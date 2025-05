Comunidad de La Villita exige rebautizar a escuela que lleva el nombre del juez que condenó a los Mártires de Chicago

Miembros de la comunidad de La Villita salieron este miércoles 30 de abril a protestar porque el Concilio Local Escolar y el director la Primaria Gary votaron hace dos meses no cambiar el nombre de esta escuela, que lleva el nombre del juez que ejecutó a cuatro de los Mártires de Chicago.

Lupe Lozano, líder comunitaria y presidenta del Comité para Renombrar a la Escuela Gary, dijo en una conferencia de prensa al lado de la escuela que el Concilio Local Escolar (LSC) de la Primaria Joseph E. Gary toma esa decisión a pesar de que ella y otros miembros entregaron 900 peticiones a favor de cambiarle el nombre a este plantel.

Las peticiones fueron firmadas por vecinos y padres de los estudiantes que viven cerca de la escuela, localizada en la Lawndale y la Calle 31 en La Villita.

Durante la conferencia de prensa varios de los activistas que piden el cambio el nombre a la escuela portaban coloridas pancartas.

Algunas decían “Los derechos de los trabajadores son derechos humanos” y “Cambien el nombre a la Escuela Gary”.

Otras pancartas decían “Cambien el nombre. No sigan causando daño a nuestra comunidad”.

Nora Diaz, una residente de la comunidad, dijo durante la conferencia que ella tiene una hija que pronto asistirá a la Escuela Joseph E. Gary.

Dijo que le gustaría que le pusieran a la escuela “el nombre de alguien del que yo esté orgullosa”.

Ella dijo que el juez Joseph E. Gary, por quien se nombró esta escuela, “era un juez injusto que odiaba a los inmigrantes”.

Francisco Rojas, 25 años, dijo durante la conferencia que él quiere un nombre que “honre la cultura y las luchas de la comunidad inmigrante” como La Villita.

Rojas, ahora un trabajador social, dijo que de niño él y sus tres hermanos asistieron a la Primaria Gary. Dijo que en una clase de historia realmente supo quién había sido el juez Gary, pero al no poder hacer nada a esa corta edad, lo dejó pasar.

Pero ahora Rojas dijo que apoya el cambio de nombre y recalcó que su padre, originario de Michoacán, vino a este país “buscando dignidad” y que quiere para la Escuela Gary otro nombre que “represente los sueños y luchas” de la comunidad.

Después de asistir a la Gary, Rojas estudió en la preparatoria Whitney Young y después a una universidad.

“Estoy aquí demostrando mi apoyo al cambio de nombre”, preciso Rojas.

Lozano y otros activistas presentes como Evelyn Chinea, la esposa del congresista Jesús ‘Chuy’ García, y Bernardino Echeverría y Andrea Muñoz dijeron que están pidiendo a la comunidad que llamen al teléfono de la escuela y exijan que se le cambie el nombre.

Miembros de la comunidad de La Villita exigen que se le cambie el nombre a la escuela primaria Gary. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Por su parte, el concejal Michael D. Rodríguez, del Distrito 22, tomó la palabra para explicar los sucesos del Caso Haymarket y el papel que desempeñó el juez Gary en 1886.

“Joseph E. Gary fue el juez durante el Caso Haymarket en 1886, uno de los juicios más infames en la historia de Estados Unidos”, dijo Rodríguez. “El juicio ocurrió después de una protesta laboral en Haymarket Square en Chicago, donde mientras los trabajadores luchaban por una jornada de 8 horas, una bomba fue lanzada, matando al menos a un policía. La policía entonces disparó y mató a varios civiles. Ocho organizadores laborales fueron arrestados y acusados, a pesar de no tener pruebas o evidencia de que algunos de ellos habían lanzado la bomba, algunos de ellos ni siquiera estaban presentes. El juicio es visto como prejuicioso, injusto y motivado por la política”.

Rodríguez continúo diciendo: “La evidencia cuestionable del juez Joseph E. Gary incluyo creencias políticas y asociaciones en vez de pruebas directas. Él se rehusó a volverlos a juzgar cuando era evidente que el jurado pudo haber sido influenciado por presión publica y prejuicios. Él presidió sobre un hondamente fallido proceso legal que muchos argumentan se proponía derrocar al movimiento obrero y estaba dirigido a intimidar a inmigrantes y a trabajadores”.

“Cuatro de los acusados fueron horcados, otro murió por suicidio en la cárcel y los otros tres fueron perdonados por el gobernador de Illinois Peter Altgeld en 1893. El gobernador Altgeld llamó al juicio, y citamos, “una perversión de la justicia y fuertemente criticó al juez Gary”, finalizó diciendo Rodríguez, “Hoy en día los historiadores y activistas recuerdan el juicio en el Caso Haymarket como un símbolo de injusticia y Joseph E. Gary como una figura clave en esta represión, como es reflejado en el mural en la Escuela Gary”.

El muralista Arturo Fresán, con la ayuda de los estudiantes del proyecto Yollocalli del Museo Nacional de Arte Mexicano, creó el mural que se titula “Que la libertad nos bese en los labios siempre”.

Aparte de los 900 padres y vecinos que firmaron las peticiones, otras 27 organizaciones apoyan el cambio de nombre.

Carl Rosen, presidente del sindicato The Union for Everyone, dio que tener ese nombre en un plantel en donde acuden los hijos de los inmigrantes es “una absoluta distorsión”.

Rosen agregó que un nombre como el de Marcos Muñoz, organizador y colega de César Chávez, sería un buen nombre para esta escuela.

Rosen llamó a Muñoz, quien se estableció en la Villita en la década de 1970, “un buen y justo hombre quien enseñó a los vecinos a reconstruir su comunidad y a organizarse en clubs de cuadra”.

La respuesta de CPS

Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), a las que pertenece la Primaria Gary, hicieron la siguiente declaración a La Raza:

“El Consejo Escolar Local (LSC, por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria Joseph E. Gary ha entablado conversaciones sobre la posibilidad de cambiar el nombre de la escuela. El LSC votó en contra de iniciar el proceso de cambio de nombre el 12 de marzo de 2024 y nuevamente el 14 de enero de 2025, con ocho miembros votando en contra de iniciar el proceso y dos abstenciones”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.