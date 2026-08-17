Buscan proteger a negocios latinos de Chicago del impacto de las redadas y la inseguridad

Organizaciones comunitarias y líderes locales están destinando recursos para ayudar a pequeños negocios de varios vecindarios de Chicago a reforzar su seguridad y mantenerse abiertos mientras las redadas y operaciones migratorias continúan afectando a los corredores comerciales.

El esfuerzo incluye el nuevo Fondo de Resiliencia de los Corredores de Our Chicago, una alianza entre Latinos Progresando, The Southwest Collective y la oficina de la concejal del Distrito 12, Julia Ramírez. El fondo ofrece a pequeños negocios hasta $4,000 en reembolsos para mejoras de seguridad, incluyendo cámaras, sistemas de alarma, iluminación, sistemas de control de acceso y cercas.

Los negocios elegibles en Brighton Park, Belmont Cragin, Chicago Lawn, Little Village, Marshall Square y West Lawn pueden solicitar los fondos hasta el 31 de agosto.

Para Ramírez, quien creció en Brighton Park, el fondo responde en parte a los cambios que ha observado entre los negocios desde el inicio del aumento de las medidas de control migratorio en el área.

Aunque la presencia de agentes federales de inmigración ya no es la misma que durante el punto más intenso de la Operación Midway Blitz, Ramírez dijo a La Raza que las medidas de control migratorio han tenido un efecto duradero en la manera en que las personas interactúan con los negocios y se desplazan por los corredores comerciales.

“Ya fuera que estuvieran documentadas o no, las personas eran detenidas y perfiladas. Y todas estas cosas están cambiando la manera en que interactuamos unos con otros”, dijo Ramírez a La Raza.

Algunos dueños de negocios le han dicho que desearían tener cámaras para saber quién está entrando a sus establecimientos o sistemas que les permitan controlar quién puede entrar, dijo Ramírez.

Ramírez también dijo que su oficina ha observado un aumento de robos en cajeros automáticos y de dinero de las cajas registradoras.

Luis Gutiérrez, fundador y director ejecutivo de Latinos Progresando, dijo que la organización también ha observado lo que parece ser un aumento de robos con allanamiento, incluidos incidentes en los que personas rompen las puertas de los negocios para entrar y llevarse lo que puedan.

“Definitivamente está relacionado con las medidas de control migratorio, pero también hay otros problemas que están afectando a los pequeños negocios en este momento”, dijo Gutiérrez.

Un impacto más amplio en los negocios

Gutiérrez dijo que el fondo forma parte de Our Chicago, una iniciativa más amplia que Latinos Progresando lanzó en respuesta al impacto que las medidas de control migratorio han tenido en las comunidades latinas.

La iniciativa está organizada en torno a cuatro áreas: derechos, vivienda, negocios e historias. Bajo Our Shops, o “Nuestros negocios”, la organización se enfoca en ayudar a los establecimientos ubicados en corredores comerciales que estuvieron entre los más afectados por las medidas de control migratorio.

Gutiérrez dijo que algunos restaurantes que anteriormente estaban llenos de clientes vieron caer drásticamente su afluencia durante los periodos de mayor actividad de las autoridades migratorias.

“Muchas de estas comunidades han sido golpeadas, y se siente como si las cosas ocurrieran una tras otra”, dijo Gutiérrez.

El fondo actual es la segunda ronda de apoyo de Our Chicago. En la primera ronda, Latinos Progresando distribuyó 50 subvenciones de $5,000 a pequeños negocios. Esta ronda se enfoca específicamente en mejoras de seguridad y ofrece reembolsos de hasta $4,000.

La iniciativa también conecta a los dueños de negocios con otros recursos. Las organizaciones comunitarias que trabajan en cada corredor pueden ofrecer asistencia técnica, ayudar con mercadotecnia y conectar a los negocios con abogados y contadores.

En Brighton Park, The Southwest Collective trabaja directamente con los negocios. Ramírez dijo que la alianza es valiosa porque las organizaciones involucradas ya tienen relaciones con los dueños de negocios y pueden brindar apoyo directamente en la comunidad.

“Me pareció realmente bueno trabajar con ellos, porque ya habían hecho mucho trabajo de alcance en el corredor comercial”, dijo Ramírez.

Gutiérrez describió los corredores comerciales como el “sustento” de muchas comunidades. Dijo que los negocios emplean a residentes, a menudo son administrados por familias y ofrecen espacios donde los vecinos pueden relacionarse.

Ramírez también destacó el papel cultural de los negocios de los vecindarios. Recordó a su abuela, quien no habla inglés a pesar de haber vivido en Chicago durante décadas, y dijo que los corredores comerciales de Brighton Park le permiten hacer sus compras y llevar a cabo su vida diaria en español.

“Es realmente increíble” tener ese tipo de acceso mientras se habla español, dijo Ramírez.

Pero Ramírez dijo que los cambios en los hábitos de consumo también representan un desafío. El crecimiento de las compras por internet y la expansión de grandes almacenes de comercio electrónico cerca de los vecindarios del Southwest Side podrían alejar aún más a los residentes de los negocios de sus propias comunidades.

Gutiérrez dijo que por eso son especialmente importantes los esfuerzos para alentar a los residentes a comprar localmente.

“Todos tenemos que poner de nuestra parte ahora mismo para asegurarnos de que no haya más negocios cerrando en estos corredores”, dijo Gutiérrez.

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