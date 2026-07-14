Cuba en agonía a causa de un bloqueo por EEUU que ha durado ya 64 años

Cuba para los latinoamericanos, y en particular para los mexicanos por su cercanía, siempre ha sido una fuente de cultura, de música y de alegría.

Los músicos cubanos le han dado al mundo el mambo, la rumba, el chachachá y el danzón.

De Cuba han salido figuras musicales como Celia Cruz, Pérez Prado, Benny More, Omara Portuondo y muchas figuras musicales más.

Además, el cine mexicano en particular ha resaltado las figuras y los bailes de estrellas “rumberas” como Ninón Sevilla, María Antonieta Pons, Amalia Aguilar y Rosa Carmina.

En la época después de la Revolución Cubana, esta isla caribeña le dio al mundo, y a los latinoamericanos en especial debido al idioma español compartido, figuras como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Sara González y Noel Nicola y otros como Carlos Puebla.

Estos fueron los tiempos de la Nueva Trova cubana que inspiró a muchos Jóvenes en varios países a redescubrir el propósito social de cantar y entretener o más bien educar a la gente.

Y hablando de canciones y de poesía, ¿quién no ha leído los ‘Versos sencillos” de José Marti, el ‘Apóstol de la Independencia Cubana’?.

El lector se preguntará y bueno, ¿a qué viene todo esto sobre Cuba?

La razón es esta: desde el 7 de febrero de 1962 Estados Unidos ha mantenido un bloqueo al comercio con Cuba.

El presidente John F. Kennedy, un demócrata y católico a la vez, implementó este bloqueo que a la fecha cumple 64 anos de duración.

¿Qué significa el bloqueo? Que Cuba, este país en el Caribe, enfrenta poderosos obstáculos para su comercio con otros países.

La razón por la que Kennedy llevó a cabo este embargo fue la tensión de la Guerra Fría, que dividió a los países en dos bandos: los países capitalistas como Estados Unidos y los países comunistas como la Unión Soviética. Estas dos potencias se disputaban el planeta.

¿Y cuál es el resultado después de 64 años de este bloqueo a Cuba por un país vecino?

Miles de niños en Cuba menores de siete años ya no reciben leche.

En Cuba solo hay dos horas de electricidad cada día.

El agua para consumo humano ya no se puede purificar y pompear a las ciudades.

La comida se pudre en los refrigeradores por falta de electricidad.

El petróleo que compra Cuba no llega a la isla debido al boqueo de este país.

Algunas medicinas prometedoras que combaten el Alzheimer y la diabetes, desarrollados por doctores en Cuba, no se puedan conseguir por personas en Estados Unidos debido al bloqueo del gobierno.

Estos últimos datos son del grupo Levántate por Cuba, el cual pide que cese este longevo bloqueo y embargo a Cuba y que EEUU deje de amenazar a Cuba.

En la década de 1950, La Habana, Cuba, era considerada la “París del Caribe” y miles de turistas americanos y varios artistas de Hollywood como Gary Cooper, Errol Flynn y otros más visitaban La Habana para divertirse.

Es una tragedia humana que un país tan rico como Estados Unidos quiera hacer morir de hambre a un vecino país como Cuba por el solo hecho de que los cubanos no piensan lo mismo ni creen lo mismo que los estadounidenses.