Cómo cambiarle el nombre a una escuela pública en Chicago

La Junta de Educación de Chicago tiene un proceso para cambiar el nombre de una de sus escuelas públicas.

El primer paso lo tiene que dar el Concilio Escolar Local (LSC, en inglés). El concilio debe votar para aprobar el inicio del proceso. Esto quiere decir que el LSC decidió que es una buena idea cambiar el nombre de su respectiva escuela.

Bajo las reglas de la Junta de Educación, se le permite a cada comunidad quitar o remover un nombre de un plantel si este nombre ya no tiene ninguna relación con la actual población de la comunidad.

El segundo paso del LSC es involucrar a la comunidad, tener reuniones públicas y hacer que los estudiantes también participen. Y debe el LSC crear un plan de equidad.

El tercer paso es seleccionar tres nombres. Cada nombre en la lista debe ser de una persona que haya hecho una significante contribución a la sociedad.

Y, además, los tres nombres deben ser de personas que tengan al menos seis meses de haber fallecido. El concilio, los estudiantes y la comunidad deben votar para la selección de uno de los tres nombres.

Al final, el LSC y el director del plantel deben enviar el nombre que recibió más votos a la Junta de Educación de Chicago, la cual da su aprobación.

Desde el año 2020, cuando esta iniciativa de poder renombrar escuelas se aprobó, nueve escuelas públicas han cambiado su nombre.

Entre las escuelas que lo han hecho figuran la Primaria Enrico Tonti en West Lawn que cambió su nombre a Academia Monarcas y la Primaria Christopher Columbus en Ukraine Village que cambió su nombre a Primaria Ruth Bader Ginsburg, quien fuera jueza en la Corte Suprema.

La comunidad del Barrio de las Empacadoras está en el proceso de cambiar el nombre del Centro Cultural César Chávez debido a los reportes, revelados por The New York Times, de presunto abuso sexual en contra de Chávez, histórico líder del sindicato campesino UFW.

Además está el caso del posible cambio de nombre a la Primaria Joseph E. Gary en La Villita.

Gary fue el juez en cuya corte fueron encontrados culpables ocho anarquistas en el contexto de las manifestaciones en pro de derechos laborales y el bombazo contra policías en mayo de 1886 en Chicago. Gary fue quien luego sentenció a muerte a cuatro de ello, en un juicio que fue considerado irregular e injusto.

Un comité local de activistas busca cambiar el nombre de este plantel al de Primaria Marcos Muñoz, un organizador con César Chávez. Muñoz, quien vivía en La Villita, falleció en 2021 en Chicago, pero su también aparece en un segundo reportaje del New York Times sobre abusos contra mujeres en el sindicato de Chávez, que se publicó el 13 de junio 2026.

Ese reportaje detalla los casos de cerca de 12 mujeres jóvenes que presuntamente sufrieron acoso o abuso por parte de hombres del sindicato campesino. Los hechos ocurrieron en diferentes ciudades y en diferentes fechas.

En dicho reportaje está el caso de la enfermera Caitlin McCarthy a quien Chávez acuso de ser “una peligrosa operativa” o espía y de “haber inventado un cargo de violación” contra Marcos Muñoz.

McCarthy en el artículo dice que ella “recibió trato abusivo y sexista” de Muñoz, quien era su supervisor.

Tras las revelaciones de The New York Times, hay quienes consideran que sería injusto nombrar a la Primaria Gary por Marcos Muñoz.

Pero hay muchos más nombres de personajes hispanos lustres de dónde escoger para nombrar una escuela y motivar a los estudiantes.

He aquí 11 nombres que pueden ser considerados para cambiarle el nombre no solo a la Primaria Gary en La Villita sino a otras escuelas públicas en las comunidades hispanas de Chicago.

Nellie Campobello (1900-1986), autora del libro ‘Cartucho’, maestra de ballet y danzante de baile folclórico.

Carlos Cortez (1925-2005), un artista y grabador de origen mexicano y alemán quien en su juventud fue pacifista. El Museo Nacional de Arte Mexicano en Pilsen conserva sus grabados.

Manuel Gamio (1883-1960). considerado el primer antropólogo mexicano y autor del libro ‘El inmigrante mexicano publicado’ en 1931.

Eduardo Galeano (1940-2015), escritor uruguayo autor del libro ‘Las venas abiertas de América Latina’.

Frida Kahlo (1907-1954), pintora mexicana cuya fama es ahora mundial. Fue esposa de Diego Rivera.

Macondo, el nombre del pueblo en la popular novela ‘Cien años de soledad’ del autor colombiano Gabriel García Márquez.

Carlos Monsiváis (1938-2010), escritor mexicano y cronista de la Ciudad de Mexico.

Silvestre Revueltas (1899-1940), uno de los mayores compositores mexicanos, autor de obras sinfónicas como ‘Sensemayá’ y ‘La noche de los mayas’. Vivió en Chicago en la década de 1920.

Diego Rivera (1886-1957), uno de los tres grandes muralistas de Mexico.

Juan Rulfo (1917-1986), escritor mexicano, autor de la novela ‘Pedro Páramo’.

David Alfaro Siqueiros (1896-1974), uno de los tres grandes muralistas de Mexico.

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