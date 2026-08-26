Pritzker busca acercarse a votantes latinos con nuevo canal de WhatsApp en español

La campaña de reelección del gobernador JB Pritzker lanzó el pasado martes un canal de WhatsApp en español con el objetivo de comunicarse directamente con los votantes latinos, mientras las comunidades inmigrantes de Illinois continúan enfrentando los efectos de las redadas y otras medidas federales de control migratorio.

El canal, llamado Fuerza JB Pritzker, compartirá actualizaciones de campaña, fotos y videos, así como información que, según la campaña, podría ser útil para los residentes de habla hispana.

José Sánchez Molina, asesor sénior de la campaña de Pritzker, dijo a La Raza que la campaña quería convertir la comunicación en español en una prioridad, en lugar de tratar a las comunidades latinas como una consideración secundaria.

“La campaña y el gobernador querían cambiar eso”, dijo.

Sánchez Molina dijo que eligieron WhatsApp, en parte, porque las familias latinas ya utilizan ampliamente la aplicación para comunicarse con familiares y amigos. El canal busca llegar a los residentes “donde ya están”, dijo.

La campaña también dijo que el canal podría utilizarse para distribuir información durante emergencias relacionadas con operativos de control migratorio.

“Si hubiera otra operación similar a Midway Blitz, Fuerza JB Pritzker funcionaría como un centro donde las personas podrían recibir información precisa y en tiempo real”, dijo Sánchez Molina.

El lanzamiento ocurre mientras Illinois se acerca al primer aniversario de la Operación Midway Blitz, el operativo federal de control migratorio que comenzó en Chicago en septiembre de 2025 y que resultó en arrestos en la ciudad y comunidades cercanas y en una oleada de tensión e intimidación por parte de agentes federales.

Sánchez Molina dijo que la campaña de Pritzker ha continuado visitando vecindarios y negocios latinos afectados por la operación. Según dijo, la campaña ha escuchado de propietarios de negocios que todavía no han recuperado el nivel de actividad que tenían antes del operativo migratorio.

La campaña planea destacar a esos negocios y sus historias a través de sus plataformas de redes sociales, dijo Sánchez Molina.

Durante su mandato como gobernador, Pritzker también ha tomado varias medidas en respuesta a las acciones federales de control migratorio, incluida la creación de un grupo de trabajo de rendición de cuentas. Sánchez Molina dijo que la campaña espera que la recopilación continua de información pueda eventualmente ayudar a responsabilizar a agentes federales por presuntas violaciones de la ley.

Más allá de la inmigración, Sánchez Molina señaló el costo de vida como otro de los principales problemas que enfrentan las familias latinas.

Mencionó las políticas de Pritzker para eliminar el impuesto estatal sobre los comestibles, aumentar el salario mínimo de Illinois y establecer licencia pagada para los trabajadores. También señaló el trabajo del gobernador con los legisladores estatales para desarrollar un plan de vivienda que busca facilitar el acceso a la compra de viviendas y hacer que el alquiler sea más asequible.

El canal de WhatsApp forma parte de la campaña de reelección de Pritzker, y Sánchez Molina reconoció que algunos votantes latinos pueden mostrarse escépticos ante los esfuerzos de alcance político que aumentan durante las temporadas electorales.

Dijo que la campaña no recibe los números telefónicos ni información personal de los usuarios a través del canal de WhatsApp.

“Para nosotros, el éxito no necesariamente se mide por un número; realmente se trata de poder llegar a las familias”, dijo Sánchez Molina. “Aunque lleguemos a una sola familia en Cicero, Aurora o Elgin, que pueda escuchar directamente del gobernador y de nuestra campaña es increíblemente útil”.

Sánchez Molina dijo que el canal de WhatsApp busca ser el comienzo de un esfuerzo más amplio para comunicarse con los residentes de habla hispana.

“Para nosotros, Fuerza JB Pritzker no es el último paso, sino el primer paso de una campaña continua para llegar a nuestra gente y comunicarles información vital”, dijo.

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