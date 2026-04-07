Pequeños negocios latinos del área de Chicago reciben apoyo para continuar operando en tiempos difíciles

Diez pequeños negocios de propiedad latina en el área de Chicago han recibido microbecas o subvenciones de $1,500 a $5,000 por parte de la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois, como parte de una nueva iniciativa destinada a ayudar a los emprendedores a sobrellevar un período difícil de disrupción económica y comunitaria causada por las redadas de inmigración, la presión contra las comunidades inmigrantes, el alza de costos y la baja en el gasto de los consumidores.

Los beneficiarios, seleccionados de un grupo de 79 solicitantes, se reunieron en la oficina de la Cámara en el centro de Chicago para recibir sus fondos y conocerse entre sí. Los negocios abarcan diversas industrias y vecindarios, desde Pilsen y Belmont Cragin hasta comunidades suburbanas como Elgin, Cicero y Lockport.

El total de $15,000 provino de la Iniciativa de Comunidades Resilientes de la fundación, que se lanzó en respuesta a una serie de desafíos que han afectado a los negocios latinos durante el último año: eventos cancelados por temores relacionados con operativos de inmigración, aumentos en aranceles que elevaron el costo de los productos y una disminución general en el gasto de los consumidores.

Hilda Álvarez, gerente de Proyectos Especiales de la Cámara, señaló que las subvenciones son solo una parte de lo que la organización busca hacer. El objetivo principal es conectar a los empresarios con una red de apoyo en la que puedan confiar.

“Tenemos una red muy sólida como parte de la Cámara, y esperamos conectar a muchos de nuestros miembros y organizaciones aliadas con estos negocios para ayudarlos mientras planifican y se preparan, de modo que puedan mantener sus empresas a flote”, dijo Álvarez a La Raza.

La Cámara también ha estado preparando a los negocios ante la posibilidad de un renovado aumento en la actividad de control migratorio. A principios de este año, la Cámara realizó un seminario virtual de “Conozca sus derechos”, y Álvarez indicó que ese trabajo continúa.

“Todos esperaban que hubiera otro aumento de agentes en la primavera”, dijo. “Eso no ha sucedido. Pero, nuevamente, los recursos están ahí para brindar apoyo y para ayudar a estos empresarios a aprender cómo proteger sus negocios”.

La Raza conversó con tres de los negocios que recibieron las subvenciones de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois.

Dulces Clara (Elgin)

Clara López y su esposo Arturo Godínez han dirigido Dulces Clara (dulcesclara.com), una tienda de dulces mexicanos, durante 25 años. El camino hacia su actual ubicación en Elgin ha sido todo menos sencillo: un arrendador que decidió no renovarles el contrato, un centro comercial que los desalojó meses después de instalarse y, en el local que abrieron en enero del año pasado, operativos de ICE a pocas cuadras que alejaron a los clientes.

López dijo que perdieron aproximadamente el 90% de su clientela durante el punto más alto de la Operación Midway Blitz.

Las ventas diarias cayeron a entre $15 y $30, señaló. Dulces sin vender se tiraban. Finalmente cerraron ese local y encontraron un nuevo espacio, donde operan actualmente, pero el depósito agotó los pocos recursos que les quedaban, y la renta estaba por vencer.

Entonces llegó la llamada de la Cámara.

“Imagínese”, dijo López. “Mi corazón latió bien, bien mucho. En realidad no teníamos… ya estábamos cerrando”.

López y Godínez planean usar los $1,500 para cubrir la renta y mantener abierto Dulces Clara.

“Ahí vamos, al día a día, con el negocio para adelante”, dijo Godínez.

La pareja también habló del valor sentimental de sus productos. Clientes de otros estados entran, ven un dulce que reconocen de su infancia y se emocionan hasta las lágrimas. López dijo que a ella también le pasa.

“Cuando llegan a la tienda de nosotros y ven un dulce mexicano, ellos se remontan a su tiempo cuando eran niños”, dijo. “La felicidad de recordarse cuando no tenían dinero y deseaban aquel dulce y nunca se lo pudieron comprar. Y ahora comprárselo. Y está aquí, a la mano”.

