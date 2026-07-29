Un mercado de agricultores en Belmont Cragin lucha contra la inseguridad alimentaria de familias latinas

Para muchas familias en Belmont Cragin, el acceso a alimentos frescos y nutritivos se ha vuelto cada vez más difícil a medida que aumentan los precios y algunos residentes enfrentan nuevas barreras para salir de sus hogares debido a la preocupación por el aumento de las operaciones y redadas de inmigración.

Un mercado de agricultores gratuito mensual organizado por Onward Neighborhood House es uno de los esfuerzos para ayudar a cerrar esa brecha, proporcionando productos frescos y otros artículos esenciales a los vecinos del área, mientras crea un espacio donde las familias pueden acceder a alimentos sin requisitos de ingresos ni procesos de verificación de elegibilidad.

El mercado, que inició en septiembre de 2025, se ha convertido en parte de los esfuerzos más amplios de Onward para responder al aumento de la inseguridad alimentaria en una de las comunidades latinas más grandes de Chicago.

“Lo hacemos mensualmente, ya es una rutina, y la gente lo sabe”, dijo Gerbis Badell, director de servicios comunitarios de Onward Neighborhood House. “Vienen, aprovechan el mercado gratuito y ya nos están preguntando cuándo será el próximo. Eso nos da la sensación de que realmente se necesita”.

Emilio Araujo, director de Desarrollo y Comunicaciones de Onward Neighborhood House, dijo que la demanda por los programas de alimentos de la organización ha aumentado significativamente en los últimos años.

Durante la pandemia de covid-19, la organización atendía aproximadamente a 200 hogares por semana a través de sus programas de despensa de alimentos. En el último año, esa cifra se duplicó durante algunas semanas, llegando a unos 400 hogares.

El aumento, dijo, está relacionado con varios factores, incluyendo la inflación, el incremento en los precios de los alimentos y cambios recientes en los programas federales de asistencia.

“También conocemos el impacto de HR 1, la llamada ‘Big Beautiful Bill’, que redujo los beneficios de SNAP para algunos miembros de nuestra comunidad, quienes ahora se ven obligados a depender más de la despensa de alimentos de lo que lo hacían anteriormente”, dijo Araujo.

Inseguridad alimentaria, incertidumbre laboral y temor a redadas

Para las familias latinas de Belmont Cragin, la inseguridad alimentaria suele estar relacionada con presiones económicas más amplias, incluyendo la incertidumbre laboral y el temor a las acciones de control migratorio.

Badell dijo que la organización vio esos desafíos de primera mano después de la Operación Midway Blitz, las redadas y detenciones a gran escala de la administración Trump en Chicago, que llevó a algunos vecinos a evitar salir de sus hogares.

Como respuesta, Onward Neighborhood House creó una iniciativa temporal llamada Bridge Home, que entregaba cajas de alimentos directamente a familias que tenían miedo de salir.

“Tuvimos familias que no estaban saliendo debido a las actividades de ICE”, dijo Badell. “Nos decían: ‘Tal persona no está saliendo de su casa por las actividades’”.

El programa, creado con el apoyo de comunidades religiosas, voluntarios y socios locales, entregaba cajas de alimentos todos los lunes a familias que necesitaban asistencia. Aunque la iniciativa fue pausada recientemente debido a una disminución en las actividades de control migratorio, Badell dijo que Onward está preparada para reactivarla si es necesario.

Facilitar el acceso a alimentos y apoyo a agricultores locales

El mercado de agricultores fue diseñado pensando en la accesibilidad. A diferencia de algunos programas de asistencia, los residentes no tienen que proporcionar identificación, comprobantes de ingresos u otra información para participar.

El mercado funciona bajo el modelo de “tome lo que necesite”, permitiendo que los residentes seleccionen los alimentos que realmente utilizarán. En un mercado reciente, las familias pudieron escoger entre productos como lechuga, cebollas, duraznos, arándanos, brócoli, coliflor, pimientos y manzanas. También hubo otros artículos disponibles, como huevos, aceite de cocina, mayonesa y atún, gracias a fondos donados.

Badell dijo que el modelo basado en la elección ayuda a las familias a mantener su dignidad mientras reciben alimentos que se ajustan a sus necesidades.

“Si alguien no come algo en específico, puede dejarlo”, dijo. “Lo mantenemos igual que nuestra despensa de alimentos. Van y escogen lo que les gusta o lo que comen”.

El mercado también busca apoyar a los agricultores locales. A través del financiamiento de la Reva and David Logan Foundation y una alianza con Common Market, los productos distribuidos en Onward provienen de granjas ubicadas a menos de 250 millas de Chicago.

Lyle Allen, oficial de programas de la Reva and David Logan Foundation, dijo en una declaración que apoyar el acceso a productos frescos es una parte fundamental del trabajo de la fundación en Chicago.

“La Reva and David Logan Foundation cree que el acceso a los alimentos es un derecho humano que todos merecen”, dijo Allen. “Apoyamos el sistema alimentario regional del Medio Oeste y a los agricultores a través del Logan Fresh Produce Program, que financia 150 eventos gratuitos, distribuciones suplementarias y mercados de agricultores en el sur y oeste de Chicago. La Fundación trabaja estrechamente con socios como Onward Neighborhood House para garantizar que frutas y verduras frescas, deliciosas y culturalmente apropiadas lleguen a la mesa de miles de nuestros vecinos que las necesitan”.

Araujo dijo que el programa representa mucho más que simplemente proporcionar alimentos.

“No se trata solamente de que estos sean alimentos saludables, frescos y locales que tienen buen sabor, se ven bien y son buenos para la salud”, dijo Araujo. “También estamos apoyando a los agricultores locales y fortaleciendo la cadena de suministro en nuestras comunidades”.

Además del mercado de agricultores, Onward también opera una despensa de alimentos que ofrece recursos adicionales a familias en todo Chicago. A través de alianzas con el Greater Chicago Food Depository y comercios locales, incluyendo Amazon Fresh, la organización distribuye alimentos rescatados y productos frescos varias veces por semana.

Gran parte de este trabajo cuenta con el apoyo de voluntarios, quienes ayudan a operar tanto el mercado de agricultores como la despensa de alimentos.

“Los voluntarios son una parte clave de lo que hace posible el funcionamiento de nuestra despensa de alimentos”, dijo Araujo. “Es increíble ver a miembros de la comunidad y personas que se unen para apoyarse mutuamente”.

El próximo mercado gratuito de agricultores de Onward Neighborhood House (5413 W Diversey) está programado para el 1 de agosto, con otro mercado previsto para el 19 de septiembre.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.