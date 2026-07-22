Noche de bohemia para sufragar costo de montar obra de teatro

Una noche de bohemia se llama el evento musical de este viernes 24 de julio en la sede de la organización Latinos del Suroeste, 4051 W. 63 Street, Chicago, Illinois, 60629.

El evento, a cuya entrada se sugiere una donación de $20, se llevará a cabo de 6 pm a 9 pm.

Amenizarán el evento Arcadio Delgado, Alfonso Seiva, Omar López, el Gallito de Jalisco y Roberto Díaz Blanquell.

La noche de bohemia, de guitarras y de canciones será para recaudar fondos para la puesta en escena de la obra de teatro ‘Lucy González de Parsons: de Haymarket a La Villita’, la cual se presentará en la Galería Citlalin en Pilsen en el mes de agosto y parte de septiembre.

Para más información, llamar a los teléfonos: 708-715-0714 y 773-581-1900.

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