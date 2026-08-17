Solidaridad con Colombia, la impopularidad de Trump y ¿los Osos de Indiana?

Familias colombianas en Chicago siguen intentando comunicarse con sus seres queridos tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia y dejó cientos de muertos y una amplia destrucción.

Mientras algunos residentes lograron confirmar que sus familiares están a salvo, persiste la preocupación por los edificios dañados y las necesidades de las comunidades afectadas.

El Consulado de Colombia en Chicago ha recomendado que quienes quieran ayudar hagan donaciones económicas a través de los canales oficiales de la Cruz Roja Colombiana, en lugar de enviar artículos físicos.

“Sí, muchas personas quieren ayudar inmediatamente, pero es importante asegurarse de que el dinero realmente llegue a las comunidades afectadas”, dijo la reportera de La Raza Ashley Quincin durante el programa.

El terremoto y las reacciones de la comunidad colombiana en Chicago fueron uno de los temas discutidos en el más reciente episodio de Voces Abiertas, el programa de La Raza conducido por Jesús Del Toro. La emisión también abordó nuevos cambios en las políticas migratorias, la caída en la popularidad del presidente Donald Trump y el posible traslado de los Chicago Bears a Hammond, Indiana.

Cambios migratorios ponen en riesgo a algunos inmigrantes

Jesús García, experto en inmigración y política, explicó dos decisiones recientes que podrían afectar a inmigrantes en Estados Unidos.

Una corte federal de apelaciones permitió al gobierno de Trump continuar con la cancelación de ciertos programas de parole humanitario que habían permitido la entrada y protección temporal de personas de países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.

Según García, algunas de estas personas podrían quedar sujetas a procedimientos de deportación expedita.

El programa también abordó una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración sobre permisos de viaje al extranjero. El cambio podría afectar a inmigrantes que utilizaban estos permisos para salir de Estados Unidos y regresar legalmente mientras continuaban sus procesos migratorios.

“Muchas de esas personas ya tenían empezando a hacer un historial de trabajo y algunos de ellos pues creando familias también en los Estados Unidos y obviamente esto complica su estancia en el país”, dijo García.

García recomendó que las personas con casos migratorios busquen asesoría de un abogado autorizado, especialmente ante cambios que pueden ser difíciles de interpretar.

Del Toro también advirtió sobre los riesgos de recurrir a notarios o asistentes legales que no están autorizados para ejercer como abogados.

La popularidad de Trump enfrenta nuevos desafíos

La emisión también analizó la situación política de Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

García señaló que una encuesta reciente ubicó la aprobación de Trump en 33%. Entre las principales preocupaciones de los votantes están la economía, el costo de los productos, el empleo, los seguros médicos y los precios de la gasolina.

Aunque Trump mantiene una base sólida dentro del Partido Republicano, García señaló que una baja aprobación presidencial podría influir en las elecciones de 2026. Los votantes independientes, que representan aproximadamente una cuarta parte del electorado en algunos distritos, podrían ser decisivos en varias contiendas por el Congreso.

Los Bears mantienen a Hammond como opción para su nuevo estadio

El último segmento se enfocó en el futuro de los Chicago Bears y la búsqueda de una nueva sede para el equipo.

Ricardo López Juárez, periodista deportivo, explicó que Soldier Field ya no cumple con algunos de los estándares actuales de los estadios de la NFL, particularmente en infraestructura y generación de ingresos.

Los Bears han considerado construir un nuevo estadio en Illinois, primero en Arlington Heights y posteriormente junto a Soldier Field. Sin embargo, la falta de acuerdos sobre incentivos fiscales y financiamiento ha complicado esos planes.

Actualmente, Hammond, Indiana, aparece como la principal opción. Indiana aprobó incentivos fiscales para atraer el proyecto y los Bears han señalado que su principal objetivo es construir su nuevo estadio esa ciudad del noroeste de Indiana.

López Juárez sostuvo que el posible traslado no tendría por qué afectar la identidad de la franquicia.

“Lo más importante es que se respete el nombre del equipo los Chicago Bears”, dijo.

El equipo ha indicado que conservaría el nombre Chicago Bears incluso si construye su nuevo estadio en Indiana.

La conversación también abordó el papel del dinero público en la construcción de estadios. López Juárez puso como ejemplo el SoFi Stadium de Los Ángeles, construido con financiamiento privado, y cuestionó que los gobiernos tengan que asumir grandes costos para financiar instalaciones de equipos profesionales. Y Del Toro comentó que no sería el primer caso de un equipo de la NFL jugando en un estado diferente al de su franquicia, citando que el estadio de los Jets y Giants, equipos de la NFL de Nueva York, se ubica en New Jersey.

Los Bears continúan evaluando sus opciones mientras se preparan para la temporada 2026, después de alcanzar la ronda divisional de los playoffs la temporada pasada.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.