Colombianos en Chicago siguen con angustia la situación en Colombia tras el terremoto

Las consecuencias del devastador terremoto que azotó recientemente Colombia han provocado una mezcla de miedo y tristeza entre familias colombianas en Chicago, que intentan comunicarse con sus familiares y mantenerse al tanto de las noticias de comunidades en distintas partes del país.

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el occidente de Colombia el lunes 10 de agosto por la mañana, dejando al menos 254 personas muertas y más de 2,500 heridas, según los últimos reportes de las zonas afectadas citados por Reuters disponibles al cierre de esta edición. Los equipos de rescate continúan buscando entre edificios colapsados a posibles sobrevivientes.

El terremoto ocurrió cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se sintió en gran parte de Colombia. Algunas de las zonas más afectadas incluyen Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, donde varios edificios sufrieron daños o colapsaron y residentes tuvieron que evacuar.

Para los colombianos que viven en Chicago, la tragedia ha sido especialmente dolorosa mientras esperan noticias de sus familiares en Colombia.

“Estamos muy tristes y angustiados de ver todo lo que pasó en el suroccidente del país, mucha destrucción, familias sufriendo y el panorama está desalentador”, dijo Erika Salazar a La Raza. “No se sabe por dónde van a empezar para salir de esta situación, solo queda orar, pedir misericordia y que el nuevo gobierno no los deje solos”.

Martha Riveros, originaria de Ibagué, dijo que el terremoto también se sintió con fuerza en esa ciudad.

“Hubo pérdidas materiales”, dijo Riveros. “Pero gracias al Señor, ninguna humana”.

Los pacientes son evacuados de un hospital tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga) Crédito: AP

Mientras las autoridades continúan buscando a personas desaparecidas, algunos colombianos en Chicago esperan noticias de sus familiares y piden apoyo para las comunidades afectadas.

“Por ahora, necesitamos orar para que puedan rescatar a muchas personas con vida y que las afectadas puedan encontrar ayuda oportuna”, dijo Mónica Ocampo. “Gracias a Dios toda mi familia está bien”.

La preocupación es especialmente fuerte entre quienes tienen familiares en las zonas más afectadas. Jhonny Mendoza expresó su tristeza por la situación en Cali, una de las ciudades más afectadas.

“[Me siento] muy triste, mi hermosa Cali está semidestruida. Mucha afectación en todo el occidente del país. Mucha oración, por favor”, dijo Mendoza.

Alexandra Burbano, originaria de Manizales, dijo a La Raza que la ciudad está muy afectada.

“Me he comunicado con mi familia, pero están todos demasiado nerviosos por las posibles réplicas”, dijo Burbano.

Las autoridades colombianas mantienen las labores de búsqueda y rescate mientras continúan evaluando los daños. En Pereira, una mujer fue rescatada con vida después de permanecer casi 38 horas atrapada entre los escombros de un edificio colapsado, en una operación en la que participaron decenas de rescatistas y voluntarios, según Reuters.

El gobierno colombiano también enfrenta presión para coordinar la respuesta ante la magnitud del desastre. Equipos internacionales se han sumado a las labores de emergencia, mientras que Estados Unidos anunció $15 millones en ayuda y envió equipos de búsqueda y rescate, según The Associated Press.

El desastre en Colombia ocurre menos de dos meses después de que dos potentes terremotos devastaran partes de la vecina Venezuela, dejando más de 6,000 muertos y más de 16,700 heridos.

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