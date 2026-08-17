Tyson Foods cerrará planta en Illinois y dejará sin empleo a 2,500 trabajadores

Bajo lo que dijo es una “restructuración” de sus plantas, la compañía Tyson Foods anunció que cerrará su planta en Joslin, Illinois, y afectará a 2,500 empleados que, al parecer, se quedarán sin trabajo.

Tyson Foods, una de las mayores procesadoras de carne de res y pollo en el país, dijo que la restructuración se debe a la insuficiente disponibilidad del ganado de donde viene la carne de res.

La compañía dijo que por los siete últimos años han notado una escasez de carne de res para procesar en sus plantas.

Al anunciar esta decisión el pasado jueves en un informe de prensa, la compañía dijo que están haciendo serios cambios estratégicos a sus operaciones de carne de res para “posicionar a la compañía para su éxito a largo plazo.”

Bajo este plan, Tyson cerrará dos plantas y venderá una tercera, se anunció.

Aparte de la planta en Joslin, Tyson también planea cerrar su planta en Eagle Mountain, en Utah, y vender su planta en Pasco, en el estado de Washington, se informó.

Aparentemente, el último día de trabajo para la mayoría de los empleados en Joslin fue el pasado jueves y para solo unos pocos hasta el pasado viernes.

Varios legisladores lamentaron la pérdida de empleo de tanta gente y dijeron que el efecto del cierre de la planta en Joslin afectará la economía de la comunidad.

El senador federal por Illinois, Dick Durbin, lamentó el cierre y el efecto que esto tendrá en los ciudadanos de Illinois.

“Las noticias son devastadoras para los 2,500 trabajadores con experiencia y miembros de un sindicato que serán impactados por el cierre de la planta Tyson en Joslin, especialmente en este tiempo en que las familias estadunidenses están enfrentando costos altos para poder vivir”, dijo el senador Durbin a los medios.

Durbin agregó que su oficina mantiene un compromiso de trabajar con los miembros del sindicato que perderán sus empleos y que trabajarán de cercas con la compañía Tyson para asegurar que haya recursos para ayudar a las familias de los afectados.

Otros dirigentes de las ‘Quad Cities’, cinco ciudades interconectadas en ambos lados de Illinois y Iowa, lamentaron el cierre.

Las cinco ciudades conocidas como ‘Quad Cities’ son Davenport, Iowa; Bettendorf, Iowa; Moline, Illinois; East Moline, Illinois; y Rock Island, Illinois.

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