Festival de la Mariposa Monarca celebra la cultura y la resiliencia inmigrante en Glandale Heights, IL

El Festival de la Mariposa Monarca, el cual se pospuso en 2025, regresa el viernes 7 de agosto 2026 de 4 a 11 pm en el Camera Park, en Glendale Heights, Illinois.

Este evento es auspiciado por la organización Immigrant Solidarity DuPage (ISD).

Los dirigentes de esta organización prometen al público “una velada alegre y colorida de música, cultura y gastronomía mexicana, así como una celebración comunitaria”.

Cristóbal Cavazos, director de Casa DuPage, dijo que este festival, que fue iniciado en 2018, fue cancelado el año pasado debido al desafío que enfrentaba la comunidad inmigrante durante la Operación Midway Blitz.

Los organizadores dijeron que este festival regresa con resiliencia y fuerza.

“El Festival de la Mariposa Monarca siempre ha representado, de manera colorida y poderosa, la transformación y la resistencia”, afirmó Gaby Hernández Chico, de Immigrant Solidarity DuPage. “Su regreso este año refleja el espíritu inquebrantable de nuestras familias inmigrantes, que siguen levantándose, reconstruyendo y prosperando a pesar de la adversidad”.

Las mariposas monarcas realizan una migración de 3,000 millas desde Michoacán, en México, cruzan Estados Unidos y llegan hasta el sur de Canadá.

En su odisea, las mariposas monarcas llegan en tan solo una generación desde el norte hasta los santuarios en Michoacán. Sin embargo, para su regreso a Canadá pueden tomar de tres a cinco generaciones. Estas frágiles pero viajeras mariposas pueden llegar a vivir de ocho a nueve meses durante su largo viaje.

Se anuncio que el lema de este año del festival es “Resistencia cultural”.

El festival de este año contará con:

Presentaciones culturales en vivo que muestran diversas tradiciones, desde las comunidades inmigrantes del condado de DuPage hasta las del México ancestral.

Corredor artístico con un mural pintado en vivo en el lugar en honor a Silverio Villegas, migrante muerto a manos de ICE, además de una instalación artística que presenta a destacados artistas y muralistas mexicanos radicados en Chicago, famosos por su obra notable y de gran valor cultural en el barrio de Pilsen como lo son Héctor Duarte, Roberto Ferreyra, Alma Domínguez, Patricia Acosta y Gabriela Juárez.

También se presentarán las bandas de rock mexicano Los Corb y El Circo, así como danzantes indígenas y aztecas.

Ademas se presentarán grupos de música regional mexicana de la zona y actividades familiares para celebrar la importancia ecológica y cultural de la mariposa monarca.

Habrá vendedores locales de comida que ofrecerán sabores auténticos de toda América, prometen los organizadores.

Y sin faltar, puestos de recursos comunitarios que conectan a los asistentes con programas de ISD, iniciativas de defensa de derechos y oportunidades de voluntariado.

“El Festival de la Mariposa Monarca ha sido durante mucho tiempo un pilar de la programación cultural de ISD, ofreciendo un espacio alegre donde las familias pueden reunirse, celebrar su herencia y fortalecer los vínculos comunitarios”, dijo Gaby Hernández. “Su regreso representa no solo una celebración, sino también un momento de sanación colectiva y de avance hacia el futuro”.

Immigrant Solidarity DuPage (ISD) es una organización comunitaria dedicada apoyar a las familias inmigrantes mediante la defensa de sus derechos colectivos, se reiteró.

Para más información, el público puede llamar a Casa DuPage al teléfono: 331-716-7193.

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