Tres vigilias en Chicago para recordar y exigir justicia para los migrantes muertos en operativos de ICE

Tres vigilias se llevaron a cabo en Chicago esta semana en memoria del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años y constructor de viviendas, quien fue tiroteado el pasado 7 de julio en Houston, Texas, por un agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Salgado Araujo, quien ya tenía varias décadas en este país, justo manejaba rumbo a la construcción de una vivienda en compañía de su equipo de trabajadores cuando fue interceptado por agentes de ICE.

Después del incidente en el que falleció Salgado Araujo, las autoridades federales trataron de culpar al inmigrante de haber tratado de arrollar con su vehículo al agente de ICE, pero esa versión se desmoronó después de que el abogado de dos de los pasajeros que viajaban con Araujo indicó que ellos dijeron que en ningún momento el fallecido había tratado de atacar a los agentes con su auto, una van blanca.

A solo cuatro días del incidente en el que perdió su vida Salgado Araujo, en el estado de Maine murió otro inmigrante: Johan Sebastián Durán Guerrero, de origen colombiano y tan solo 25 años y quien también manejaba antes de ser interceptado por agentes de ICE.

En el caso de Durán Guerrero, como en el de Salgado Araujo, se reveló que ninguno de ellos era la persona que buscaba ICE al momento de los dos incidentes letales.

La comunidad y líderes del Concilio Comunitario de La Villita recordaron a las víctimas de agresiones mortales de ICE en una vigilia en el Arco de La Villita, Chicago. (Cortesía Baltazar Enríquez) Crédito: Cortesía

Vigilia bajo los Arcos de La Villita

El miércoles 15 de julio por la tarde se llevó a cabo una vigilia a la sombra de los Arcos de La Villita justo en las calles Albany y 26.

Ahí, miembros de la comunidad y líderes del Concilio Comunitario de La Villita recordaron no solo a Salgado Araujo y a Durán Guerrero sino también a otras víctimas de agresiones mortales de ICE.

Entre los nombres que los manifestantes mencionaron, incluso en las pancartas que portaban, figuraron los de Silverio Villegas González, quien fue muerto por un agente de ICE el 12 de septiembre de 2025 en Franklin Park, Illinois, después que Villegas González había dejado a sus hijos en la escuela.

Otros dos fallecidos durante un operativo de ICE en Minneapolis fueron Nicole Good, de 37 años y madre de tres; y Alex Pretti, un enfermero de 37 años también.

También mencionada en esta vigilia de vecinos de La Villita fue Miramar Martínez, quien sobrevivió a un tiroteo de cinco balazos por un agente de ICE en la comunidad de Brighton Park, en Chicago, el 4 de octubre de 2025.

Baltazar Enríquez, presidente del Concilio Comunitario de La Villita, dijo a La Raza que la comunidad está indignada por los recientes sucesos contra inmigrantes.

“Ya contactamos a Amnistía Internacional y al Comité sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, dijo Enríquez. “Estamos pidiendo que visiten Chicago para investigar estos incidentes”.

Enríquez dijo que temen que los derechos constitucionales y el debido proceso de los inmigrantes está siendo violado.

Ante los medios, los participantes en la vigilia dijeron que ellos “estan motivados por amor a su comunidad y a su gente” y es por eso que salieron a llamar la atención sobre estos incidentes en donde varias personas han perdido la vida, incluyendo 14 mexicanos muertos bajo custodia de ICE y tres en operativos de inmigración.

Vigilia bajo un mural comunitario

El Comité de Derechos de Inmigrantes llevó a cabo una vigilia el miércoles 15 de julio de las 8 pm en Adelante, al lado del mural ‘Nuestras historias’, justo en la Pulaski Road cerca de la Calle 26 en La Villita.

La vigilia exigió, segun los volantes del evento, “justicia para las víctimas de ICE” y se enfocó en la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, quien era un conocido en el ámbito de la construcción en la ciudad de Houston, Texas.

Igual que el colombiano Durán Guerrero, quien dejo a una hija de tres años, Salgado Araujo era un hombre de familia.

Y como lo eran también Silverio Villegas, Nicole Good y Alex Pretti.

Esta vigilia en La Villita fue organizada por la Alianza de Chicago contra el Racismo y la Represión Política.

“DHS inicialmente reclamó que Araujo no escuchó una orden de que se moviera a la orilla y que él intento pegarle a un agente”, dijo este grupo en un comunicado.

“Ahora DHS ha admitido que ellos identificaron al auto y a la persona equivocada”, dijo este grupo en un comunicado.

“La comunidad se unió para llevar a cabo esta vigilia por justicia para Araujo y Durán Guerrero y demandar justica por todas las víctimas de ICE y exigir que ICE sea abolido”, dijo el comunicado.

El Frente Nacional de Inmigrantes en el entorno de la Iglesia San Procopio, calles Allport y 18 en Pilsen, Chicago, y condenó las muertes de migrantes cometidas por ICE. (Cortesía Carlos Arango) Crédito: Cortesía

Vigilia en Pilsen junto a San Procopio

Una tercera vigilia fue llevada a cabo por el grupo Frente Nacional de Inmigrantes en el entorno de la Iglesia San Procopio, calles Allport y 18 en Pilsen.

Este grupo dijo que “condena el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo a manos de ICE ocurrido en Houston, Texas, por el cual ICE no tiene ninguna justificación”.

Este grupo añadió que la política de Donald Trump en torno a los inmigrantes “debe ser enérgicamente condenada”.

Carlos Arango, presidente del Frente Nacional de Inmigrantes, dijo que, en todos los medios, tanto familiar como conocidos describieron a Salgado Araujo como un hombre de familia.

“Primeramente, nos sumamos al dolor de toda la familia Salgado por su enorme pérdida”, dijo Arango, y se reiteró que Salgado Araujo era “Un hombre de trabajo y dedicado a su familia”.

“Me está matando”, fueron las últimas palabras de Salgado Araujo, un inmigrante de origen mexicano.

Hasta el momento ya existe una investigación de este lamentable suceso y por su parte la

familia está pidiendo una investigación independiente.

Arango agregó que “al fin el gobierno mexicano se ha decidido a demandar a ICE en las cortes estadounidenses, no solamente por el caso del señor Salgado sino por las 17 personas que han muerto bajo la custodia de ICE. En Illinois seguimos esperando la justicia para Silverio Villegas González, asesinado a mansalva por ICE el 12 de septiembre de 2025 durante la Operación Midway Blitz.”

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