.

Aparte de Haití y Siria, otros 13 países tienen el TPS, incluyendo Ucrania y El Salvador.

“Esta decisión pone a más gente en un flujo de incertidumbre e inestabilidad en el mundo”, observo Pérez.

Pérez concluyo diciendo que esta decisión de la Suprema Corte crea “odio y miedo” a los inmigrantes y que “es una táctica para infundir miedo al resto del país y hacer creer a la población de que los que causan estragos en la sociedad son solo los inmigrantes”.

Manuel Revueltas, de la organización Coalición de Inmigrantes Mexicanos, dijo a La Raza que la decisión de la Suprema Corte es “un retroceso” en el país.

“Es un retroceso, un paso atrás, a los valores que este país siempre ha representado”, dijo Revueltas.

“A los inmigrantes de Haití y de Siria no se les está removiendo por que sean malos, no, al contrario ellos vienen a trabajar y muchos tienen negocios como ahora los venezolanos que están abriendo nuevos negocios,” dijo Revueltas.

Revueltas dijo que tal parece que, por ahora, el enfoque de la administración Trump ya no son los inmigrantes mexicanos, si no otros inmigrantes.

Este activista sugiere que los mexicanos vean a todos los inmigrantes de otros países como sus amigos.

“Estados Unidos hace ya tiempo que dejo de ser un país justo hacia todos, siempre había esa certeza que al final de cuentas siempre iba a triunfar la justicia, pero ya no”, opinó Revueltas.

Selene Partida, autora del libro ‘Puertas de Papel’ en el que ella pide una mirada más compasiva hacia todos los inmigrantes, dijo que “están con esta decisión haciendo a los inmigrantes de Haití y de Siria los chivos expiatorios para distraer a la población en general de otras acciones de la administración como la guerra contra Irán y otros proyectos de la actual administración”, dijo Partida.

La escritora Partida agregó que la actual administración debe dar más fondos a las ciudades para combatir los problemas sociales.

Bernardino Echeverría, activista de Pilsen y miembros del grupo MexActivistas, dijo a La Raza que la decisión de la Corte Suprema Corte es un “favor” al actual presidente, quien nominó a tres de los jueces ahí.

“Ellos tienen que responder a su presidente”, dijo Echeverría.

Trump nominó al juez Neil Gorsuch a la Corte Suprema Corte en 2017, al juez Brett Kavanaugh en 2018 y a la jueza Amy Coney Barrett en 2020.

“No estoy de acuerdo con esta decisión”, respondió Echeverría a La Raza. “¿Qué se puede esperar de esta administración?”, pregunto el activista Echeverría.

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