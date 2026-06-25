La Corte Suprema avala que Trump elimine el TPS para haitianos y sirios

La Corte Suprema de Estados Unidos abrió el jueves el camino para que la administración Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente 350,000 haitianos y 6,000 sirios, una decisión que podría fortalecer los esfuerzos del gobierno para revocar protecciones similares para cientos de miles de migrantes provenientes de países latinoamericanos.

En una votación de 6-3, el máximo tribunal respaldó la solicitud de la administración para avanzar con la terminación del TPS mientras continúan los desafíos legales, revirtiendo decisiones de tribunales inferiores que habían bloqueado las cancelaciones.

El fallo representa la más reciente victoria para la agenda migratoria del presidente Donald Trump y podría tener implicaciones significativas para beneficiarios del TPS de Venezuela, Honduras, Nicaragua y otros países cuyas protecciones también están siendo cuestionadas.

El TPS es un programa humanitario creado por el Congreso en 1990 que permite a inmigrantes de países afectados por guerras, desastres naturales, epidemias u otras condiciones extraordinarias permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos. Los beneficiarios están protegidos contra la deportación durante períodos determinados que pueden ser renovados por el Departamento de Seguridad Interior (DHS).

Al escribir la opinión de la mayoría, el juez Samuel Alito afirmó que los tribunales inferiores excedieron su autoridad al cuestionar la decisión de la entonces secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, de poner fin a las designaciones de TPS para Haití y Siria. La Corte también rechazó los argumentos de que la decisión relacionada con Haití fuera ilegalmente discriminatoria.

La administración ha argumentado que las condiciones en ambos países han mejorado lo suficiente como para justificar la terminación de las protecciones.

Sin embargo, esa conclusión contrasta con las actuales advertencias de viaje del Departamento de Estado. Haití continúa bajo una alerta de Nivel 4 de “No Viajar” debido a la violencia generalizada de pandillas, secuestros y un estado de emergencia vigente. Siria también permanece bajo una advertencia de Nivel 4, y el Departamento de Estado señala que “ninguna parte de Siria está libre de violencia”.

Amenaza para todos los beneficiarios de TPS

Defensores de los inmigrantes y abogados que representan a beneficiarios del TPS argumentaron que poner fin a estas protecciones podría exponer a miles de personas a la deportación y obligar a algunas a regresar a condiciones peligrosas.

Aunque el fallo afecta directamente a haitianos y sirios, organizaciones defensoras de los inmigrantes señalan que podría influir en futuras batallas legales relacionadas con beneficiarios del TPS provenientes de países latinoamericanos. El año pasado, la Corte Suprema permitió a la administración Trump avanzar con la terminación de las protecciones para cientos de miles de venezolanos mientras continuaban los litigios.

La administración también ha anunciado planes para poner fin al TPS para Honduras, Nicaragua, Afganistán, Camerún y Nepal, entre otros países.

Hasta marzo de 2025, cerca de 1.3 millones de personas de 17 países estaban protegidas por el TPS, según el National Immigration Forum. Los venezolanos representaban el grupo más numeroso, con más de 605,000 beneficiarios. Otras poblaciones importantes bajo TPS incluyen aproximadamente 330,000 haitianos, 170,000 salvadoreños y 51,000 hondureños.

Una vez que termina la protección del TPS, los beneficiarios regresan al estatus migratorio que tenían previamente, según el National Immigration Forum. Para quienes no cuentan con otra base legal para permanecer en el país, eso podría significar quedar indocumentados y enfrentar procedimientos de deportación.

Las implicaciones son particularmente importantes en estados con grandes poblaciones de beneficiarios del TPS. Illinois alberga aproximadamente 46,500 personas protegidas bajo este programa, de acuerdo con datos del National Immigration Forum.

El fallo llega menos de 18 meses después de que la administración Biden extendiera las protecciones del TPS para más de 830,000 inmigrantes de Venezuela y El Salvador, argumentando que las condiciones en esos países seguían justificando el alivio humanitario.

Sin embargo, desde su regreso al poder, la administración Trump ha buscado poner fin a varias designaciones de TPS y a otros programas de alivio migratorio, incluido el programa de permiso humanitario CHNV para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La administración Trump ha sostenido que el TPS nunca fue concebido como una vía permanente para permanecer en Estados Unidos y que las decisiones sobre las designaciones de los países corresponden en gran medida al Poder Ejecutivo.

Por su parte, organizaciones defensoras de los inmigrantes señalan que muchos beneficiarios del TPS han vivido durante décadas en Estados Unidos, formando familias y contribuyendo a las economías locales.

En enero de 2025, la presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, Janet Murguía, afirmó que los beneficiarios del TPS aportan miles de millones de dólares a la economía estadounidense mediante el pago de impuestos, el consumo y su participación en la fuerza laboral.

Investigaciones del American Immigration Council encontraron que los beneficiarios del TPS contribuyeron con más de 2,200 millones de dólares en impuestos tan solo en 2021.

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