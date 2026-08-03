Lanzan nuevo programa de subvenciones en apoyo de pequeñas empresas de Chicago

La Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois otorgará $260,000 en subvenciones a pequeños negocios del área de Chicago como parte de un esfuerzo para ayudar a los emprendedores a recuperarse de los desafíos económicos, incluidas las interrupciones que han afectado a las comunidades inmigrantes.

La fundación entregará 52 subvenciones de $5,000 cada una a través de su Iniciativa de Comunidades Resilientes (Resilient Communities Initiative, RCI), financiada mediante una subvención de Searle Funds en The Chicago Community Trust, a través de la iniciativa Responsive, Local Economies.

De acuerdo con la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois (IHCC Foundation), las subvenciones están destinadas a ayudar a los pequeños negocios a cubrir gastos operativos esenciales, como renta, nómina, inventario, servicios públicos y otros costos de funcionamiento.

La primera fase del programa estará dirigida a negocios ubicados en varias comunidades predominantemente latinas, entre ellas Pilsen, Brighton Park, McKinley Park, Archer Heights, Barrio de las Empacadoras, La Villita, Chicago Lawn y West Lawn, así como Berwyn y Cicero.

Las solicitudes para la primera ronda de financiamiento abrirán el 24 de agosto de 2026 y cerrarán el 14 de septiembre de 2026. Los beneficiarios de las subvenciones serán anunciados el 1 de octubre de 2026.

Para ser elegibles, los negocios deben haber operado durante al menos dos años, estar registrados y al corriente con el estado de Illinois como una compañía de responsabilidad limitada (LLC) o estar registrados ante su municipio como propietario único. Además, los solicitantes deberán contar con una licencia comercial vigente, emplear a 10 trabajadores o menos y operar únicamente un establecimiento elegible por propietario.

Como parte del proceso de solicitud, los solicitantes deberán presentar una declaración escrita de hasta 250 palabras explicando cómo las redadas y las operaciones de inmigración afectaron a su negocio. La fundación indicó que las solicitudes deberán incluir evidencia de impactos documentados, como disminución de ingresos, reducción en el número de clientes, recorte en los horarios de operación, cancelación de eventos u otras pérdidas económicas.

Jaime di Paulo, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois, afirmó que las subvenciones buscan brindar alivio a los negocios que han enfrentado importantes desafíos.

“Estamos profundamente agradecidos por esta oportunidad de apoyar a los pequeños negocios que han enfrentado enormes desafíos durante el último año, particularmente aquellos afectados por las interrupciones experimentadas por muchas de nuestras comunidades inmigrantes”, dijo di Paulo en un comunicado. “Estas subvenciones ayudarán a los negocios locales a estabilizarse, recuperarse y continuar siendo la columna vertebral económica de sus vecindarios”.

La iniciativa distribuirá las subvenciones en tres fases a lo largo de un año, con fecha de conclusión el 30 de junio de 2027. La fundación informó que anunciará posteriormente las comunidades elegibles y las fechas de solicitud para la segunda y tercera fases del programa.

Además del programa de subvenciones, la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois organizará eventos de “Compra Local” (Shop Local) y lanzará una campaña digital de narración de historias para destacar a emprendedores y propietarios de pequeños negocios en las comunidades participantes.

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