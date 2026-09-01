El Grito Chicago vuelve a Grant Park tras la pausa de 2025 por inquietud sobre posibles redadas

Después de suspender el festival del año pasado debido a preocupaciones por los operativos de inmigración y la seguridad de la comunidad mexicana de Chicago, El Grito Chicago regresará este mes a Grant Park con una celebración familiar y nuevas medidas para atender esas inquietudes.

El festival de dos días para celebrar la Independencia de México está programado para el 12 y 13 de septiembre en Butler Field, en Grant Park, donde los organizadores esperan volver a reunir a miles de personas para disfrutar de música, comida, arte y cultura mexicana. La ceremonia cívica de El Grito, encabezada por el Consulado de México, será gratuita y se llevará a cabo el domingo 13 de septiembre de 8 pm a 10 pm.

“Queremos ofrecerle a la gente un lugar seguro, familiar y divertido donde puedan celebrar su herencia y hacer que todos se sientan bienvenidos”, dijo Korina Sánchez, fundadora y organizadora de El Grito Chicago.

El festival se realizó por primera vez en 2024 y reunió a unas 12,000 personas por día, o aproximadamente 24,000 a 25,000 personas durante los dos días, dijo Sánchez. Ese año, los organizadores limitaron la asistencia mientras trabajaban con el Departamento de Policía de Chicago (CPD) para coordinar la primera edición del festival.

Este año, Sánchez dijo que esperan una asistencia similar a la de 2024 mientras retoman el evento después de la cancelación del año pasado.

Los organizadores de El Grito Chicago anunciaron el regreso del festival después de explicar que habían suspendido el evento de 2025 debido a preocupaciones por la seguridad de la comunidad en medio del aumento de los operativos de inmigración.

El sitio web del festival señala que los organizadores consideraron que garantizar la seguridad de la comunidad era una responsabilidad al realizar una celebración cultural de gran escala.

Sánchez dijo que la decisión de regresar este año se tomó después de que los organizadores tuvieron más tiempo para prepararse ante el cambiante panorama de los operativos migratorios.

“Entiendo que las preocupaciones sobre ICE no han desaparecido”, dijo Sánchez. “Y entiendo por qué los miembros de la comunidad tienen esas preocupaciones, y todavía las estamos tomando muy en serio”.

Sánchez dijo que El Grito Chicago está trabajando con organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios para contar con personas en el lugar que puedan brindar información sobre los derechos de los inmigrantes y responder preguntas de los asistentes.

Los organizadores también han coordinado con el CPD, la ciudad de Chicago, la oficina del alcalde, organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y socios legales, dijo.

De manera similar, el sitio web del festival dirige a los asistentes a recursos sobre los derechos de los inmigrantes, incluido el Consulado de México en Chicago, la Oficina de la Procuradora General de Illinois, la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), el National Immigrant Justice Center y Legal Aid Chicago.

Sánchez dijo que no quiere especular sobre lo que podría ocurrir durante el festival. En cambio, dijo que los organizadores confían en la preparación que han realizado junto con organizaciones comunitarias y socios de la ciudad.

“Creo que es realmente bueno estar en una ciudad como Chicago, donde Chicago es una ciudad santuario”, dijo Sánchez. “Sabemos que no podemos especular sobre lo que podría pasar”.

El sitio web del festival señala que el evento de 2026 regresará con “mayor seguridad” y “alianzas más sólidas”, al tiempo que destaca el compromiso de los organizadores de crear un espacio seguro para las familias.

Una celebración de la cultura mexicana para toda la ciudad

Para Sánchez, traer de regreso El Grito a Grant Park representa mucho más que organizar un festival de música. Ella ve el evento como una celebración para toda la ciudad de la comunidad mexicana de Chicago y de sus contribuciones a la ciudad.

Chicago tiene una de las poblaciones mexicanas más grandes de Estados Unidos, y Sánchez dijo que la comunidad aporta a la ciudad tanto cultural como económicamente.

“Hay muchísimas celebraciones en toda la ciudad, en barrios más pequeños e incluso en los suburbios y otros estados”, dijo. “Pero creo que es muy importante que la comunidad mexicana y sus aliados tengan un escenario para toda la ciudad”.

El Grito Chicago está abierto a cualquier persona interesada en la cultura mexicana, dijo Sánchez, y no está limitado a personas de origen mexicano.

El festival contará con artistas musicales locales, nacionales e internacionales, un autobús de DJ conocido como el Kombi, vendedores de comida, un mercado de artesanías y actividades para familias. Los organizadores esperan contar con unos 15 vendedores de comida y más de 60 comerciantes que ofrecerán artesanías y otros productos. Instituciones culturales, incluido el Museo Nacional de Arte Mexicano y el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, también ofrecerán actividades para niños, dijo Sánchez.

Una clínica de ballet folclórico permitirá a los asistentes aprender bailes tradicionales mexicanos, mientras que grandes esculturas de alebrijes regresarán después de haber sido muy populares durante el festival de 2024.

El festival se llevará a cabo de 2 pm a 10 pm. ambos días. Los boletos de admisión general se están vendiendo actualmente por etapas, con precios que aumentarán a medida que se acerque la fecha del evento. El sitio web del festival indica que los boletos de admisión general en preventa comienzan en $10, mientras que las entradas regulares y las de etapas posteriores tendrán precios más altos. Los niños de 10 años o menos pueden entrar gratis con un adulto que tenga boleto, de acuerdo con las reglas de admisión del festival.

El fin de semana culminará el domingo por la noche con El Grito, la tradicional ceremonia que conmemora la independencia de México.

La tradición histórica se remonta al 16 de septiembre de 1810, cuando el llamado de Miguel Hidalgo a la independencia del dominio colonial español pasó a ser conocido como el “Grito de Dolores”. En Chicago, el Consulado de México encabezará la ceremonia cívica en Grant Park.

La inscripción para la ceremonia es gratuita, y el sitio web del festival señala que se llevará a cabo el domingo de 8 pm a 10 pm el domingo 13 de septiembre de 2026.

Para Sánchez, esa ceremonia es la razón por la que se organiza todo el festival alrededor de ella.

“Uno quiere celebrar junto al lago, junto a los edificios”, dijo Sánchez. “Creo que esa es la parte más importante de que se haga en Grant Park”.

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