Sandra de la Rosa Blanco dirige Artenofre Colombia, comercializadora de café colombiano. (Cortesía) Crédito: Cortesía

Sandry’s Holy Coffee / Artenofre Colombia, LLC (Portage Park)

Sandra de la Rosa Blanco dirige Artenofre Colombia (sandrysholycoffee.com) en Portage Park, donde vende café colombiano proveniente de una región de cultivo indígena, importado a través de su hermana y su cuñado. Comercializa sus productos en mercados y eventos comunitarios en toda la ciudad.

El circuito de eventos, que antes era su principal fuente de ingresos, se volvió casi insostenible el año pasado, dijo. Las tarifas para vendedores se duplicaron o triplicaron en algunos casos. La actividad de control migratorio redujo la asistencia, y los aranceles a productos importados la obligaron a subir precios.

“El evento que te costaba $50, ahora te cuesta $100”, dijo a La Raza. “El que te costaba $300, ahora te cuesta $500. Entonces uno tiene que ver costo-beneficio”.

Ahora se niega a viajar más de 40 millas para un evento, fija un tope de $300 en tarifas y ha cambiado su enfoque hacia espacios gratuitos o de bajo costo, como escuelas, iglesias y cámaras de comercio, donde sí llegan compradores.

La subvención cubrirá las tarifas de eventos de la temporada y posiblemente un teléfono nuevo, que no es un lujo, sino una necesidad, dijo. Su mercadeo depende de las redes sociales, y el café debe verse tan bien como sabe.

De la Rosa Blanco afirmó que vende más que un producto. Cuando participa en un mercado, habla sobre el origen del café, qué es un tinto y cómo se cultivan los granos. Muchos de sus clientes, chicaguenses blancos y latinos nacidos en Estados Unidos, han visitado Colombia o desean hacerlo. La venta es también un intercambio cultural, explicó.

“Yo no solamente vendo café”, dijo. “Yo transmito cultura, conocimiento, experiencia”.

Erick Camargo, propietario de Epic Studio, escuela de barbería y estilismo. (Cortesía) Crédito: Cortesía

Epic Studio (Belmont Cragin)

Erick Camargo, quien ha dirigido Epic Studio (epicstudiobarberschicago.zoca.com) en Belmont Cragin durante casi dos décadas, dijo que su escuela, que capacita a estudiantes desde los 15 años para convertirse en barberos con licencia, perdió aproximadamente el 60% de su clientela. Con menos clientes de pago, cubrir los gastos básicos se volvió difícil, al igual que comprar materiales para los estudiantes.

“En estos tiempos es muy duro”, dijo Camargo a La Raza. “Como no tenemos clientes, se nos acerca la luz, el gas… y como tenemos estudiantes, a veces no teníamos para libros”.

La subvención, dijo, se destinará a suministros para los estudiantes y a mantener la escuela en funcionamiento.

“Es un orgullo que nos hayan reconocido”, dijo. “Un apoyo muy grande”.

La academia de Camargo ofrece una vía hacia los oficios para jóvenes latinos que, de otro modo, podrían tener pocas opciones. Una licencia de barbería, señaló, es portátil: los graduados pueden llevarla a Miami, abrir su propio negocio y construir algo propio.

Epic Studio se enfoca en que sus estudiantes “agarren su licencia y puedan obtener su barbería o trabajar en el centro sin problemas”, dijo. “Con esa licencia ellos pueden irse a Florida, Miami, y pueden abrir su barbería”.

El consejo de Camargo para otros empresarios latinos es seguir adelante y apoyarse mutuamente.

“Yo sé que está fuerte”, dijo. “Pero con fe, con fe movemos el mundo juntos. Y si nosotros nos apoyamos, nada nos podía parar”.

Los otros beneficiarios de las microbecas RCI son

María Moreno de Alex la Michoacana (Belmont Cragin), Alma Gómez de Salon Zoey (Rogers Park), Hector Saldaña de Taquería Los Molcajetes (Lockport), Nieves Almaraz de How To Beauty & Barber Academy (Cicero), Araceli Nacipucha de Los Barriles Restaurant-Sport-Bar (Albany Park), Verónica Sánchez de BuenGro (South Chicago) y Virginia Moreno de Moreno Envíos Corp (Pilsen).

La Fundación IHCC ha indicado que se planea una segunda ronda de subvenciones RCI.

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