¿Por qué ICE sigue matando durante sus redadas y operativos de inmigración?

Más de 50 inmigrantes han muerto bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante la actual administración del presidente Donald Trump.

En al menos dos casos recientes, los de Lorenzo Salgado Araujo en Houston y Johan Guerrero en Maine, las víctimas ni siquiera eran el objetivo de los operativos en los que perdieron la vida, informó el periodista Jesús García en el más reciente episodio de ‘Voces Abiertas’, el videopodcast producido por el periódico La Raza de Chicago.

El episodio, conducido por Jesús Del Toro de La Raza, también abordó la contaminación del aire provocada por el humo de los incendios forestales en Canadá, que ha afectado a Chicago y otras ciudades de Estados Unidos, además de ofrecer un análisis de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España.

El caso de Lorenzo Salgado Araujo

García explicó que Salgado Araujo, quien había vivido durante 35 años en Estados Unidos y se encontraba en una etapa avanzada del proceso para obtener la residencia permanente a través de uno de sus hijos, murió a manos de un agente de ICE el pasado 8 de julio en Houston. Posteriormente, agregó, las autoridades manejaron su cuerpo de manera irregular.

“La familia no lo supo. El hijo que estuvo dando declaraciones incluso señaló que él reconoció a su padre por la camioneta”, dijo García.

Según el periodista, el hospital al que fue trasladado el cuerpo no lo registró con su nombre ni conservó sus documentos de identificación, lo que retrasó por varios días que la familia pudiera reclamar sus restos y darle sepultura.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) encabeza una investigación independiente sobre el caso, luego de que la ciudad de Houston declinara investigarlo al considerarlo un asunto federal. El Condado de Harris sí abrió una pesquisa, aunque sin la cooperación de las autoridades federales, que impidieron a los investigadores del condado revisar la escena.

Las autoridades federales sostuvieron que en la camioneta de Salgado Araujo se habrían encontrado presuntos restos de metanfetamina. Sin embargo, la familia afirma que la sustancia encontrada correspondía a los ingredientes para preparar un suero casero, una bebida de uso común en Houston para mitigar los efectos del calor extremo entre las personas que trabajan al aire libre, como es el caso de Salgado Araujo, que se dedicaba a la construcción.

Un segundo caso en Maine

García también relató el caso de Johan Guerrero, un ciudadano colombiano que se encontraba legalmente en Estados Unidos con permiso de trabajo y número de Seguro Social, y que tampoco era el objetivo del operativo en el que murió. De acuerdo con el reportaje, el joven recibió un disparo a corta distancia mientras intentaba huir de una acción de ICE en Maine.

García añadió que el agente involucrado en ese caso tenía antecedentes, incluidas acusaciones de su exesposa sobre episodios de violencia y problemas de salud mental.

Dudas sobre el entrenamiento y los protocolos

García explicó que ICE llevó a cabo una contratación acelerada de 10,000 nuevos agentes sin completar los procesos habituales de capacitación. Según defensores de los derechos de los migrantes, esto ayudaría a explicar un patrón de disparos contra vehículos en movimiento, una práctica prohibida por la mayoría de las corporaciones policiales de Estados Unidos, incluso durante persecuciones de personas sospechosas de delitos graves.

“Hasta un niño sabe que no tendrías que dispararle al conductor del vehículo, sino dispararle a las llantas”, dijo la representante estatal de Texas Silvia García, citada por Jesús García.

Del Toro y García también hicieron referencia a los casos de Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses muertos por agentes federales en Minneapolis, Minnesota, así como al de Silverio Villegas González, de 38 años, quien murió el 12 de septiembre de 2025 durante una parada de tránsito en Illinois.

Los periodistas señalaron que el gobierno ha intentado presentar a algunas de las víctimas como personas peligrosas, versiones que, aseguraron, han sido refutadas por la evidencia disponible.

Cuestionado sobre si se reforzaría la supervisión de los agentes migratorios, el secretario de Seguridad Interior, Markwayne Mullin, evitó responder sobre la responsabilidad de ICE en estas muertes y, en su lugar, anunció un incremento de la vigilancia de inmigrantes en las calles, según informó García en el episodio.

El gobierno de México ha identificado a 17 de sus ciudadanos fallecidos bajo custodia o en operativos de ICE durante la actual administración de Trump y ha presentado denuncias formales, incluso ante las Naciones Unidas.

En Illinois, una organización encabezada por la exalcaldesa de Chicago Lori Lightfoot documenta denuncias de abusos cometidos por agentes de ICE en la región y impulsa que se les haga rendir cuentas.

Asimismo, García informó que el Departamento de Seguridad Interior le confirmó que planea intensificar los operativos migratorios en los 50 estados durante las próximas semanas, luego de que las acciones de ICE disminuyeran temporalmente durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Humo de incendios forestales afecta a Chicago y el noreste

En otro segmento, Del Toro revisó el impacto de los incendios forestales activos en Ontario, Canadá, cuyo humo ha deteriorado la calidad del aire desde Chicago hasta Nueva York, además de afectar ciudades de Michigan, Pensilvania y Ohio. Las autoridades recomendaron a la población evitar actividades físicas al aire libre mientras continúen los altos niveles de contaminación.

España derrota a Argentina en la final del Mundial

El programa concluyó con el análisis deportivo del periodista Ricardo López Juárez sobre la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputada el domingo entre España y Argentina en Nueva Jersey. Antes del encuentro, López Juárez había señalado como favorita a Argentina, siempre y cuando Lionel Messi, de 39 años, pudiera disputar los 90 minutos reglamentarios o incluso una posible prórroga, en lo que perfilaba como su última Copa del Mundo.

Sin embargo, España se impuso por 1-0 en tiempo extra gracias a un gol de Ferrán Torres al minuto 105, conquistando así su segundo título mundial y el primero desde 2010. Argentina, campeona defensora tras su triunfo en Qatar 2022, disputó el tramo final del encuentro con un jugador menos luego de la expulsión de Enzo Fernández por doble amonestación y no logró realizar un solo disparo a puerta durante los 90 minutos del tiempo reglamentario.

El arquero argentino Emiliano Martínez evitó una derrota más amplia con una destacada actuación, que incluyó una atajada a un tiro libre de Lamine Yamal. Messi, cuya resistencia física López Juárez había señalado como el factor clave para las aspiraciones argentinas, cerró su carrera mundialista sin poder cambiar el resultado, frente a una España que dominó por completo el partido.

El árbitro esloveno Slavko Vinčić dirigió el encuentro, disputado ante 80,000 aficionados en el New York-New Jersey Stadium, que contó con un espectáculo de medio tiempo encabezado por Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS y los Muppets.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.