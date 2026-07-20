Instalarán aire acondicionado en instalaciones de parques de Chicago en vecindarios vulnerables al calor

El alcalde Brandon Johnson y el Distrito de Parques de Chicago anunciaron la primera fase de un plan de $1 millón para modernizar los sistemas de aire acondicionado en 42 casas de campo (fieldhouses) de parques ubicados en las comunidades de la ciudad con mayor riesgo para la salud durante episodios de calor extremo.

Varios vecindarios de mayoría latina del suroeste de la ciudad figuran entre los principales beneficiarios.

Los fondos provienen de la asignación de $45 millones del excedente del Financiamiento por Incremento de Impuestos (TIF, por sus siglas en inglés) que Johnson destinó al Distrito de Parques en 2026. Según la ciudad, el proyecto busca corregir décadas de falta de inversión en comunidades que hoy enfrentan los mayores riesgos para la salud durante olas de calor extremo.

“Durante demasiado tiempo, las comunidades que han sufrido los mayores impactos del calor extremo también han cargado con el peso de la falta de inversión en los recursos necesarios para mantener seguros a sus residentes”, dijo Johnson en un comunicado de prensa.

El alcalde añadió que la inversión busca garantizar que “todos los residentes, sin importar su código postal, tengan acceso a espacios seguros y acogedores donde puedan refrescarse durante episodios de calor peligroso”.

Los sitios fueron seleccionados con base en el Índice de Vulnerabilidad al Calor (Heat Vulnerability Index, HVI) de Chicago, una herramienta desarrollada por el Buffett Institute for Global Affairs de la Universidad Northwestern, a través de su grupo de trabajo Defusing Disasters, con apoyo de investigación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Ciudad de Chicago.

De los 42 parques seleccionados, 19 se encuentran en áreas comunitarias clasificadas como de “Mayor vulnerabilidad” y 21 en zonas catalogadas como “Vulnerables”, según el análisis basado en datos del Distrito de Parques.

Un mapa publicado por la agencia muestra que gran parte de los parques ubicados en las zonas de “Mayor vulnerabilidad” se concentran en un corredor que va desde La Villita (Little Village) hasta Gage Park, Brighton Park y Back of the Yards, además de otro grupo en Belmont Cragin y Hermosa, todos vecindarios de mayoría hispana, de acuerdo con datos del censo.

Los parques en vecindarios latinos incluidos en el plan

Entre los parques cuyas casas de campo recibirán mejoras en sus sistemas de aire acondicionado durante 2026 se encuentran varios ubicados en el corazón de comunidades de mayoría latina:

Piotrowski Park (4247 W. 31st St.), el parque más grande de La Villita, en la comunidad de South Lawndale.

Shedd Park (3660 W. 23rd St.), también en La Villita.

Washtenaw Park, igualmente ubicado en South Lawndale.

Gage Park (2411 W. 55th St.), en el vecindario del mismo nombre, donde vive una de las mayores concentraciones de residentes de origen mexicano en la ciudad.

Kelly Park (2725 W. 41st St.), en Brighton Park, una comunidad donde aproximadamente el 85% de la población es latina.

Cornell Square Park (1809 W. 50th St.) y Davis Square Park (4430 S. Marshfield Ave.), ambos en Back of the Yards.

Sherman Park (1301 W. 52nd St.), también en Back of the Yards, identificado como un “proyecto próximo” dentro del plan.

Cragin Park (2611 N. Lockwood Ave.), en Belmont Cragin, otro de los principales bastiones de población latina de la ciudad.

Ken-Well Park (2945 N. Kenosha Ave.), en Hermosa.

Pasteur Park (5825 S. Kostner Ave.), en West Elsdon.

De los 42 sitios contemplados, 20 contarán con sistemas de aire acondicionado modernizados antes de que concluya el verano de 2026 y otros 10 estarán terminados antes de finalizar el año. Además, ya se trabaja en el diseño de otros 12 proyectos de infraestructura de mayor escala, que se incorporarán al programa una vez concluyan.

Angela Tovar, directora de Sostenibilidad de la Ciudad y comisionada del Departamento de Medio Ambiente, señaló en un comunicado que el calor extremo representa uno de los desafíos climáticos más urgentes para Chicago.

La ciudad destacó que las temperaturas peligrosamente altas constituyen una importante emergencia de salud pública para los residentes y que el Distrito de Parques aprovechará este programa piloto para probar tecnologías innovadoras y de bajo costo que permitan enfriar estos espacios con miras a ampliar la iniciativa en el futuro.

Más opciones para refrescarse

Además de las mejoras en los sistemas de aire acondicionado, el Distrito de Parques recordó que los residentes tienen acceso a 22 playas a lo largo del lago Michigan y una playa interior en Humboldt Park, así como a 77 piscinas cubiertas y al aire libre y más de 240 áreas de juegos acuáticos distribuidas en parques de toda la ciudad.

Asimismo, un dosel urbano de más de 250,000 árboles proporciona sombra y ayuda a mitigar las inundaciones, ofreciendo un alivio adicional durante los días de calor extremo.

Para consultar los horarios de albercas, playas y centros de enfriamiento cercanos, los residentes pueden visitar el sitio web del Distrito de Parques de Chicago o llamar al 311.

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