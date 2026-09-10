Jefa de personal del concejal Rodríguez se postula para sucederlo en el Distrito 22

Tras el anuncio del concejal del Distrito 22, Michael D. Rodríguez, de que no buscará su reelección, su jefa de personal, Elianne Bahena, informó que buscará ganar ese escaño del Concilio de Chicago en las elecciones municipales de febrero de 2027

Elianne Bahena, de 30 años, dijo que, si lo permiten los votantes, se convertirá en la primera mujer electa como concejal en el Distrito 22, que abarca La Villita y partes de North Lawndale.

El anuncio de Bahena fue hecho el jueves 10 de septiembre en la Plaza Manuel Pérez en el 4345 W. de la Calle 26, en La Villita.

“Estoy postulándome para concejal porque nuestra ciudad está en una encrucijada y este es el momento para construir un distrito donde cada familia tenga un lugar en la mesa”, dijo Bahena.

Aparte de ser jefa de personal del concejal Rodríguez, Bahena además es la consejera del Distrito 10 de la policía.

Al anunciar sus planes, Bahena fue acompañada por una larga lista de políticos hispanos, incluyendo el congresista Jesús ‘Chuy’ García y la comisionada del Condado Cook Alma Anaya.

“Conozco del compromiso de Ely a la comunidad de La Villita y he visto su coraje de cerca”, dijo el congresista García.

Como parte de sus promesas después de anunciar su candidatura, Bahena dijo a la audiencia que le gustaría organizar un fondo legal para ayudar a los detenidos por los agentes de inmigración y también fundar o abrir una clínica legal para ayudar a las familias inmigrantes en La Villita y sus cercanías.

La candidata Bahena es hija de inmigrantes y parte de la primera generación en su familia que pudo asistir a la universidad.

Ely, como se le conoce, también está vinculada con más de una decena de organizaciones en donde ella ha sido voluntaria o miembro.

Las próximas elecciones municipales en Chicago serán el 23 de febrero de 2027.

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